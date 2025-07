Ljubljanski Žak prepričljivo zmagal, Živa Remic spet rekordno

Atleti in atletinje ljubljanskega Žaka so prepričljivo zmagali na dvodnevnem atletskem pokalu Slovenije v Novem mestu. Tina Šutej (Kladivar) je v skoku s palico drugi dan poskrbela za najboljši dosežek tekmovanja, preskočila je 4,46 metra.

Žak je med člani zbral 375 točk, druga je bila gostiteljica Krka (242), tretje Velenje (153). Ljubljančanke so osvojile 185 točk, Krka na drugem mestu 167, Velenjčanke na tretjem pa 153.

Neja Filipič (Žak) je v troskoku za zmago v edinem veljavnem prvem poskusu skočila 13,86 metra in se približala meji 14 m. Maja Mihalinec Zidar (Žak) pa je s 23,61 sekunde zmagala na 200 m. Petnajstletna Živa Remic (Olimpija) je na 800 m svoj letošnji osebni ter tudi mlajši mladinski slovenski rekord 2:02,40 izboljšala na 2:01,98.

Šutej z mislimi že na diamantni ligi

Tina Šutej ni želela tvegati. Foto: Aleš Fevžer Tina Šutej je začela na 4,30 m in bila uspešna drugič, prvič nato na 4,46 m, na 4,65 m pa je letvico trikrat podrla. "Že na ogrevanju sem imela težave, sedemkrat sem bila na zaletu, skočila pa sem le dvakrat. To se je potem poznalo tudi na tekmi, ko nisem želela tvegati s tršo palico in na koncu potem nisem preskočila zadnje višine. Veselim se že prihodnjo soboto močne tekme v diamantni ligi v Londonu, do svetovnega prvenstva v drugi polovici septembra v Tokiu pa je tudi še daleč," je povedala Šutej.

Filipič čuti utrujenost

Filipič je imela le en veljaven skok. "Pozna se mi še utrujenost po zadnjih tekmah v Mariboru in v Franciji. Obenem pa sem danes videla, katero napako moram popraviti, da bom imela stabilne in dolge skoke. Napako delam pri prehodu iz zaleta v prvi skok na odrivni deski," je pojasnila Filipič.

Mihalinec Zidar, ki je bila v soboto druga na 100 m in je v zadnji predaji štafete 4 X 100 m poskrbela za prepričljivo zmago svojega kluba, je na 200 m več kot pol sekunde ugnala klubsko kolegico Lino Hribar (24,23).

Ferlan za nekaj metrov

Rok Ferlan je štafeti Triglava pomagal do zmage. Foto: Peter Kastelic/AZS Slovenski rekorder na 400 m Rok Ferlan (Triglav Kranj) v soboto ni tekel na njegovi razdalji. Danes je bil v prvem teku na pol stadionskega kroga po dveh letih najboljši v prvi skupini z 21,26, v drugi skupini ga je z 21,15 prehitel član sprinterske štafete Andrej Skočir (Žak). Oba sta si želela boljšega izida, zato jima je bil blizu na tretjem mestu tudi Timotej Cvelbar Žak (21,30).

Ferlan je tekel v zadnji predaji štafete 4 X 400 m in Maja Janžo iz Žaka prehitel za nekaj metrov, Triglav je slavil s 3:11,74 pred Žakom (3:12,42). Med atletinjami je bil nesporno prvi Žak (3:46,86) pred Krko (4:03,32).

Petnajstletnica se je spet izkazala

Remic se je znova izkazala. Sedem let starejša Hana Grobovšek (Kranj) ji je lahko edina sledila, vendar v ciljni ravnini kljub osebnemu rekordu ni zmogla priti bližje (2:03,41).

"Vesela sem rekorda, a sem vedela, da ga lahko izboljšam. Tudi tega, saj sem imela dokaj počasen začetek," je povedala Remic in dodala, da se je osredotočila na svoj nastop in ne na tekmice. Med atleti je na dva stadionska kroga slavil Rok Markelj (Triglav, 1:53,24).

