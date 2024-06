Za slovenski prestiž tudi številni priznani tujci

Od srede do nedelje bodo lahko slovenski ljubitelji kolesarstva prišli na svoj račun, saj se bodo na jubilejni 30. dirki Po Sloveniji za vidnejše uvrstitve potegovali nekateri odlični kolesarji svetovnega kova. Od slovenskih zvezdnikov bo na delu tudi Matej Mohorič, ki se vselej rad vrača na domače ceste, na katerih je odraščal. V tujih ekipah bomo videli v akciji še Luko Mezgeca, Domna Novaka, ki je pomagal Tadeju Pogačarju do zmage na Giru, evropskega mladinskega prvaka Anžeta Ravbarja in Matevža Govekarja. Za prestižno zeleno majico se obeta pravi boj, saj so na štartni listi nekateri kolesarji najvišje ravni. Branil jo bo Italijan Filippo Zana, ki se vrača na slovenski prostor, velik tekmec pa bo zagotovo Pello Bilbao.

Čeprav na dirki Po Sloveniji ne bomo videli najboljših slovenskih kolesarjev Tadej Pogačarja in Primoža Rogliča, ki se lahko pohvalita z dvema skupnima zmagama na domači preizkušnji, bo slovenska kolesarska pentlja pritegnila ogromno pozornosti svetovne kolesarske javnosti.

Kar sedem ekip iz WorldToura bo nastopilo in nekatere so v Slovenijo pripeljale svoje močne adute. Eden izmed njih je Alexander Kristoff (Uno-X), ki se lahko pohvali s štirimi etapnimi zmagami na Dirki po Franciji. Zaveda se, da bo zanj največ manevrskega prostora za uspeh v uvodnih dveh šprinterskih etapah. "Upam na etapno zmago. Imamo nekaj fantov, ki bi se lahko vsak dan potegovali za etapni uspeh. A je na dirki veliko kakovostnih kolesarjev. Nekateri prihajajo z Gira v dobri formi. Težko bo. Raven dirkanja bo visoka. Ne bo lahko," je povedal na novinarski konferenci v dvorcu Rakičan pri Murski Soboti.

Mezgec bo vnovič pomagal Groenewegnu, vrnil se je lanskoletni junak Zana

Zanj in za marsikatere odlične kolesarje bo dirka Po Sloveniji, ki se bo začela prav v Murski Soboti, odličen poligon v sklopu priprav za Dirko po Franciji. Tudi zanj bo tako: "Prvič sem tukaj. Odločal sem se za Dirko po Belgiji in za dirko Po Sloveniji in sem se odločil za Slovenijo. Dobra osnova za pripravo na Tour de France bo. Za jutri smo si pogledali zaključek. Prva dva dneva bomo lahko šprintali. Zadnje tri dni bo težko. Klanci pridejo zelo blizu cilja in tam se bo naredila selekcija."

Dylan Groenewegen dobro ve, kako se osvoji etapo v Sloveniji. Pohvali se lahko s štirimi etapnimi zmagami. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Njegova največja konkurenta na papirju v šprinterskih etapah bosta Dylan Groenewegen (Jayco AlUla), ki bo imel ob sebi zvestega pomočnika Luko Mezgeca, in Phil Bauhaus (Bahrain Victorious): "Dva izmed najboljših na svetu sta. Upam, da bom imel noge. Težko ju bo premagati."

Na delu bomo videli tudi lanskoletnega skupnega zmagovalca Filippa Zano (Jayco AlUla), ki pa ni bil najbolj prepričljiv pri napovedih glede boja na zeleno majico. Razlog je jasen: "Mislim, da sem letos malce utrujen od Gira. Skušali bomo narediti dobro dirko. Dva tedna sem počival doma. Prišel sem dobro dirkat. Imamo dobro ekipo. Skušali bomo zmagati etape in tekmovati tudi na skupno uvrstitev."

V Sloveniji tudi mladi Italijan, ki ima posebno zgodbo s Pogačarjem

Zana je letošnji Giro, ki ga je osvojil Pogačar, končal na enajstem mestu, kar je njegov najboljši dosežek na tritedenskih dirkah. Z morebitno vnovično osvojitvijo zelene majice najboljšega si ne beli glave. Rad bi se počasi začel pripravljati za drugi del sezone, v katerem bo imel najverjetneje osrednji cilj dober nastop na Vuelti. "V Sloveniji bomo skušali zmagati. Lani smo imeli dober izplen. Dylan je zmagal dve etapi, jaz skupno. Letos bomo skušali ponovno narediti enako."

Giulio Pellizzari je od Tadeja Pogačarja na letošnjem Giru dobil prav posebno darilo za svojega brata. Foto: LaPresse

In kdo bodo njegovi največji tekmeci? V vrstah Bahrain-Victoriousa zagotovo Pello Bilbao, pri Tudorju stavijo na Michaela Storerja, bogati INEOS Grenadiers bo imel v svojih vrstah Jhonatana Narvaeza, ki je premagal Pogačarja v prvi etapi Gira. Zanimivo ime je Ben Healy (EF Education Easypost), Uno-X bo računal na dobro uvrstitev Tobiasa Hallanda Johannessena, Davide Piganzoli iz ekipe Team Polti Kometa je letos pri 21 letih končal Giro kot trinajsti, veliko pozornosti pa bo pritegnil mladi italijanski up Giulio Pellizzari.

