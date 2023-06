NEO Tour izziv #3: resen vzpon do Rakitne

Rakitna s svojim jezerom je izjemno priljubljena izletniška točka blizu Ljubljane. Foto: Shutterstock

Kolesarski klub NEO Tour na Stravi združuje ljubiteljske kolesarje, ki so odločeni, da premagajo letošnji izziv. Do 23. julija prevozite enega od segmentov letošnje dirke Po Sloveniji, objavite svojo aktivnost v klubu na Stravi in se potegujte za privlačne nagrade. Sodelujete s prijavo na nagradno igro NEO Tour in članstvom v klubu NEO_Tour.

Segment Rakitna:

Start: Preserje

Cilj: Rakitna

Dolžina: 6,9 km

Povprečni naklon: 6,7 %

Višinski metri vzpona: 470 m

Višinski metri spusta: 10 m

Nadmorska višina cilja: 811 m

Začetek vzpona je kmalu po koncu vasi Preserje za križiščem za Dolenjo Brezovico. Celoten segment je po naklonu vzpona relativno konstanten in se konča pri križišču za Iško vas ter Krim. Na Dirki po Sloveniji je pot do Rakitne ocenjena kot vzpon 2. kategorije.

Nadaljuj izziv NEO Tour:

Prevozi vsaj enega od petih označenih segmentov dirke Po Sloveniji:

Žička kartuzija, 1. etapa,

Jeruzalem, 2. etapa,

Rakitna, 3. etapa,

Kolovrat, 4. etapa,

Trška gora, 5. etapa.

1. nagrada: cestno kolo Colnago V3 s podpisom lanskega zmagovalca dirke Po Sloveniji Tadeja Pogačarja

2.–6. nagrada: 12 mesecev brezplačne uporabe fiksnih in mobilnih paketov (NEO in NAJ)

7.–11. nagrada: uradna zelena majica dirke Po Sloveniji