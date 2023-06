NEO Tour izziv #4: najzahtevnejši odsek dirke Po Sloveniji in izziva NEO Tour

Čudovit razgled s Kolovrata. Foto: Shutterstock

Kolesarski klub NEO Tour na Stravi združuje ljubiteljske kolesarje, ki so odločeni, da premagajo letošnji izziv. Do 23. julija prevozite enega od segmentov letošnje dirke Po Sloveniji, objavite svojo aktivnost v klubu na Stravi in se potegujte za privlačne nagrade. Sodelujete s prijavo na nagradno igro NEO Tour in članstvom v klubu NEO_Tour.

Segment KOLOVRAT

Start: Volče

Cilj: Kolovrat

Dolžina: 9,1 km

Povprečni naklon: 9,3 %

Višinski metri vzpona: 820 m

Višinski metri spusta: 0 m

Nadmorska višina cilja: 1.073 m

Tako na dirki Po Sloveniji (edini vzpon 1. kategorije) kot v našem izzivu gre za najzahtevnejši odsek oziroma vzpon. Segment je med vsemi petimi tudi najdaljši, v dobrih devetih kilometrih se boste dvignili za več kot 800 metrov. Izziv se začne nekaj metrov po koncu vasi Volče, ko cesta zavije v dolino Kamnice. Zaključek odseka je na koncu parkirišča, ki je hkrati tudi razgledna točka za čudovite poglede proti Alpam in dolini reke Soče.

Nadaljuj izziv NEO Tour:

Prevozi vsaj enega od petih označenih segmentov dirke Po Sloveniji:

Žička kartuzija, 1. etapa,

Jeruzalem, 2. etapa,

Rakitna, 3. etapa,

Kolovrat, 4. etapa,

Trška gora, 5. etapa.

1. nagrada: cestno kolo Colnago V3 s podpisom lanskega zmagovalca Dirke po Sloveniji Tadeja Pogačarja

2.–6. nagrada: 12 mesecev brezplačne uporabe fiksnih in mobilnih paketov (NEO in NAJ)

7.–11. nagrada: uradna zelena majica dirke Po Sloveniji