Dirka po Sloveniji je tik pred vrati. 30. izvedba se bo začela v sredo, 12. junija z etapo od Murske Sobote do Ormoža, in končala v nedeljo, 16. junija, z etapo bo Šentjerneja do Novega mesta. Ekipe počasi razkrivajo svoje adute, in po najnovejših informacijah v Slovenijo prihaja tudi Ekvadorec Jhonathan Narvaez, zmagovalec prve etape letošnjega Gira in edini, ki je poleg Tadeja Pogačarja, na prvem grand touru sezone nosil rožnato majico. Svojo udeležbo je potrdil tudi Matej Mohorič.