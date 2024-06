Prestižne majice v Sloveniji

BELA MAJICA: NAJBOLJŠI MLADI KOLESAR

Nosi jo vodilni v razvrstitvi kolesarjev starosti do 23 let (rojeni 1. januar 2001 ali kasneje) in velja za eno najbolj zaželenih majic, saj kaže na velik potencial kolesarja.

MODRA MAJICA: RAZVRSTITEV GORSKIH CILJEV

Majica najboljšega hribolazca na dirki. Na dirki je kar nekaj gorskih ciljev, glavnino točk pa se bo razdelilo na 4. etapi na vzponu 1. kategorije na Krvavec, na dirki pa sta še po en vzpon 2. in 4. kategorije in osem vzponov 3. kategorije.

RDEČA MAJICA: RAZVRSTITEV PO TOČKAH

Pogosto imenovana majica najboljšega šprinterja na dirki, nosi pa jo kolesar, ki zbere največ točk v zaključkih etap in na letečih šprintih. Zmagovalec etape dobi 25 točk, zmagovalec letečega šprinta 5, na vsaki izmed etap pa so po trije leteči šprinti. Teh bo na dirki 15, na vsaki etapi po trije, dodatno pa so na dirki še štirje premijski leteči šprinti, kjer se bodo tekmovalci borili za denarne nagrade.

ZELENA MAJICA: VODILNI NA DIRKI

Najbolj cenjena majica na dirki Po Sloveniji, nosi jo trenutno vodilni in seveda končni skupni zmagovalec. Glavni pokrovitelja majice sta Telekom Slovenije in Adria Mobil.

Zadnjih 10 zmagovalcev