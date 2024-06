Nizozemec Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) je zmagovalec uvodne etape 30. dirke Po Sloveniji. V napetem zaključnem sprintu 205,8 kilometra dolge preizkušnje od Murske Sobote do Ormoža je bil močnejši od Norvežana Alexandra Kristoffa (Uno-X Mobility) in Nemca Phila Bauhausa (Bahrain - Victorious). Groenewegen bo jutri nosil zeleno majico vodilnega na dirki.

"Zaključek nam res ustreza, morda bi lahko s to etapo začeli dirko vsako leto, to bi bilo dobro za nas," je v smehu za TV Slovenija po zmagi povedal nizozemski sprinterski as. "Bilo je hektično, kot so prve etape vedno, saj so vsi sveži. Ekipa je opravila odlično delo, me pripeljala v dober položaj. Malce so nas zaprli, ampak nam je uspelo. Žal je Luka Mezgec padel, ampak so se izkazali preostali, to je bila zmaga ekipe," je še povedal.

Že lani je zmagal na sprintu v Ormožu, danes pa je dosegel še svojo peto zmago na dirki Po Sloveniji in se bo jutri lahko še približal rekordu Boštjana Mervarja, ki je na slovenski pentlji dosegel sedem etapnih zmag. "Jutri je nekaj več klancev, etapa bo malce težja, bom pa motiviran za še eno zmago," je poudaril Dylan Groenewegen. V zaključku se je moral znajti brez pomoči slovenskega kolega Luke Mezgeca, ki je 22 kilometrov pred ciljem padel. Kranjčan je sicer prišel v cilj.

"V bistvu so to zelo zanimivi občutki. Fizično je zelo težko, ampak ko se voziš skozi kraje, kjer je množica navijačev, postane to nekakšen mazohističen užitek," pa je za TV Slovenija v cilju povedal slovenski junak dneva Matic Žumer. Član kranjske Save je bil danes član ubežne skupine, v kateri so bili še Poljak Szymon Tracz (Santic-Wibatech), Čeh Tomaš Kalojiros (Pierre Baguette Cycling), Avstralec Dylan Hopkins (Ljubljana Gusto Santic) in Slovenec Aljaž Turk (Adria Mobil).

Turk je omagal na edinem kategoriziranem klancu dneva 66 kilometrov pred ciljem, 28 kilometrov pred koncem etape pa je Žumer ostal sam pred glavnino. Moči so mu dokončno pošle osem kilometrov pred ciljno črto.

Že pred začetkom uvodne etape jubilejne 30. dirke Po Sloveniji so imeli nekaj dodatnega dela prireditelji, ki so morali zaradi poplavljenega cestišča na vrat na nos spremeniti traso. Ta je bila tako namesto 191,9 kilometra dolga kar 205,8 kilometra.

Dirka Po Sloveniji, potek 1. etape: Cilj: V tesnem sprintu je Nizozemec Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) ugnal Norvežana Alexandra Kristoffa (Uno-X Mobility)! Así se ha impuesto Dylan Groenewegen en la primera jornada del #TourofSlovenia por delante de Alexander Kristoff y Phil Bauhaus. pic.twitter.com/OBx1fQ1Bjf — Le Puncheur (@LePuncheur_) June 12, 2024 1,5 km do cilja – Glavnina je ujela ubežnika, začenja se boj za etapno zmago. Ineos Grenadierts so v ospredju. 6 km do cilja – Kolesarji so prvič prečkali ciljno črto v Ormožu in se pomerili na zadnjem letečem cilju prve etape, sprint pa je dobil Ekvadorec Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers), drugi je bil Irec Ben Healy (EF Education – Easy Post), tretji pa Slovenec Domen Novak (UAE Emirates). Narvaez in Healy sta ostala pred glavnino. Izidi letečega cilja, Ormož:

1. Jhonatan Narvaez (Ekv/Ineos Grenadiers) 5 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Ben Healy (Irs/EF Education – Easy Post) 3/2

3. Domen Novak (Slo/UAE Emirates) 1/1 8 km do cilja – Povsem izmučeni Matic Žumer je v glavnini, bega je konec. 17 km do cilja – Leteči cilj v Gorišnici je dobil Matic Žumer, ki je osvojil novih pet točk v boju za rdečo majico in nove tri bonifikacijske sekunde. Dobrih 50 sekund za njim so se za preostale točke in sekunde udarili iz glavnine, najhitrejša pa sta bila prav tako slovenska asa, Matej Mohorič in Domen Novak. Luka Mezgec je medtem ujel glavnino. Izidi letečega cilja, Gorišnica:

