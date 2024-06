Lanska salta s Kolovrata je pozabljena #video

25-letni italijanski kolesar Filippo Zana, član ekipe Jayco AlUla, je pred začetkom 30. izvedbe dirke Po Sloveniji, ki se bo začela v sredo, 12. junija, z etapo od Murske Sobote do Ormoža in končala v nedeljo, 16. junija, s ciljem v Novem mestu, povedal, da kljub incidentu na lanski dirki Po Sloveniji, ko je na spustu s Kolovrata skoraj doživel bližnje srečanje s konjem, do te plemenite živali ne goji nobenih zamer. V dokaz je spodnji video, ki je nastal pred novinarsko konferenco v dvorcu Rakičan.