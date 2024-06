Za mladega slovenskega kolesarja Anžeta Ravbarja je jubilejna 30. dirka Po Sloveniji krstna. Evropski mladinski prvak je dobil priložnost v vrstah UAE Emirates, ko je Diego Ulissi zaradi zdravstvenih težav odpovedal nastop. Brez oklevanja se je 19-letni član razvojne ekipe UAE Team Emirates Gen Z (kolesarji stari od 18 do 23 let) podal na največjo slovensko kolesarsko pentljo, ravno zaradi nje pa je prestavil ustne izpite na maturi, ki jo te dni opravlja.

Kako zelo ste presenečeni, da dirkate na dirki Po Sloveniji?

Zagotovo sem. Zelo lepo je bilo, ko sem izvedel, da bom dobil priložnost. Zelo sem vesel in motiviran. Peljem svojo prvo dirko Po Sloveniji. Upam, da se bomo dobro odrezali in da bomo zmagali.

Kdaj ste sploh izvedeli, da boste nastopili na največji slovenski dirki? V zadnjem hipu je prišlo do menjave v ekipi UAE Emirates, ko je nastop zaradi zdravstvenih težav odpovedal dvakratni zmagovalec slovenske dirke Diego Ulissi.

Pred štirinajstimi dnevi mi je trener Polanc (Jan Polanc, op. a.) sporočil, da sem v ekipi. V šoli sem se nato dogovoril, da bom ta teden dirkal, izpite pa bom opravil po koncu dirke.

Torej je dobrodošlo, da so se vam v šoli prilagodili pri opravljanju mature?

Zelo ja. Čakajo me še ustni izpiti. Bo šlo. V šoli so zelo razumevajoči in me zelo podpirajo pri kolesarjenju, zato sem zelo vesel.

Kaj vam pomeni priložnost dirkanja na domačih dirki?

Ne znam opisati, koliko mi to pomeni, da lahko dirkam doma pred domačimi navijači, prijatelji. Večino časa dirkam v tujini in ne morejo navijati zame ali me videti, kako dirkam. Rad bi se jim pokazal v najboljši možni luči.

Ali imate morda osebne cilje?

Nimam jih. Kar mi bodo naročili, bom naredil.

Kako ste se sicer vpeljali v nov sistem, ki ga predstavlja razvojna ekipa UAE Emirates?

Zdaj ni več nov, ker sem že pol leta v sistemu in sem ga dodobra spoznal. Enako je kot drugod. Zagotovo pa je višja raven vsega skupaj in zadovoljen sem s tem, kako poteka.