V metu kopja je Anže Durjava (Žak) z 77,41 m za več kot 15 metrov premagal vse tekmece. Jan Kokalj (Velenje) je po sobotni zmagi na 5000 m dodal še drugo na drugi najdaljši razdalji pokala. Na 3000 m je slavil z 8:20,96, med atletinjami je bila prepričljivo prva Urška Martinec (Poljane Maribor, 10:27,25).

Organizatorji iz novomeške Krke so poskrbeli za novost na slovenskih prizorišč, pripravili so dva dresa za zmagovalce dneva, na katera so se podpisali zmagovalci, ko so prejeli kolajne. Dresa so potem z žrebom dodelili prostovoljcem, ki so pomagali pripraviti tekmovanje.

To je bila predzadnja tekma, ki šteje za letošnjo slovensko mednarodno ligo Telekom Slovenije, zadnja bo v začetku avgusta na državnem prvenstvu v Celju.

Izidi: Ekipno, končni vrstni red po drugem dnevu: Člani: 1. Žak Ljubljana 375 točk

2. Krka Novo mesto 242

3. Velenje 153

... Članice: 1. Žak Ljubljana 185 točk

2. Krka 167

3. Velenje 153

... Posamično, drugi dan: Moški: - 200 m (veter: -0,9 m/s):

1. Andrej Skočir (Žak) 21,15

2. Rok Ferlan (Tri) 21,26 (-0,6 m/s)

3. Timotej Cvelbar (Žak) 21,30 - 800 m:

1. Rok Markelj (Tri) 1:53,24

2. Oskar Petak (PMb) 1:54,31

3. Lovrenc Valič (Žak) 1:55,05 - 3000 m:

1. Jan Kokalj (Vel) 8:20,96

2. Matija Rizmal (Krk) 8:31,73

3. Jošt Žnidaršič (Krk) 8:44,55 - 400 m ovire:

1. Samo Bergant (Žak) 53,57

2. Gal Sagmeister (Špe) 55,16

3. Izak Ziliani (Go) 55,89 - 4x400 m:

1. Triglav 3:11,74

2. Žak 1 3:12,42

3. Žak 2 3:22,28 - višina:

1. Sandro Jeršin (Žak) 2,05

2. Andoh P. Hugonnet Dorian ( Žak) 1,95

3. Klemen Vuga (Kro) 1,90 - troskok:

1. Martin Medvešek (Kla) 14,93

2. Dimitrije Novaković (Žak) 14,86

3. Gašper Dovšak (Žak) 14,63 - disk:

1. Tilen Delič Verstovšek (Krk) 46,30

2. Matija Zlate (Tri) 45,14

3. Jan Duhovnik (Krk) 44,75 - kopje:

1. Anže Durjava (Žak) 77,41

2. Gašper Juhart (Vel) 62,15

3. Luka Lah (Vel) 57,87 Ženske: - 200 m (-0,4 m/s):

1. Maja Mihalinec Zidar (Žak) 23,61

2. Lina Hribar (Žak) 24,23

3. Ana Sluga (Žak) 24,44 - 800 m:

1. Živa Remic (Oli) 2:01,99

2. Hana Grobovšek (Kra) 2:03,41

3. Lina Keder (Žak) 2:08,38 - 3000 m:

1. Urška Martinec (PMb) 10:27,25

2. Klara Močnik (Pap) 10:45,31

3. Kaja Saje (Krk) 10:58,68 - 400 m ovire:

1. Mia Pirnat Kopač (Oli) 59,33

2. Zarja Žižek (Žak) 59,99

3. Ana Valant (Kro) 1:03,93 - 4x400 m:

1. Žak 1 3:46,86

2. Krka 1 4:03,32

3. Velenje 1 4:13,57 - palica:

1. Tina Šutej (Kla) 4,46

2. Vita Benedetič (Gor) 4,00

3. Katarina Sadek (Slv) 3,60 - troskok:

1. Neja Filipič (Žak) 13,86

2. Anja Maraž (Kro) 12,85

3. Nika Dovžan Karahodžić (Kra) 12,03 - krogla:

1. Erika Bojanec (Krk) 11,53

2. Hana Urankar (Kla) 11,17

3. Zoja Šušteršič (Žak) 10,83 - kladivo:

1. Oriana Lovrec (Vel) 53,35

2. Zoja Šušteršič (Žak) 50,66

3. Ula Meglič (Krk) 45,61

Preberite še: