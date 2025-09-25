Mohorič iskreno: Razočaran sem nad seboj, razmere bi si želel bolje poznati

Svetovno prvenstvo v kolesarstvu v Ruandi je v polnem teku, podeljenih je bilo že kar nekaj kompletov medalj. Največ pozornosti bo vzbudila nedeljska cestna dirka, na kateri bo pomembno vlogo igrala tudi s Slovenija z aktualnim prvakom Tadejem Pogačarjem. V veliko pomoč mu bo Matej Mohorič, ki je v pogovoru za nizozemski Wielerflits spregovoril o sami dirki, pa tudi o gostiteljici prvenstva. Obžaluje, da se pred prihodom v Afriko ni bolje seznanil z njenim političnim ozadjem.

Kolesarski svet je letos prvič priča elitnemu svetovnemu prvenstvu na afriških tleh, kar številni pozdravljajo kot prepotreben korak k večji globalizaciji športa. A dogodek v Ruandi ima tudi temnejšo plat: kritiki opozarjajo, da predsednik Paul Kagame izkorišča prvenstvo za krepitev mednarodnega ugleda države, kljub dolgoletnim obtožbam o avtoritarnem vladanju. Čeprav je SP dvignilo precej prahu, se večina najboljših kolesarjev vseeno udeležuje dirke. Razloga za morebitne odpovedi ni nihče javno pripisal politični situaciji.

Mohorič ne skriva nelagodja

Med udeleženci je tudi Matej Mohorič, ki bo na cestni dirki v vlogi pomočnika Tadeja Pogačarja. V pogovoru za nizozemski portal WielerFlits je priznal, da na svojo nepoučenost ni ponosen: "To je zelo zapleteno vprašanje. Rad bi si vzel več časa za razmislek, a sem zaradi številnih dirk in treningov v stalnem pogonu. Včasih sem jezen nase, ker ne zmorem pogledati širše slike." Ob tem dodaja: "Tudi glede vprašanj, ki so se porodila na Dirki po Španiji (zaradi protesnikov, ki so nasprotovali sodelovanju ekipe iz Izraela in večkrat prekinili etapo, op. a.) in podobnega. Žal mi je. Iskreno sem razočaran nad seboj, da sem preveč osredotočen na svojo kariero in vsakodnevne skrbi, da bi se poglobil v pomembna družbena vprašanja. Vem, da obstaja več plati resnice in želim si, da bi jih bolje poznal."

Matej Mohorič bi si želel, da bi se bolj informiral o dogajanju. Foto: Guliverimage

Osredotočen na Pogačarjevo misijo

Kljub zadržkom pa odločitev o udeležbi na svetovnem prvenstvu zanj ni bila težka. "Ni moja naloga, da odločam, kje bomo dirkali. To je v pristojnosti organizatorjev. Konec koncev sem profesionalni kolesar, ki želi dobro opraviti svoje delo." Pomemben dejavnik pa je bilo tudi prijateljstvo s Pogačarjem. "Tadej si to mavrično majico resnično želi. Kot prijatelj mu želim pomagati pri uresničitvi sanj. Težko bi bilo reči, da ne grem. Z njim imamo jasno enega od favoritov. Imamo tudi Primoža Rogliča, ki ni dirkal vse od Dirke San Sebastian. Na višinskih pripravah je bil dolgo časa, zato mislim, da bo v ekipi igral pomembno vlogo."

Pomagal bo Tadeju Pogačarju. Foto: Guliverimage

Pripravljen na nepredvidljivo dirko

Mohorič poudarja, da bo imel v ekipi podporno vlogo, a pravi, da zaradi pomanjkanja podatkov o profilu trase težko napove svojo točno nalogo. Dodaja, da bo za jasnejšo sliko o progi treba počakati na dirke mladincev, žensk in mlajših članov. O Pogačarjevih ambicijah pa ni dvoma: "Mislim, da ga četrto mesto na kronometru še dodatno motivira. Prepričan sem, da bo želel pokazati, da je številka ena v svetu kolesarstva."