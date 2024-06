Čeprav nekateri kolesarji za zadnjo pripravljalno dirko pred francoskim Tourom izberejo Dirko po Švici ali Kriterij po Dofineji, Matej Mohorič vedno znova prisega na dirko Po Sloveniji. "Dirka mi ustreza, kar se je v preteklosti tudi potrdilo z dobrimi rezultati na Touru. Dirka Po Sloveniji ima pet razgibanih etap in je precej težka, vmes se privadiš tudi na vročino, ni pa tako težka, da bi te dotolkla pred Dirko po Franciji. Vseeno ostaneš dovolj svež, da lahko ujameš pravi tekmovalni ritem za težko preizkušnjo na Touru," je pojasnil 29-letni Mohorič, ki ima s slovensko pentljo dolgo in uspešno zgodovino. Na dirki nastopa že osmič, med drugim je med prvim nastopom na njej opravljal tudi maturo.

Za Mateja Mohoriča bo to prva cestna dirka po poškodbi na dirki po Flandriji konec marca, je pa vmes nastopil na gravel dirki v ZDA, kjer je kot aktualni svetovni prvak v tej disciplini nastopil v mavrični majici svetovnega prvaka. Na dirko Po Sloveniji se podaja dobro razpoložen, verjame, da tudi dobro pripravljen.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Počutim se dobro, priprave so uspele. Ni bilo težav z boleznimi in poškodbami, tudi poškodbo s Flandrije sem uspešno saniral, čeprav je dolgo trajalo, ni pa poškodba ovirala priprav na poletni del sezone. Poškodba sama po sebi ni bila huda in če bi bila pravilno sanirana, sploh ne bi bilo težav. Na urgenci v Belgiji so mi v rano zašili še nekaj kamenčkov in umazanije, zato je vse skupaj trajalo precej dlje. Rana se mi je grdo zagnojila, tako da je bilo treba še enkrat rezati in zašiti, tako da je dolgo trajalo, a je zdaj to za mano," je na novinarski konferenci pred začetkom domače dirke dejal Mohorič, ki težko čaka, da se kolesje dirke Po Sloveniji končno zavrti.

"Dirke se veselim, pokazala bo tudi, kako pripravljen sem na Dirko po Franciji. Od konca dirke do Toura sta še dva tedna, vmes je državno prvenstvo, kjer upam na zmago. Na dirki Po Sloveniji mi najbolj ležita tretja in peta etapa in to sta etapi, kjer se želim dokazati. Predvsem si želim pravega občutka v nogah pred Dirko po Franciji, kot rezultat dirke Po Sloveniji pa zame šteje samo zmaga."

Mohorič v družbi lanskega zmagovalca dirke Filippa Zane (Team Jayco AlUla) in Alexandra Kristoffa iz ekipe Uno-X Mobility, ki cilja na sprinterske etape. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Že osmič na dirki Po Sloveniji, napovedal tudi nastop na državnem prvenstvu

Čeprav nekateri njegovi tekmeci za zadnji test pred Tourom izbirajo med Dirko po Švici, ki pravkar poteka, in Kriterijem po Dofineji, ki se je v nedeljo končal z zmago Primoža Rogliča, je Mohorič tudi tokrat brez oklevanja izbral domačo preizkušnjo. "Všeč mi je, da se lahko pokažem pred domačimi navijači, na cestah, kjer sem odrasel. Dirka mi ustreza, kar se je v preteklosti potrdilo z dobrimi rezultati na Touru. Dirka Po Sloveniji ima pet razgibanih etap in je precej težka, vmes se privadiš tudi na vročino, ni pa tako težka, da bi te dotolkla pred Dirko po Franciji. Vseeno ostaneš dovolj svež, da lahko ujameš pravi tekmovalni ritem za težko preizkušnjo na Touru."

Termin in trasa razlog za pestro paleto zvenečih imen

Čeprav na startni listi, kjer je 159 kolesarjev iz 23 ekip, ni najboljših slovenskih kolesarjev Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča, pa je ob 30. izvedbi ena najmočnejših v zgodovini dirke. "Startna lista se vsako leto krepi in letos je na njej precej zvenečih imen," se je strinjal Mohorič. "Veliko je kolesarjev, ki prihajajo z Gira, precej je tudi takih, ki se pripravljajo na Tour. Mislim, da je termin dirke ravno pravšnji, da pritegne taka mena, tudi trasa je zelo lepa in sodi v tekmovalni koledar, vse to pa se potem odrazi v kakovosti startne liste. Sicer pa je v svetovni seriji vse večji boj za točke, ko se ekipam delijo licence, zato si teh točk vsi želijo, in posledično tudi na manjših dirkah vozijo zelo močne postave," je svoj pogled na startno listo predstavil Mohorič.

Mohorič je lani zmagal v zadnji etapi dirke Po Sloveniji, v cilju pa se je spomnil tudi na preminulega moštvenega kolega Gina Mäderja. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Najraje se spomni (edine) etapne zmage na dirki Po Sloveniji

Na dirki Po Sloveniji je prvič nastopil leta 2013, na prvi izvedbi tik pred startom 2. etape celo pisal maturitetni test iz kemije, in to v kolesarskem dresu, a sam pravi, da je najmočnejši spomin na dirko Po Sloveniji zanj lanska etapna zmaga s ciljem v Novem mestu. "Še posebej po vsem tistem, kar se je zgodilo z Ginom," je dodal. Njegov moštveni kolega Gino Mäder je namreč umrl za posledicami padca na spustu na Dirki po Švici, ravno v času lanske dirke Po Sloveniji.

Minuta molka za Mäderja na lanski dirki Po Sloveniji. Foto: Ana Kovač



Letos bo na največji slovenski dirki nastopil tudi Pello Bilbao, tesen prijatelj pokojnega Mädra. 34-letnega Španca mnogi uvrščajo med glavne favorite za končno zmago. Mohorič je v pogovoru z mediji razkril, da so Bilbaa načrtovali za Dirko po Švici, a je v zadnjem trenutku spremenil načrte. "Bomo videli, kako bo, do sobote je še daleč, je pa Pello bolj primeren kandidat za zmago v etapi na Krvavcu (četrta etapa, op. a.) kot jaz. Dvomim, da ga bom odpeljal v visokem ritmu, ker se na to ne pripravljam. Sam se pripravljam na krajše in bolj intenzivne napore," je pojasnil 29-letni Gorenjec.

Etape 30. dirke Po Sloveniji:

1. etapa: Murska Sobota – Ormož (191,9 km)

2. etapa: Žalec – Rogaška Slatina (177,9 km)

3. etapa: Ljubljana – Nova Gorica (160,5 km)

4. etapa: Škofljica – Krvavec (147,2 km)

5. etapa: Šentjernej – Novo mesto (156,9 km)

Preberite še: