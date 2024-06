Zmagovalni prihod Dylana Groenewegna v cilj

Zdaj se v Sloveniji verjetno že počutite kot doma. Za vas je to peta etapna zmaga na dirki Po Sloveniji. Kako ste jo doživeli?

Vedno je dobro zmagati. Tudi za Luko Mezgeca je to pomembna dirka. Vedno je lepo biti tukaj. Lepe spomine imam. Petič sem zmagal. Rad se vračam. Z zmago je še lepše. Slovenija je lepa dežela. V začetku etape nam je nekoliko ponagajal dež, vendar je bilo na koncu vse dobro. Upam, da bo jutri boljše vreme. Za nas je bil dober dan. Črn madež je bil le padec Luke Mezgeca, a je videti, da je v redu, kar je spodbudno. Ekipi se zahvaljujem za pomoč.

Ste med etapo in po prihodu v cilj kaj govorili z Luko Mezgecem, ki je nesrečno padel?

Po cilju sem ga na hitro videl. Imel je krvav nos. Na koncu je bil zraven, kar je dober znak. Za celotno ekipo je dobra spodbuda, da se posameznik po padcu vrne v skupino in pomaga ekipi do zmage. To je Luka naredil danes, to je naredila celotna ekipa. Upam, da bo imel mirno noč. Izgubil je nekaj kože. Upam, da bo dobro končal dirko in da bo to dobra priprava za Tour de France.

Kako ste videli zadnje metre pred prihodom v cilj? Na koncu je šlo za las. Nekako ste smuknili med dva kolesarja in kot prvi prečkali ciljno črto. Premagali ste dva velika šprinterja, kot sta Alexander Kristoff in Phil Bauhaus.

Nekaj hitrosti smo na koncu izgubili. Težko je bilo perfektno izpeljati zaključek. Iskal sem pravi položaj, zlasti ko sem šel mimo Bauhausa. Malce sem se zaustavil, nato pa sem šel med dvema kolesarjema in odšprintal do zmage. Na koncu je bilo dovolj, da sem zmagal.

Morda veste, koliko etapnih zmag je rekordna številka na dirki Po Sloveniji?

Ne bi vedel.

Šest, kar pomeni, da vam manjka le še ena, da se izenačite z rekorderjem Boštjanom Mervarjem.

(Smeh, op. a.) Zdaj jih imam pet, kar je dobro. Še nekaj let imam in nekaj dni na tej dirki (smeh, op. a.). Morda nam jutri uspe doseči še eno. Težko bo. Najprej se moramo spočiti, jutri pa je nov dan.

