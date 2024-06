Luka Mezgec sprintal za zmago, vendar sta ga premagala Bauhaus in Dainese

Zmagovalec druge etape jubilejne 30. dirke Po Sloveniji je Nemec Phil Bauhaus (Bahrain - Victorious). V napetem ciljnem sprintu 177,9 kilometra dolge etape od Žalca do Rogaške Slatine je bil močnejši od Italijana Alberta Daineseja (Tudor) in Slovenca Luke Mezgeca (Jayco AlUla). Bauhaus je prevzel tudi skupno vodstvo na dirki in bo jutri kolesaril v zeleni majici.

"Za nas, sprinterje, je bil zaradi klanca na sredini etape izjemno težak dan, UAE in nekateri drugi so navili hud tempo, vrh sem prečkal z Dainesejem in Kristoffom in uspeli nam je obdržati priključek, zadnjih 50 kilometrov pa je bilo pravo trpljenje. Imel sem dobre noge in v sprintu sem iztisnil vse, kar sem še imel, in uspelo mi je premagati Daineseja," je v cilju za TV Slovenija povedal zmagovalec današnje etape, 29-letni Nemec Phil Bauhaus, ki je v Rogaški Slatini slavil že leta 2021.

Sprinterski vlak Bauhausove ekipe Bahrain - Victorious je v zaključek etape pripeljal slovenski as Matej Mohorič. Nemec je prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku, nosilec zelene majice in zmagovalec včerajšnje etape Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) se je danes znašel v velikih težavah na edinem kategoriziranem klancu dneva na Celjski koči in v cilj pripeljal več minut za zmagovalcem.

Luka Mezgec je v moštvu Jayco AlUla danes prevzel vlogo glavnega aduta za ciljni sprint, se izkazal s tretjim mestom, tretji pa je zdaj tudi v skupnem seštevku dirke in tako najvišje uvrščeni Slovenec. "Super je bilo spet sodelovati v sprintu v glavni vlogi in ne le v vlogi lead-outa. Najbolj pa sem vesel, da sem se razmeroma dobro počutil po včerajšnjem padcu. Malo me je skrbelo, ali bom lahko startal, vendar je bilo med dirko vse v redu," je za slovensko nacionalno televizijo povedal Kranjčan.