20-letni kolesar je navdušil na Dirki po Italiji, bil drugi v skupnem seštevku za gorske cilje, prav posebna pa je bila zgodba, povezana s Pogačarjem. V etapi s ciljem na Monte Pana ga je ravno slovenski šampion kot zadnjega prehitel na zaključnem klancu, ob prihodu na cilj pa je Pellizzari pristopil do našega asa in ga poprosil za očala za svojega mlajšega brata.

Na koncu mu je Pogi podaril še dres, kmalu pa je po spletu zaokrožila fotografija Tadeja in Giulija, ki se je pred leti fotografiral s članom UAE Emirates na dirki Strade Bianche.

Mohorič se pripravlja na Tour de France

Med osrednje zvezdnike dirke Po Sloveniji bo spadal slovenski matador Matej Mohorič, ki ostaja zvest največji slovenski kolesarski pentlji. Tradicionalno si jo vzame kot generalko za sloviti Tour de France, na katerega se bo prav tako odpravil letos.

Matej Mohorič rad nastopa na domačih cestah, kjer je odraščal. Foto: LaPresse

Veliko smole je imel v letošnji pomladi, potem ko se je poškodoval na Dirki po Flandriji. A je prišlo do zapleta, sicer bi imel drugačno časovnico. "Poškodba v osnovi ni bila tako grozna, kot je bila grozna sanacija poškodbe. Šlo je za malo globljo ureznino pod komolcem, nič takšnega, potreboval bi le nekaj šivov, pa bi bila stvar urejena, ampak ker mi rane na urgenci v Belgiji niso najbolje oskrbeli, so se stvari zapletle. Izkazalo se je, da so v rano zašili še nekaj kamenčkov in umazanije, tako da se je rana zelo močno in zelo grdo vnela. To smo najprej poskušali reševati z antibiotiki, ampak se je po desetih dneh izkazalo, da je bilo umazanije precej več, kot smo si predstavljali, in se je rana, čeprav se je posušila, začela na novo odpirati, tako da sem moral še enkrat v bolnišnico na poseg, kjer so rano temeljito očistili in zašili," je maja v intervjuju za Sportal povedal Matej.

Rad se vrača med domače

Pred prihodom na dirko Po Sloveniji se je preizkusil na prav posebni dirki na makadamu po slovitem Unboundu v ZDA. Kot svetovni prvak v tej disciplini je najprestižnejšo dirko po makadamu predčasno končal, a poudaril, da je bila izkušnja za v prihodnje odlična: "Tja smo šli po izkušnjo. Da se pomerim še na drugi fronti. Moram reči, da je tisti makadam drugačen kot pri nas. Kot bi se vozili po melišču, šodru. Nismo bili pripravljeni. Izkušnjo več imamo. Če se bomo naslednje leto vrnili, bomo imeli boljše izhodišče za višja mesta."

Foto: Sprint Cycling Agency

"Všeč mi je, da se vrnem pred domače navijače, na ceste, na katerih sem zrasel. Dirka je ravno prav težka. Teh pet etap je dobrodošlih, da se telo navadi na tekmovalni ritem in vročino. Ni pa prenaporna v sklopu priprav na Tour de France. Ustreza mi in se rad vračam," je glede pomembnosti dirke Po Sloveniji povedal Mohorič, ki bo imel v vrstah Bahrain Victorious ob sebi v Matevžu Govekarja slovenskega kolesarja.

Domen Novak, evropski prvak Ravbar in tri slovenske ekipe

In kateri etapi najbolj dišita Mateju? Lani je prišel do krstne zmage v zaključni etapi s ciljem v Novem mestu. Trška gora bo letos prav tako sledila pred koncem. Morda se bo tudi letos podal v boj za etapne uspehe ob samem zaključku dirke.

Kolesarji Adrie Mobila bodo nastopili pod taktirko Marka Kumpa. Foto: Sportida

S tem pa še ni konec slovenskih kolesarjev, ki bodo na domačih cestah nastopili v dresih tujih ekip. Za UAE Emirates bosta kolesarila Domen Novak in mladinski evropski prvak Anže Ravbar. Ta je v zadnjem trenutku dobil mesto po odpovedi dvakratnega zmagovalca Diega Ulissija, ki je zbolel in ni pripotoval v Slovenijo. Na domačih tleh se bo zagotovo skušal izkazati tudi Domen, ki je v maju v veliki meri pomagal Tadeju Pogačarju pri pohodu do rožnate majice.

Nase bodo skušali tradicionalno opozoriti še slovenski kolesarji domačih ekip. V vrstah Adrie Mobila, Ljubljane Gusto Santica in Save Kranj bodo zagotovo naredili načrt, kako se postaviti v ospredje v etapah, zato lahko njihove kolesarje pričakujemo v begih.