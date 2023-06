Maturitetna zgodba Mateja Mohoriča: pred 10 leti na test kemije kar v kolesarskem dresu

Dirka Po Sloveniji praviloma vedno sovpada z maturitetnimi obveznostmi in številni mladi kolesarji, ki so dobili priložnost na dirki, so nastop na kolesarski dirki morali skoordinirati z maturo. Prav na današnji dan leta 2013 je pisni del maturitetnega izpita iz kemije na startu 2. etape v Kočevju opravljal tudi Matej Mohorič. In to v kolesarskem dresu! Kako se sam spominja te posebne izkušnje?

"Zdi se mi, kot da je bila tista dirka Po Sloveniji lani, čeprav je od tega zdaj že deset let," je v pogovoru za Sportal ugotavljal Matej Mohorič, ki tudi letos nastopa na dirki Po Sloveniji. Zanj je to ponovno zadnji test pred nastopom na francoskem Touru, pred desetimi leti pa je bila za takrat mladega kolesarja kranjske Save to ena prvih priložnosti na največji domači dirki, ki velja za odskočno desko v svet elitnega kolesarstva.

Takrat 19-letni Mohorič, dijak Gimnazije Kranj, ki ima na Gorenjskem poseben status (beri – zahtevne izobraževalne institucije), se je za drug kraj pisanja dela mature že prej dogovoril na republiškem izpitnem centru. "Menim, da to ni čisto neobičajna praksa in je postopek zaprositve bolj ali manj standardiziran," pravi zmagovalec spomenika Milano-Sanremo in etap na vseh treh tritedenskih dirkah (Giro, Tour in Vuelta), ki pa še vedno lovi etapno (ali skupno) zmago na največji domači dirki, dirki Po Sloveniji, ki bo vse do nedelje potekala na slovenskih cestah.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kemija mu je bila v zibelko položena

"V Kočevju, kjer je bil štart etape, sem pisal pisni del maturitetnega izpita iz kemije. Izpit sem opravil z drugimi maturanti na tamkajšnji gimnaziji," se spominja Mohorič.

Pravi, da ga izpit ni skrbel, saj je bila kemija eden njegovih najljubših predmetov že v osnovni šoli. "Moj oče je profesor kemije in očitno mi je bila položena že v zibko," pravi Mohorič. "Nikoli nisem podvomil, da bi moral zaradi mature dirko izpustiti. Je pa res, da je šlo časovno precej na tesno. To sem vedel vnaprej, zato sem bil med izpitom že polno pripravljen za dirko, v kolesarskem dresu," je še namignil Mohorič, ki z maturitetnimi obveznosti ni imel nobenih težav. Do dokazuje tudi dejstvo, da je zrelostni izpit opravil kot zlati maturant.