Dirka Po Sloveniji, potek druge etape: Cilj: V zaključnem sprintu je prišlo tudi do padca, za zmago pa so se udarili Alberto Dainese, Phil Bauhaus in Luka Mezgec. Bauhaus je bil za drobec hitrejši od Italijana, Slovenec je bil tretji. Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) s'impose au sprint sur la 2e étape du Tour de Slovénie ! Deuxième succès de la saison pour l'Allemand (29 ans), qui a doublé dans les derniers mètres l'Italien Alberto Dainese (Tudor). Luka Mezgec (Jayco-AlUla) est 3e. #TourOfSlovenia pic.twitter.com/r3j8BpTUje — Le Gruppetto (@LeGruppetto) June 13, 2024 Zadnji kilometer - Mohorič je opravil svoje, obeta se klasičen sprinterski obračun. 2 km do cilja - Konec je tudi bega Honoreja, v napad je skočil Ben Healy (AE Education - Easy Post). Mohorič vodi vlak Bahraina. 4 km do cilja - Na čelo glavnine se je postavila ekipa Bahrain - Victorious, Honore ima še vedno 25 sekund prednosti pred zasledovalci. 5 km do cilja - Mikkel Honore (EF Education - Easy Post) je še povišal prednost pred nesložno glavnino! Groenewegnova skupina je daleč zadaj, sprinterski adut moštva Jayco AlUla pa bo danes tako bržčas Luka Mezgec. 7,5 km do cilja - Swift je omagal, Honore zdaj sam vztraja v vodstvu. 8 km do cilja - Glavnina še kar ni ujela ubežnikov, Swift in Honore še vztrajata dobrih 20 sekund pred zasledovalci. 13 km do cilja - Swift in Honore sta ciljno črto prvič prečkala nekaj deset metrov pred glavnino, zdaj kolesarje čaka še en krog. Naslednjič, ko se vrnejo v središče Rogaške Slatine, se bodo spopadli za etapno zmago. Večina sprinterjev je še v glavnini, tudi Nemec Phil Bauhaus (Bahrain - Victorious). 14 km do cilja - Kolesarji so prispeli v Rogaško Slatino, vodilna imata le še minimalno prednost pred glavnino, tekmovalci pa imajo danes izjemno srečo z vremenom in kolesarijo po suhi cesti. 17 km do cilja - Na čelu glavnine se pojavljata tudi slovenska asa Matej Mohorič (Bahrain - Victorious) in Domen Novak (UAE Emirates), prednost vodilnega dvojca pa kopni in zdaj znaša le še slabe pol minute. 19 km do cilja - Tudi Delgada je zdaj ujela glavnina, na čelu te tempo narekujeta kolesarja moštev Tudor in Euskatel - Euskadi. Vodilni dvojec Swift - Honore ima še 50 sekund prednosti pred zasledovalci. 🥲 Lucha sin descanso de Pau Miquel en la persecución. La mala fortuna dio al traste con su gran actuación en cabeza. 17km a meta #TourOfSlovenia pic.twitter.com/VsH91S7IQX — Equipo Kern Pharma (@EqKernPharma) June 13, 2024 21 km do cilja - Laengna je glavnina že ujela, Delgada bo prav tako vsak čas, Swift in Honore pa imata še 56 sekund prednosti. 23 km do cilja - Delgado se še trudi ujeti vodilna Honoreja in Swifta, Laengen še vztraja nekaj deset metrov pred glavnono, ta pa vozi dobro minuto za čelom dirke. Razočarani Marcellusi vozi v glavnini. 🌱 El paseo de Pau Miquel por el pasto.#TourOfSlovenia | #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/0i1olvr3vs — Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 13, 2024 30 km do cilja - Kolesarji veliko tvegajo na ostrih ovinkih, iz vodilne skupine je tako na travnik zapeljal Delgado, Marcellusija pa je odneslo na makadamski dovoz ene od domačij. Italijan se je vdal in zdaj čaka moštveni avto, da zamenja kolo. Laengen se še trudi ujeti vodilno trojico, a mu do nje manjka 48 sekund, medtem ko mu glavnina že diha za ovratnik. 32 km do cilja - Marcellusi je imel težave s kolesom, pomagal mu je nevtralni servis, ujel pa ga je Laengen in zdaj skupaj lovita vodilni trio. Ta ima še kakšno minuto prednosti pred glavnino, medtem ko Groenewegnova skupina zaostaja 3:50. 38 km do cilja - Leteči cilj v Šmarju pri Jelšah je dobil Italijan Marcellusi, vodilni kvartet ima še 47 sekund prednosti pred glavnino. Trasa je v zaključku druge etape izjemno razgibana, domala ni metra ravnine. Groenewegen še naprej trpi v zadnji skupini, ki vozi tri minute za čelom dirke. Po letečem cilju se je iz glavnine v lov za vodilnimi podal Norvežan Vegard Stake Laengen (UAE Emirates). Izidi letečega cilja, Šmarje pri Jelšah:

1. Martin Marcellusi (Ita/VF Group - Bardiani - CSF Faizane) 5/3

2. Mikkel Honore (Dan/EF Education - Easy Post) 3/2

3. Pau Miquel Delgado (Špa/Kern Pharma) 1/1 Ambiance typique des routes slovènes 🪗🗣️🇸🇮#TourOfSlovenia #AllezTotalEnergies pic.twitter.com/70VtDdrSSq — Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) June 13, 2024 44 km do cilja - Vodilna četverica vozi 59 sekund pred glavnino, Groenewegnova skupina pa zaostaja že tri minute in 40 sekund, kar pomeni, da je Nizozemec v velikih težavah in se danes skoraj gotovo ne bo boril za šesto etapno zmago na dirki Po Sloveniji. 🔥 Pau Miquel con fortaleza en el grupo cabecero del #TourOfSlovenia