1. Matic Žumer (Slo/Sava Kranj) 5 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 3/2

3. Domen Novak (Slo/UAE Emirates) 1/1 22 km do cilja – Na tleh se je v glavnini znašel tudi Luka Mezgec (Jayco AlUla), ključni pomočnik Dylana Groenewegna v lovu za današnjo zmago. Kranjčan lovi glavnino, po padcu pa je rahlo šepal. #TourOfSlovenia 🇸🇮🚴‍♂️

Valpartij 😱 pic.twitter.com/x3pixLH8tQ — Boertje Pummel (@BoertjePummel) June 12, 2024 25 km do cilja – Tracz, Kalojiros in Hopkins so v glavnini, na čelo te pa so se prebila tudi moštva Ineos Grenadiers, UnoX in UAE Emirates. 28 km do cilja – Matic Žumer (Sava Kranj Cycling) se je sam odpeljal v vodstvo, preostali trije člani ubežne skupine, Szymon Tracz (Pol/Santic-Wibatech), Tomaš Kalojiros (Češ/Pierre Baguette Cycling) in Dylan Hopkins, (Avs/Ljubljana Gusto Santic) se spogledujejo in kaže, da se bodo predali. Žumer ima kakšnih 50 sekund prednosti pred glavnino. 34 km do cilja – V gneči v ozadju glavnine se je spet zgodil nov množični padec, spet je trdoto asfalta okusil eden od članov moštva Caja Rural, pa tudi trije člani kranjske Save. Padlo je šest kolesarjev. Se acaba de producir una caída, con Marolt, Komac, Van der Lee, Gladek, Monaco, David González, Li o Markel Beloki implicados.



Parece que todos continúan sin mayor problema.

🏁32 km 🇸🇮 #TourofSlovenia pic.twitter.com/D2WRLcgJ8J — Top Ciclista (@TopCiclista) June 12, 2024 38 km do cilja – Na čelu glavnine so še naprej člani moštev BORA - hansgrohe, Bahrain Victorious in Jayco AlUla, spoznali pa so, da je še prezgodaj, da bi ujeli ubežnike, in so malce spustili tempo. Četverica vodilnih tako še vztraja slabo minuto pred zasledovalci. Dež je zdaj povsem ponehal, posijalo je celo sonce. 43 km do cilja – Glavnina je le še slabo minuto za ubežno četverico, karavana pa se je vrnila na slovenske ceste. Aljaž Turk (Adria Mobil), ki je večji del dneva preživel med ubežniki, se je očitno povsem iztrošil in ima zdaj težave slediti glavnini. 💪 Últimos 50km y energía @finisher_ES para preparar el sprint en el #TourOfSlovenia



👀 La fuga con cuatro corredores continua con 1’40” de ventaja pic.twitter.com/G8K5aB2rT9 — Equipo Kern Pharma (@EqKernPharma) June 12, 2024 53 km do cilja – Kolesarji so zapeljali na Hrvaško, vodilna četverica še ohranja dobro minuto in pol prednosti pred glavnino. 59 km do cilja – Glavnina je ujela Turka, na čelu so spet kolesarji moštev Jayco AlUla, Bahrain Victorious in BORA - hansgrohe. Ekvadorec Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers) je menjal kolo. 66 km do cilja – Čeh Tomaš Kalojiros (Pierre Baguette Cycling) je dva kilometra pred gorskim ciljem ušel tekmecem in na Jeruzalemu osvojil edino gorsko točko dneva. Jutri bo tako nosil modro majico najboljšega hribolazca na dirki. Aljaž Turk (Adria Mobil) je na klancu izgubil stik z vodilnimi. Nos coureurs franchissent la seule difficulté référencée de la journée avec cette ascension de Jeruzalem 🇸🇮#TourOfSlovenia #AllezTotalEnergies pic.twitter.com/IZlHcHKbg4 — Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) June 12, 2024 68 km do cilja – Ubežna peterica taktizira in se pripravlja za spopad za edine gorske točke dneva, zmagovalec gorskega cilja na Jeruzalemu bo jutri nosil modro majico najboljšega hribolazca na dirki. Glavnina zaostaja minuto in pol za čelom dirke. 70,5 km do cilja – Začel se je vzpon na Jeruzalem, ubežniki so ga napadli minuto in 55 sekund pred glavnino. Na čelo te so se prebili kolesarji moštev Polti Kometa in TotalEnergies in navili tempo. 75 km do cilja – Na čelu glavnine se izmenjujejo kolesarji moštev Jayco AlUla, Bahrain Victorious in BORA - hansgrohe, zaostanek za ubežno peterico pa so zdaj že zmanjšali na manj kot dve minuti. Foto: zajem zaslona 88 km do cilja – Glavnina počasi stopnjuje tempo, prednost ubežne peterice pa kopni in zdaj znaša dve minuti in 46 sekund. Kmalu kolesarje čaka tudi edini kategoriziran klanec dneva, povzpeli se bodo na Jeruzalem. To je slabih pet kilometrov dolg vzpon s triodstotnim povprečnim naklonom. Prvih 500 metrov je najstrmejših z več kot devetimi odstotki naklonine, strm je tudi zaključek, vmes pa je celo nekaj spusta. 97 km do cilja – V glavnini se je zgodil padec, na tleh so se znašli trije kolesarji ekipe Caja Rural, ki pa vsi nadaljujejo dirko in zdaj lovijo glavnino. Prednost ubežnikov je padla pod tri minute in zdaj znaša dve minuti in 55 sekund. #TourOfSlovenia 🇸🇮🚴‍♂️

