Drama v Rogaški Slatini, zelena majica ima novega lastnika, Omrzel odličen

Dirka po Sloveniji, potek 2. etape:

Cilj: Zmagovalec druge etape 31. dirke po Sloveniji je Portugalec Rui Oliveira (UAE Team Emirates - XRG)!

5 km do cilja: Jakob Omrzel, Rui Oliveira, Felix Grossschartner, Tao Geoghegan Hart, Sjoerd Bax, Fabio Christen in Anders Johannessen imajo skoraj minuto prednosti pred zasledovalci.

9 km do cilja: Iz glavnine se je izstrelil še Juan Lopez (Lidl - Trek), ki zdaj lovi ubežno sedmerico z Omrzelom. Španec je s tem sprožil še nekaj protinapadov v glavnini.

10 km do cilja: Vodilna sedmerica ima zdaj že 40 sekund prednosti pred spet združeno glavnino.

13 km do cilja: Kolesarji so prvič prečkali ciljno črto v Rogaški Slatini in se podali v zadnji krog današnje etape, vodilni sedmerici sledi še ena manjša skupina, še nekaj več zaostanka ima glavnina, še veliko več pa skupina z zeleno majico.

15 km do cilja: Namesto sprinterjev so danes mišice piokazali favoriti za skupno zmago, pred glavnino vodijo Jakob Omrzel, Rui Oliveira, Felix Grossschartner, Tao Geoghegan Hart, Sjoerd Bax, Fabio Christen in Anders Johannessen.

17,5 km do cilja: Vodilnima se je pridružila še peterica s Fabim Christnom in Jakobom Omrzelom. Sprinterji so v težavah, tudi Phil Bauhaus izpada iz boja za današnjo zmago.

20 km do cilja: Dalby se je vrnil v glavnino, iz te pa je v vodstvo skočil Nizozemec Sjoerd Bax (Q36.5), ki mu je sledil Portugalec Rui Oliveira (UAE Emirates).

28 km do cilja: Na ozki ovinkasti cesti s številnimi manjšimi vzponi in spusti je tudi nevarno, kar je občutil danski član norveške ekipe Uno-X Mobility Simon Dalby, ki je padel. Z dirko lahko nadaljuje. Lidl - Trek zdaj vleče že zelo razredčeno glavnino, ki ima že več kot tri minute prednosti pred skupino z zeleno majico. V treh urah etape je bila povprečna hitrost kolesarjev 43,3 km/h.

38 km do cilja: Leteči cilj v Šmarju pri Jelšah je dobil Norvežan Anders Johannessen (Uno-X Mobility), tretji pa je bil Švicar Christen, ki je z novo bonifikacijsko sekundo celo v igri za zeleno majico. Medtem je v glavnini omagal še en sprinterski as Juan Sebastian Molano, adut moštva UAE Team Emirates – XRG. Skupina z zeleno majico zaostaja že več kot dve minuti za glavnino.

Izidi letečega cilja, Šmarje pri Jelšah:

1. Jonannessen 5 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Barcelo Aragon 3/2

3. Christen 1/1

46 km do cilja: Uriarte je v glavnini, na čelu te sta moštvi Lidl - Trek in UAE Team Emirates - XRG, ki diktirata močan tempo, Groenewegnova skupina pa zdaj vozi že 1:40 za čelom dirke.

51 km do cilja: Diego Uriarte vzdržuje pol minute prednosti pred glavnino, medtem pa je skupina z Groenewegnim še nekoliko povečala zaostanek za favoriti, ta zdaj znaša že minuto in pol. Vse kaže, da se Nizozemec danes poslavlja od zelene majice vodilnega na dirki.

58 km do cilja: Pred glavnino ostaja le še Uriarte, ima pa le še slabe pol minute prednosti. Groenewegnova skupina je spet nekoliko zaostala, Nizozemec se vidno muči na številnih kratkih vzponih, ob sebi ima pomočnike iz ekipa Jayco AlUla, tudi Luko Mezgeca, nadoknaditi pa mora minuto zaostanka za sprinterskimi tekmeci.

63 km do cilja: Španec Diego Uriarte Belzunegi (Equipo Kern Pharma) je dobil leteči cilj v Šentjurju in vztraja nekaj sekund pred kolegi ubežniki, glavnina pa vozi 50 sekund za čelom dirke in 25 sekund pred skupino z zeleno majico.

Izidi letečega cilja, Šentjur:

1. Uriarte 5 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Christen 3/2

3. Štajnar 1/1

69 km do cilja: V solo vodstvo se je odpeljal Španec Uriarte, ki ima nekaj sekund prednosti pred Christenom, Pirasom in Štajnarjem, glavnina je v ozadju še vedno raztrgana, skupina z zelenim Groenewegnom zaostaja že minuto za prvo skupino, v kateri silovit tempo diktirajo člani Lidl - Treka.