👀 1’10” de ventaja sobre un pelotón principal donde también van Castrillo y Uriarte (no Brustenga 😅) a 49km a meta pic.twitter.com/PflMrf4TTn — Equipo Kern Pharma (@EqKernPharma) June 13, 2024 51 km do cilja - Vodilna četverica zdaj vozi dobro minuto pred glavnino, nekoliko več pa je zaostala skupina z vodilnim na dirki Dylanom Groenewegnom. Ta je zaostal na vzponu na Celjsko kočo in do zdaj še ni ujel glavnine, vozi pa v manjši skupini. 58 km do cilja - Kolesarji so prevozili leteči cilj v Šentjurju, pet točk je tam pobral Španec Delgado. Morgado se je medtem vrnil na rep glavnine. Izidi letečega cilja, Šentjur:

1. Pau Miquel Delgado (Špa/Kern Pharma) 5 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Martin Marcellusi (Ita/VF Group - Bardiani - CSF Faizane) 3/2

3. Connor Swift (VBr/Ineos Grenadiers) 1/1 59 km do cilja - V vodstvu so zdaj Danec Mikkel Honore (EF Education - Easy Post), Britanec Connor Swift (Ineos Grenadiers), Italijan Martin Marcellusi (VF Group - Bardiani - CSF Faizane) in Španec Pau Miquel Delgado (Kern Pharma). Imajo dobro minuto prednosti pred glavnino. 64 km do cilja - V manjši skupini zasledovalcev je padel Portugalec Antonio Morgado (UAE Emirates). Dirka je v teh trenutkih precej kaotična, zdaj vodi četverica, ki je ostala od večje skupine vodilnih, glavnina z zeleno majico pa je že močno zaostala. 67 km do cilja - Velika ubežna skupina, v kateri je okoli 30 kolesarjev, je hitro pridobila prednost pred glavnino z zeleno majico (zdaj 2:30), vmes pa je še ena manjša skupina zasledovalcev, ki vozi slabe pol minute za čelom dirke. 70 km do cilja - Vodilna šesterica je ujeta, zdaj se je v vodstvo izoblikovala večja skupina kolesarjev, ki ima le nekaj deset metrov prednosti pred glavnino. 79 km do cilja - Baldaccini je na spustu počakal kolege ubežnike, šesterica še vztraja kakšnih 40 sekund pred glavnino. Ta je že močno razredčena, iz nje pa tudi skačejo številni kolesarji. 82 km do cilja - Davide Baldaccini (Corratec - Vini Fantini) je prvi prečkal gorski cilj na Celjski koči in se nato sam odpeljal v vodstvo. Izidi gorskega cilja, Celjska koča (II. kategorija):

1. Davide Baldaccini (Ita/Corratec - Vini Fantini) 6 točk

2. Dylan Hopkins (Avs/Ljubljana Gusto Santic) 4

3. Nicolas Gojković (Hrv/Adria Mobil) 2 83 km do cilja - Kolesarji imajo do edinega gorskega cilja dneva še dva kilometra, prednost vodilnih je padla na 1:40, iz glavnine pa je skočila osmerica kolesarjev, ki ima minimalno prednost. 85 km do cilja - Na vzponu se prednost ubežnikov naglo topi in je že padla na 2:35. 89 km do cilja - Šesterica vodilnih ima štiri minute prednosti pred glavnino, iz te pa je v napad skočil Norvežan Vegard Stake Laengen (UAE Emirates). Ni dolgo vztrajal pred glavnino. Kolesarji se vzpenjajo na Celjsko kočo. Foto: zajem zaslona 96 km do cilja - Razlika med ubežniki in glavnino je 4:10, povprečna hitrost kolesarjev pa je bila v dveh urah dirke 42 kilometrov na uro. Počasi se bliža vzpon na Celjsko kočo, edini kategoriziran klanec dneva. To je 7,6 kilometra dolg vzpon s 6,3-odstotnim povprečnim naklonom. Matej Mohorič je pred etapo povedal, da na njem ne pričakuje kakšnih resnejših napadov, saj kolesarje v naslednjih dveh dneh čakata dve izjemno naporni etapi, v soboto kraljevska s ciljem na Krvavcu, zato bodo danes tekmovalci bržčas še varčevali z močmi. 103 km do cilja - Glavnina razliko do šesterice ubežnikov zdaj že nekaj časa drži malo nad štirimi minutami, v tem trenutku pri 4:10. Podobno kot njegov moštveni kolega Mohorič tudi Matevž Govekar (Bahrain - Victorious) danes ne pričakuje večjih posebnosti v etapi, prepričan je tudi, da se bodo na koncu za zmago udarili sprinterji. Sam bo spet pomagal Philu Bauhausu, ki je bil včeraj tretji. 129 km do cilja - Prednost vodilne šesterice se je ustalila pri dobrih štirih minutah, zdaj znaša 4:25. 144 km do cilja - Prednost ubežne šesterice še raste in je zdaj dosegla okrogle štiri minute. Na čelu glavnine je ekipa Jayco AlUla, ki brani zeleno majico Dylana Groenewegna. V prvi uri etape je bila povprečna hitrost vodilne šesterice 40,2 kilometrov na uro. Kaj pa v današnji etapi pričakuje izkušeni slovenski as Matej Mohorič (Bahrain - Victorious)? 148 km do cilja - Ubežna šesterica ima zdaj že 3:30 prednosti pred glavnino. Anže Ravbar (UAE Emirates) je bil včeraj najvišje uvrščeni Slovenec, prvo etapo je končal na 18. mestu. To nam je povedal pred startom današnje etape: 156 km do cilja - Baldaccini in Skok sta ujela vodilne, ubežna šesterica ima 2:40 prednosti pred glavnino. 162 km do cilja - Kolesarji so v Braslovčah prevozili prvi leteči cilj dneva, dobil ga je Hrvat Gojković. Baldaccini in Skok vozita 20 sekund za vodilno četverico, ta pa ima že dve minuti in pol prednosti pred glavnino. Izidi letečega cilja, Braslovče:

