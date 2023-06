NEO Tour izziv #5: najkrajši, a zelo strm odsek

Trška gora slovi po vinogradih in zidanicah.

Kolesarski klub NEO Tour na Stravi združuje ljubiteljske kolesarje, ki so odločeni, da premagajo letošnji izziv. Do 23. julija prevozite enega od segmentov letošnje dirke Po Sloveniji, objavite svojo aktivnost v klubu na Stravi in se potegujte za privlačne nagrade. Sodelujete s prijavo na nagradno igro NEO Tour in članstvom v klubu NEO_Tour.

Segment TRŠKA GORA:

Start: Sevno

Cilj: Trška gora

Dolžina: 1,7 km

Povprečni naklon: 10,7 %

Višinski metri vzpona: 150 m

Višinski metri spusta: 0 m

Nadmorska višina cilja: 356 m

Četudi gre za najkrajši odsek, ki na Dolenjskem meri manj kot dva kilometra, pa za nobenega od kolesarskih entuziastov ne bo nič kaj lažji. Segment se začne pred vasjo Sevno pri razcepu z makadamsko potjo. Nato nas pot popelje skozi vas Sevno proti Trški gori. Konec segmenta je pri obeležju na vrhu vzpona (na dirki gre sicer za vzpon 3. kategorije).

Nadaljuj izziv NEO Tour:

Prevozi vsaj enega od petih označenih segmentov dirke Po Sloveniji:

Žička kartuzija, 1. etapa,

Jeruzalem, 2. etapa,

Rakitna, 3. etapa,

Kolovrat, 4. etapa,

Trška gora, 5. etapa.

1. nagrada: cestno kolo Colnago V3 s podpisom lanskega zmagovalca dirke Po Sloveniji Tadeja Pogačarja

2.–6. nagrada: 12 mesecev brezplačne uporabe fiksnih in mobilnih paketov (NEO in NAJ)

7.–11. nagrada: uradna zelena majica dirke Po Sloveniji