Valpartij 😱 pic.twitter.com/d5JFzuLKaS — Boertje Pummel (@BoertjePummel) June 12, 2024 100 km do cilja – Kolesarji so zdaj na podaljšanem delu trase, ki so jo morali prireditelji umestiti zaradi poplave na prvotno začrtani poti. Vodilna peterica ima še nekaj več kot tri minute prednosti pred glavnino. Etapa se je začela v dežju, ta pa je zdaj ponehal. Tudi cesta se suši. V cilju v Ormožu za zdaj prav tako ne dežuje. 124 km do cilja – Vodilna peterica vzdržuje tri minute in 40 sekund prednosti pred glavnino, kolesarska karavana se zdaj vrača v Slovenijo. Danes bo obiskala še Hrvaško. 131 km do cilja – Kalojiros je hitro spet ujel priključek z vodilnimi, peterica ubežnikov ima tri minute in pol prednosti pred glavnino. 134 km do cilja – Kolesarska karavana dirke Po Sloveniji je zdaj zapeljala v sosednjo Madžarsko. V vodilni skupini je imel težave s predrto pnevmatiko Čeh Kalojiros, mehaniki so mu hitro pomagali in zdaj lovi kolege ubežnike. 139 km do cilja – Kolesarji so opravili s prvim letečim ciljem etape, v Dobrovniku je bil najhitrejši Matic Žumer (Sava Kranj Cycling), ki je pobral pet točk za seštevek najboljšega sprinterja na dirki in dobil tri sekunde bonifikacije. Vodilna peterica ima zdaj tri minute in pol prednosti pred glavnino. Izidi letečega cilja, Dobrovnik:

1. Matic Žumer (Slo/Sava Kranj Cycling) 5 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Szymon Tracz (Pol/Santic-Wibatech) 3/2

3. Dylan Hopkins (Avs/Ljubljana Gusto Santic) 1/1 152 km do cilja – Glavnina je zaostanek za vodilno peterico spet spustila pod štiri minute, zdaj razlika znaša tri minute in 40 sekund. Moštva, ki imajo v svojih vrstah sprinterske ase, ki se bodo v Ormožu spopadli za etapno zmago, nadzorujejo dogajanje. Na čelu glavnine so kolesarji moštev Bahrain Victorious in BORA - hansgrohe. V moštvu Bahrain Victorious danes stavijo na nemškega sprinterja Phila Bauhausa. "On gre na Tour in to bo za nas generalka za to dirko," nam je pred startom povedal 24-letni slovenski član moštva Matevž Govekar. 165 km do cilja – Kolesarji so zdaj v t. i. bifeju, območju trase, kjer od pomočnikov iz ekip ob cesti dobivajo vrečke z okrepčili. Razlika med ubežno peterico in glavnino je nekoliko narasla, presegla je štiri minute. 175 km do cilja – Razlika med ubežniki in glavnino se je ustalila okoli treh minut in pol. Première heure de course sur cette étape 1 du @TourOfSlovenia 🇸🇮



45 kilomètres parcourus avec 5 hommes en tête dans l’échappée.



