Dirka tudi na Stravi: odpeljite se z vrhunskim kolesom Colnago V3 #nagradnaigra

Največji kolesarski dogodek, ki v Slovenijo že 30 let zaporedoma pripelje največje kolesarske ekipe sveta, bo tudi letos zelo privlačen za gledalce, saj bodo od blizu lahko spremljali svoje športne idole in navijali za svoje favorite, ki se borijo za zmagovalno, zeleno majico. Lani je dirka Po Sloveniji na ogled etap privabila kar 300 tisoč gledalcev. Dirka Po Sloveniji je hkrati tudi priložnost za vse ljubitelje kolesarstva, da se tudi sami preizkusijo na nekaterih delih etap, kjer poteka ta veliki slovenski kolesarski praznik.

Foto: Shutterstock Dva tedna pred največjo svetovno kolesarsko dirko Dirka po Franciji bodo v prihodnjih dneh slovenske ceste zasedla najbolj zveneča imena svetovnega kolesarstva, ki se bodo potegovala za zeleno majico dirke Po Sloveniji. Slovenija bo postala en sam kolesarski poligon, kjer bo svetovna kolesarska smetana lovila rezultat najboljšega na svetu in lanskega zmagovalca Tadeja Pogačarja.

Pet dni, 833 kilometrov in 9.123 višinskih metrov Kar 20 profesionalnih moštev se bo med 14. in 18. junijem na "slovenskem Touru" borilo za zeleno majico, v petih etapah pa več kot sto profesionalnih kolesarjev čaka dobrih 833 kilometrov in 9.123 višinskih metrov slovenskih cest. V petih dneh bodo kolesarji dodobra prečesali Slovenijo, pot jih bo vodila od Štajerske do Gorenjske, od Primorske do Dolenjske, od štarta v Celju do cilja v Novem mestu. 1. etapa: sreda, 14. junij Celje–Rogaška Slatina, 188,6 km 2. etapa: četrtek, 15. junij Žalec–Ormož, 163,1 km 3. etapa: petek, 16. junij Grosuplje–Postojna, 173,4 km 4. etapa: sobota, 17. junij Ljubljana–Kobarid, 165,6 km 5. etapa: nedelja, 18. junij Vrhnika–Novo mesto, 142,6 km 29. dirka Po Sloveniji 2023: 14. junij–18. junij

Premagaj izziv NEO Tour in se odpelji z vrhunskim kolesom Colnago V3

Dirka Po Sloveniji je stara 30 let in del letošnjega izziva bo posebej zanimiv za rekreativne kolesarje, ki se bodo lahko pridružili izzivu NEO_Tour na priljubljeni aplikaciji Strava. Telekom Slovenije kot dolgoletni generalni sponzor dirke Po Sloveniji vabi vse ljubitelje kolesarjenja, da se pridružijo klubu NEO Tour na Stravi, se preizkusijo na enem od petih kratkih odsekov dirke Po Sloveniji in sodelujejo v žrebanju za odlične nagrade.

Čas je, da vsi rekreativni kolesarji osedlate svoja kolesa, nabrusite pedale in se podate na lov za vrhunskim cestnim kolesom Colnago C3. To je izziv, ki nikogar ne bo pustil ravnodušnega.

Pet odsekov tudi za rekreativce

Profesionalce v petih dneh čaka pet etap dirke Po Sloveniji. Prav toliko izzivov čaka tudi rekreativne kolesarje, ki bi se radi vsaj za nekaj minut prelevili v cestne bojevnike v boju s časom in se primerjali z najboljšimi.

Vendar, pozor! Časa za opravljeni izziv boste imeli precej več kot profesionalci, za vsak prevoženi segment imate čas vse do 23. julija letos.

Na vsaki izmed petih etap je pripravljen nekajkilometrski odsek trase, ta bo od trenutka, ko se bodo mimo zapodili najboljši z dirke Po Sloveniji, pa vse do 23. julija, zgledno označen z obcestnimi tablami (štart in cilj segmenta). Kadarkoli v teh šestih tednih se boste lahko spoprijeli z izzivom, premagali označeni segment in prek kluba NEO_Tour na platformi Strava sodelovali v nagradni igri z nadvse privlačnimi nagradami.

Odkrijte nove poti po Sloveniji s Stravo

Svoj čas na posameznem segmentu boste lahko primerjali s časom najboljših na dirki Po Sloveniji, četudi bodo pogoji za vas malce drugačni. Ne boste imeli svoje ekipe, ki bi vas lahko povlekla v klanec, ne boste imeli popolne zapore ceste zgolj zase, ne boste imeli pomoči spremljevalnega vozila, ne boste deležni bučne podpore gledalcev ob cesti, ne boste, ne boste … Toda! Kar nekaj adutov bo vseeno na vaši strani: izziva NEO_Tour se boste lahko lotili kadarkoli do 23. julija, pri premagovanju označenega odseka se lahko prilagodite lepemu vremenu, morda tudi vetru v hrbet, isti odsek lahko premagate večkrat, "etapa" pa za vas ne bo dolga več kot sto kilometrov, temveč le nekaj označenih kilometrov.

In z nekaj sreče vas na cilju čaka vrhunsko cestno kolo Colnago V3 s podpisom najboljšega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja!

Premagajte najzahtevnejši odsek dirke Po Sloveniji

Izbirali boste med petimi segmenti na vseh petih etapah letošnje dirke Po Sloveniji. Lahko prevozite vseh pet, lahko le enega – ena od privlačnih nagrad je vsekakor na dosegu roke! Izbirate lahko med bolj zahtevnimi odseki, kakršen je na primer 9,1-kilometrski odsek klanca proti Kolovratu na slovensko-italijansko meji, ali preprostejšimi in krajšimi, kakršen je na primer segment NEO_Tour pod Trško Goro na Dolenjskem, ki je dolg manj kot dva kilometra.

Sodelovanje in pot do nagrad sta preprosta: kadarkoli do 23. julija se pridružite klubu NEO TOUR na Stravi, izpolnite obrazec na spletni strani telekom.si/neo-tour, objavite svojo aktivnost na vsaj enem od Strava segmentov letošnje dirke Po Sloveniji in sodelujte v žrebanju za privlačne nagrade, tudi za vrhunsko cestno kolo Colnago V3 s podpisom Tadeja Pogačarja.

Če tudi za vas velja, da je eden izmed najlepših spominov na mladost vašega življenja prav tisti dan, ko ste se naučili vožnje s kolesom, potem ste na pravi poti. Na poti do cilja, na poti do zmage, na poti do nagrade.

Oceni, izberi, odpelji izziv in se odpelji z vrhunskim kolesom Colnago V3 ali s katero od desetih drugih privlačnih nagrad.

Kolo za dirke brez kompromisov

Cestno kolo COLNAGO V3 je vsestransko in zelo zmogljivo cestno kolo z lahkim karbonskim okvirjem in aerodinamično geometrijo. Opremljeno je z 12-stopenjskim elektronskim menjalnikom SRAM Rival AXS in disk zavorami. Z njim boste brez kompromisov osvojili vsak izziv.