1. Nicolas Gojković (Hrv/Adria Mobil) 5 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Tomaš Kalojiros (Češ/Pierre Baguette Cycling) 3/2

3. Dylan Hopkins (Avs/Ljubljana Gusto Santic) 1/1 163 km do cilja - Glavnini bežijo Hrvat Nicolas Gojković (Adria Mobil), Avstrijec Mario Gamper in Čeh Tomaš Kalojiros (Pierre Baguette Cycling) ter Avstralec Dylan Hopkins (Ljubljana Gusto Santic), ki sta bežala že v včerajšnji uvodni etapi dirke. Priključiti se jim želita še Italijan Davide Baldaccini (Corratec - Vini Fantini) in Slovenec Marcel Skok (Adria Mobil). 165 km do cilja - Glavnini zdaj beži četverica. Tudi ta ima za zdaj majhno prednost. 167 km do cilja - Sestava prvotne ubežne skupine ni bila po godu glavnini, ki je zdaj spet strnjena, a razpotegnjena. 169 km do cilja - Minimalno prednost si je privozila peterica kolesarjev. 175 km do cilja - Glavnina je še strnjena, čeprav se vrstijo napadi. Start: Druga etapa 30. dirke Po Sloveniji se je uradno začela ob 10.40, prireditelji dirke so sporočili, da startne liste danes nista podpisala še Francoz Marc Sarreau (Groupama - FDJ) in Španec Urko Berrade (Kern Pharma), startal ni niti Avstralec Michael Storer (Tudor), včerajšnje etape pa nista končala Ukrajinec Mark Padun (Corratec - Vini Fantini) in Avstralec James Whelan (Q36.5). Včeraj je padel tudi slovenski as Luka Mezgec (Jayco AlUla), danes je podpisal startno listo in nam povedal, kako se počuti. Pozdravljeni, ljubitelji kolesarstva! Pred nami je druga etapa 30. dirke Po Sloveniji. Z zaprto vožnjo v Žalcu se bo začela ob 10.30, približno deset minut kasneje bo šlo tudi zares. Že včeraj sta z dirke odstopila Ukrajinec Mark Padun (Corratec - Vini Fantini) in Avstralec James Whelan (Q36.5), danes ne bo startal še Avstralec Michael Storer (Tudor), ki so ga v Žalcu opazili z močno zatečenim očesom. STAGE 2: Žalec – Rogaška Slatina, 177,9 km (start 10:30)



Live TV: 13:00 CEST @Eurosport, 13:15 @RTV_Slovenija



Profil/Profile: https://t.co/uburdHOy2Z

Časovnica/Timeline: https://t.co/1gdTcutnG2

3D video: https://t.co/NHNDBQui1e#TourOfSlovenia #ifeelsLOVEnia #cycling pic.twitter.com/bdpE1UatB0 — Tour of Slovenia (@TourOfSlovenia) June 13, 2024