74 km do cilja: Vodilni kvartet vozi 1:20 pred prvim delom glavnine, v kateri sta Nemca Phil Bauhaus (Bahrain - Victorious) in Tim Torn Teutenberg (Lidl - Trek), dva izmed sprinterskih favoritov za današnjo zmago, medtem ko je Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) obtičal v drugem delu glavnine. Po dveh urah etape je povprečna hitrost kolesarjev 43,066 km/h.

Izjemen jubilej Kranjčana

Za 36-letnega Kranjčana Luko Mezgeca (Jayco AlUla) pa je danes tisoči tekmovalni dan.

80 km do cilja: Teo Pečnik (Adria Mobil) je izgubil stik s kolegi ubežniki, četverica, ki je ostala v vodstvu, ima dve minuti prednosti pred glavnino. Tudi ta se je raztrgala na dva dela, razlika med skupinama je majhna, je pa v drugi obtičal nosilec zelene majice Groenewegen.

Se obeta nov spopad Dylana Groenewegna in Phila Bauhausa?

Nizozemec Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) ima na sprintih v Rogaški Slatini tri zmage (2018, 2022 in 2023), Nemec Phil Bauhaus (Bahrain - Victorious) pa dve (2021 in 2024). Oba sta danes pripravljena na nov spopad. Lani je Groenewegen zašel v težave na vzponu na Celjsko kočo in se na koncu ni boril za etapno zmago, čast Jayca AlUle je branil Luka Mezgec, ki je bil tretji, za Bauhausom in Italijanom Albertom Dainesejem (Tudor).

92 km do cilja: Fabio Christen je dobil edini gorski cilj dneva in se še utrdil na vrhu razvrstitve najboljšega hribolazca na dirki. Zdaj ima 12 točk, šest več od Mihaela Štajnarja, ki je drugi v boju za modro majico. Prednost ubežnikov je na klancu padla proti trem minutam.

Izidi gorskega cilja, Celjska koča (II. kategorija:

1. Fabio Christen (Q36.5 Pro Cycling Team) 6 točk

2. Mihael Štajnar (Pogi Team Gusto Ljubljana) 4

3. Diego Uriarte Belzunegi (Equipo Kern Pharma) 2

100 km do cilja: Prednost ubežne peterice je presegla štiri minute. Kolesarji se že vzpenjajo na Celjsko kočo (7,8 km/6,1%).

129 km do cilja: Vodilna peterica ima zdaj že nekaj več kot dve minuti prednosti pred glavnino. Christen je prevzel tudi virtualno vodstvo na dirki. V prvi uri etape je bila povprečna hitrost kolesarjev 47 km/h.

135 km do cilja: Kolesarji so v Braslovčah opravili s prvim letečim ciljem dneva, sprint je dobil Švicar Fabio Christen, ki si je poleg petih točk priboril tudi tri sekunde časovnega odbitka. Prednost ubežnikov zdaj znaša dobro minuto in pol.

Izidi letečega cilja, Braslovče:

1. Fabio Christen (Q36.5) 5 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Andrea Piras (Solution Tech – Vini Fantini) 3/2

3. Teo Pečnik (Adria Mobil) 1/1

140 km do cilja: Ubežniki počasi povečujejo prednost, ta zdaj znaša 43 sekund.

145 km do cilja: Glavnini je pobegnila peterica kolesarjev, nosilec modre majice najboljšega hribolazca, Švicar Fabio Christen (Q36.5), pa Italijan Andrea Piras (Solution Tech – Vini Fantini), Španec Diego Uriarte (Kern Pharma) ter Slovenca Mihael Štajnar (Pogi Team Gusto Ljubljana) in Teo Pečnik (Adria Mobil). Ubežniki imajo kakšnih 20 sekund prednosti pred glavnino, Christen in Štajnar sta bila v begu že včeraj.

11:10 (162,7 km do cilja): Kolesarji so dosegli kilometer nič in etapa se je začela zares. Takoj se je začel boj za beg. Startalo je 130 tekmovalcev. Kolumbijec Herreno je z dirke odstopil včeraj, Čeh Patrik Toman (Pierre Baguette Cycling) pa danes ni podpisal startne liste.

Start: Kolesarji so se v Velenju ob 10.55 podali na zaprto vožnjo, malo po 11. uri naj bi dosegli kilometer nič in druga etapa 31. slovenske pentlje se bo začela tudi zares.

Včerajšnje uvodne etape ni končal Kolumbijec Martin Herreno (VF Group - Bardiani CSF – Faizane).

Kolesarje danes čakajo trije leteči cilji, v Braslovčah (27,4 km), Šentjurju (100,0 km) in Šmarju pri Jelšah (124,6 km), pa en gorski cilj druge kategorije na Celjski koči (71,2 km).

