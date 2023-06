Zaradi Pogačarja so se jim odprla nova vrata #video

Čas je, da se kolesja 29. dirke Po Sloveniji zavrtijo tudi pod nogami glavnih akterjev, ki bodo iskali pot do ekipnih in posamičnih uspehov. Izrazitega favorita za končno zmago ni, zato bo največja slovenska kolesarska pentlja še toliko bolj nepredvidljiva in zanimiva. Luka Mezgec iz ekipe Jayco AlUla se zaveda, da bo imel pester vsak dan, Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) se spogleduje z zadnjo etapo, dvakratni zmagovalec Diego Ulissi (UAE Emirates) pa pravih načrtov ekipe ni razkril, a imajo v svojih vrstah tudi Domna Novaka, ki se je lani najbolj postavil po robu junaku zadnjih dveh izvedb Tadeju Pogačarju in moštvenemu kolegu Rafalu Majki.

Pet dni, pet etap, 833,3 kilometra in več kot devet tisoč višinskih metrov čaka kolesarje od srede do nedelje na 29. dirki Po Sloveniji, ki so jo sicer prvič priredili pred 30 leti, a morala med pandemijo koronavirusa za eno leto prekiniti izvedbo.

"Dirka ima rojstni dan. Nastala je pred 30 leti na pobudo entuziastov iz Novega mesta, ki so želeli razvijati organizacijski del dirk, da bodo doma vzgojeni kolesarji tako v Novem mestu kot širše v Sloveniji dirkali na mednarodnih dirkah. To je bil začetek in takrat ni nihče razmišljal o jubilejih in razvoju kolesarstva, kot ga imamo z najboljšimi svetovnimi kolesarji. V nekaj letih je tako močno napredovala, da je dirka prestopila nacionalne okvirje in postala zanimiva v mednarodnem okolju," je na uradni predstavitvi v Celju dejala predsednica organizacijskega odbora dirke Po Sloveniji Mojca Novak, ki se letos poslavlja od te funkcije – kakor se je poslovila od funkcije predsednice kolesarskega kolektiva Adria Mobil.

Direktor dirke Bogdan Fink:

"Brez Tadeja smo tukaj"

Celjski ljubitelji kolesarstva so lahko v torek pozdravili tudi tri pomembne kolesarje karavane serije WorldTour. Največ uspeha na slovenskih tleh je imel izmed trojice Diego Ulissi, ki je dvakrat že osvojil dirko Po Sloveniji. Prvič leta 2011, drugič 2019: "Res je, da mi je uspelo že dvakrat zmagati, a je od prve zmage že kar nekaj časa. Leta tečejo. Težko je ponoviti kaj takega. Pri 34 letih se sicer dobro počutim."

Luka Mezgec in zmagovalec dveh dirk Po Sloveniji Diego Ulissi Foto: Vid Ponikvar

Na začetku leta je bilo predvideno, da bo tretjo zaporedno zmago na domačih tleh naskakoval Tadej Pogačar, ki pa se je poškodoval na belgijski klasiki Liege–Bastogne–Liege in moral spremeniti svoj program priprav na slovito dirko Tour de France, na kateri bo poskušal prav tako tretjič pokoriti vse tekmece.

Mezgec bo pomagal, a iskal svojo priložnost

"Brez Tadeja smo tukaj, pa čeprav je najpomembnejša oseba v naši ekipi. A imamo močno zasedbo. Tu je tudi Domen Novak, ki želi biti dober in med najboljšimi," je Ulissi razkril, da bo slovenski kolesar eden od kandidatov za zeleno majico najboljšega. Novak je letos prestopil v vrste UAE Emirates in prav on je bil lani edini resen tekmec Pogačarju in Rafalu Majki, ki sta igrala svojo igro.

Luka Mezgec o pričakovanjih na dirki:

S skupno zmago se po novem spogledujejo tudi pri naslednji WorldTour ekipi Jayco AlUla. V Slovenijo namreč prihaja Filippo Zana, ki se je izkazal na Giru, na katerem je tudi osvojil etapo. "Ker je v naši ekipi, pomeni, da bom imel tudi v soboto veliko dela," se je na novinarski konferenci zasmejal njegov moštveni kolega Luka Mezgec, ki je na dirki Po Sloveniji dvakrat osvojil etapo. Luka Mezgec bo v predvsem pomočnik Groenewegna. Foto: Vid Ponikvar

Izkušeni slovenski kolesar je razkril, da bo sobota najbolj peklenska in odločilna na letošnji dirki, trdo pa bo moral delati tudi na preostalih treh etapah, saj bo pomagal šprinterju Dylanu Groenewegnu, ki bi lahko v sredo še tretjič dobil etapo s ciljem v Rogaški Slatini.

"Zelo pripravljen in motiviran je, da osvoji vsaj eno etapo. Rogaško je že dvakrat osvojil, zato imamo jutri velike cilje. Osnovni cilj je, da osvojimo čim več etap. S prihodom Zane nas zanima tudi skupna razvrstitev. Na Giru je osvojil etapo, bil vedno spredaj, ko se je dirka lomila. V soboto, ko sem upal, da bom imel malce več počitka, ne bom imel prostega dne," pravi Mezgec.

Mohorič še čaka na uspeh na domačih tleh

Poudaril je, da nedolžni ne bosta niti druga niti tretja etapa, če gledamo z vidika šprinterjev, saj so zaključki razgibani. Če Dylan ne bo pregrizel klancev, se bo pot do dnevnega uspeha odprla njemu: "Če Dylanu ne bo uspelo, upam, da bom jaz prišel čeznje in osvojil kakšno etapo. Zanimiva zame je tudi zadnja, sploh če bom prišel čez Trško Goro z najboljšimi. Potem imam priložnost."

Matej Mohorič o ciljih na domači dirki:

Etapne zmage bodo napadali tudi pri Bahrain-Victorious. Phil Bauhaus bo osrednji adut za šprinte. Tudi Nemec se lahko pohvali že z dvema etapnima zmagama na slovenskih cestah. Čeprav ima zmage na vseh treh tritedenskih dirkah, pa zadoščenja na domačem vrtičku še nima Matej Mohorič. "Sprijaznil sem se s tem, da mi etape na dirki Po Sloveniji ne uspe osvojiti," se je sprva zasmejal. Matej Mohorič upa, da bo naposled tudi zanj posijal sončni žarek na domači dirki. Foto: Vid Ponikvar

Nato je spregovoril o načrtih: "Pripravljam se na dirko po Franciji. Dirko Po Sloveniji bom izkoristil kot zadnjo pripravo. Ravno prav težka je. Veselim se, da se po skoraj dveh mesecih priprav preizkusim na dirki. Glavni cilj je Tour de France. Z močno šprintersko ekipo smo prišli v Slovenijo. Phil bo adut za etapne zmage. Upajmo, da nam Luka ne prekriža načrtov. Glede skupnega boja še ne vemo. Osebno mi je pogodu zadnja etapa s ciljem v Novem mestu."

Če bodo v nedeljo v Novem mestu v zeleno majico najboljšega oblekli slovenskega kolesarja, se bo tehtnica zmag nagnila na slovensko stran, saj je trenutno razmerje izenačeno pri 14:14. Pogačar je v zadnjih dveh letih poravnal vse skupaj in vrnil slovenske kolesarje v boj s tujimi.