Pred etapo

Po sredini ravninski uverturi v 30. dirko Po Sloveniji je danes pred kolesarji veliko težji izziv. V drugi etapi je sicer le en kategoriziran klanec, vzpon na Celjsko kočo (II. kategorija), a je na 177,9 kilometra dolgi poti od Žalca do Rogaške Slatine še kopica krajših, nekategoriziranih vzponov, skupno pa pred tekmovalci 2.480 metrov plezanja.

"Jutri je nekaj več klancev, etapa bo malce težja, bom pa motiviran za še eno zmago," je po včerajšnji zmagi, že svoji peti na slovenskih cestah, povedal nizozemski sprinterski as Dylan Groenewegen iz moštva Jayco AlUla. Njegov moštveni kolega Luka Mezgec je padel 22 kilometrov pred koncem prve etape, a je prišel v cilj in danes lahko starta, po Groenewegnovih besedah pa je mogoče sklepati, da tudi danes sprinterji vidijo priložnost za zmago.

Nizozemčeva samozavest ni neutemeljena, v Rogaški Slatini je slavil že lani, predlani in leta 2018. Leta 2021 je bil tam najboljši prav tako sprinter, Nemec Phil Bauhaus, leta 2019 pa njegov rojak Pascal Ackermann.

Foto: zajem zaslona

Cilj razgibane etape bo na ravnini v slavnem zdravilišču Rogaška Slatina, a bodo do tam morali pretrpeti precej plezanja po številnih manjših klancih, na katerih bi utegnile močne ekipe svetovne serije z ostrim tempom hudo otežiti dirko. Dokaj zahtevna trasa omogoča tudi uspešen beg, zato je pričakovati, da bo začetek etape, ko bo potekala selekcija za mesto v ubežni skupini, precej divji.

Glavni klanec dneva je Celjska koča, katere vrh bodo kolesarji dosegli na 95. kilometru etape. Gre za 7,6 kilometra dolg klanec druge kategorije s 6,5-odstotnim povprečnim naklonom. Po tem bo do cilja zahtevno še na Spodnjem Vrhu (1 km, 6,3 %), Ješovcu pri Šmarju (1,8 km, 6 %), pa tudi na Kamencah (1,3 km, 5,6 %) tik pred prihodom v Rogaško Slatino. Ciljno črto bodo kolesarji prvič prečkali slabih 13 kilometrov pred koncem etape, nato bodo naredili še en krog.

Na startu danes ne bo Ukrajinca Marka Paduna (Corratec – Vini Fantini) in Avstralca Jamesa Whelana (Q36.5), ki včerajšnje etape nista končala, v zeleni majici najboljšega na dirki bo vozil Groenewegen, v modri najboljšega hribolazca Čeh Tomas Kalojiros (Pierre Baguette Cycling), v rdeči najboljšega po točkah Norvežan Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) in v beli najboljšega mladega kolesarja na dirki Kolumbijec Jonathan Guatibonza (UAE Emirates).

Etapa se bo začela ob 10.40, v cilju kolesarje pričakujejo okoli 15. ure.

Skupni vrstni red po 1. etapi: 1. Dylan Groenewegen (Niz/Jayo Alula) 4;34:00

2. Alexander Kristoff (Nor/Uno-X Mobility) + 0:04

3. Phil Bauhaus (Nem/Bahrain Victorious) 0:06

4. Jonathan Narvaez (Ekv/Ineos Grenadiers) 0:07

5. Ben Healy (Irs/EF Eduation-Easy-Post) 0:08

6. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious)

7. Domen Novak (Slo/UAE Emirates)

8. Simon Tracz (Pol/Santic Wibatech) vsi isti čas

9. Dylan Hopkins (Avs/Ljubljana Giusto Santic) 0:09

10. Giovanni Lonardi (Ita/Polti Kometa) 0:10

...

24. Anže Ravbar (Slo/UAE Emirates)

26. Tilen Finkšt (Slo/Adria Mobil)

40. Anže Skok (Slo/Adria Mobil) vsi isti čas