Ils disposent d’une avance de 3’20’’. #AllezTotalEnergies #TourOfSlovenia pic.twitter.com/NYtDPreLmb — Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) June 12, 2024 188 km do cilja – Prednost vodilne peterice zdaj znaša tri minute in 40 sekund. Danes kolesarje na trasi čakajo trije leteči cilji, na katerih se bodo delile tudi bonifikacijske sekunde. V Dobrovniku (na 66. km etape), Gorišnici (174. km) in na prvem prečkanju ciljne črte v Ormožu. Prvi trije bodo prejeli po 3, 2 in 1 sekundo odbitka. Tudi v cilju etape v Ormožu bodo prvi trije prejeli časovni odbitek (10, 6 in 4 sekunde). V prvem delu etape so kolesarji na kratko zapeljali v sosednjo Avstrijo. Trasa uvodne etape sicer ni zahtevna, za zmago pričakujemo obračun sprinterjev, pomembno vlogo v zaključku bo odigral tudi slovenski as Luka Mezgec, ki bo v ekipi Jayco AlUla v zaključnem sprintu pomagal nizozemskemu zvezdniku Dylanu Groenewegnu. Tole nam je Kranjčan povedal pred startom: 193 km do cilja – Peterica ubežnikov ima zdaj že dve minuti in 34 sekund prednosti pred glavnino. Stage 1, km 13: Szymon Tracz (Santic-Wibatech), Tomáš Kalojíros (Pierre Baguette Cycling) & Dylan Hopkins(Ljubljana Gusto Santic), Aljaž Turk (Adria Mobil) & Matic Žumer (Sava Kranj Cycling) are in the breakaway with the lead of 2’55”.#TourOfSlovenia — Tour of Slovenia (@TourOfSlovenia) June 12, 2024 199 km do cilja – Vodilni trojici sta se pridružila še Slovenca Aljaž Turk (Adria Mobil) in Matic Žumer (Sava Kranj Cycling), prednost ubežnikov pa je zdaj okoli minute. 200 km do cilja – Takoj po uradnem startu so se začeli poskusi pobega, naposled pa je pred glavnino malce pobegnila trojica kolesarjev. Poljak Szymon Tracz (Santic-Wibatech), Čeh Tomaš Kalojiros (Pierre Baguette Cycling) in Avstralec Dylan Hopkins (Ljubljana Gusto Santic) imajo zdaj kakšne pol minute prednosti pred zasledovalci. 11:18 – Direktor dirke je dal znak za začetek 1. etape 30. dirke Po Sloveniji! Start: Kolesarji so se iz Murske Sobote ob 11.10 podali na zaprto vožnjo. Že pred startom prve etape jubilejne 30. slovenske pentlje se je zapletlo. Zaradi poplav so morali prireditelji spremeniti traso. "Zaradi poplave na odseku med 99. in 111. kilometrom prve etape smo spremenili potek trase. V primerjavi z originalno traso bo etapa zdaj daljša za 13,9 kilometra, start etape bo ob 11.10," so sporočili prireditelji največje slovenske kolesarske dirke. POMEMBNO OBVESTILO - SPREMEMBA POTEKA TRASE 1. ETAPE

Zaradi poplave na odseku med 99. in 111. km prve etape smo spremenili potek trase. V primerjavi z originalno traso bo etapa zdaj daljša za 13,9 km, start etape bo ob 11:10.



Več: https://t.co/LDpvFdPb27#TourOfSlovenia pic.twitter.com/mLVXOc8NKz — Tour of Slovenia (@TourOfSlovenia) June 12, 2024 Današnja etapa ob Murske Sobote do Ormoža je bila s 191,9 kilometra že tako najdaljša na letošnji izvedbi dirke, po novem bo daljša še za 13,9 kilometra, skupno torej kar 205,8 kilometra. Pozdravljeni, ljubitelji kolesarstva! Že odštevamo minute do starta jubilejne 30. kolesarske dirke Po Sloveniji.

Pred etapo

Letošnja izvedba dirke Po Sloveniji bo na Slovenski cesti v Murski Soboti, trasa pa bo kolesarje vodila kar čez tri sosednje države, Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško, kar je edinstvenost v evropskem prostoru. Trasa prve, dokaj dolge etape, ni zahtevna, pred tekmovalci pa je dolg dan s kar nekaj tehničnimi zavoji.

Edini gorski cilj bo pri 120. kilometru, ko se bodo morali spopasti z vzponom na Jeruzalem (gorski cilj IV. kategorije v dolžini 4,8 km in povprečnim 2,4-odstotnim naklonom). Bo pa zaključek pred prihodom v Ormož prav tako razgiban, zato se obeta zanimiv finiš prvega dne.

Takrat bo čas za šprinterje. Dylan Groenewegen (Jayco AlUla), ki bo v zaključku računal na pomoč Luke Mezgeca, se lahko že pohvali s štirimi etapnimi zmagami na slovenski dirki in je eden od glavnih favoritov. Drugi je jasno Alexander Kristoff (Uno-X). Izkušeni Norvežan, ki ima v svojem žepu štiri etapne zmage na dirki Tour de France, tretji pa Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), ki je v Sloveniji že slavil dve etapni zmagi.