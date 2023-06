Dogajanje na slovenskih cestah na očeh svetovne javnosti #video

Največja kolesarska preizkušnja v Sloveniji, ki sliši na ime dirka Po Sloveniji, bo od srede do nedelje vzbujala veliko pozornosti kolesarskega sveta. Glavni akterji na dveh kolesih, nastopile bodo tudi štiri WorldTour ekipe, bodo na 833 kilometrih iskali pot do zelene majice in dnevnega zadoščenja. Najbolj peklenski dan bo soboto, ko se bodo kolesarji spoprijeli s kraljevsko traso.

Pred tridesetimi leti je dirka Po Sloveniji potekala prvič, a letošnja izvedba ne bo 30. po vrsti, saj je vmes ponagajala pandemija covid-19, tako da bo treba na številko 30 počakati do prihodnjega leta. A to ne pomeni, da ne bo pestro že letos. Vsako leto je na slovenskih cestah napeto v boju za skupno zmago, boju za zeleno majico, ki jo dobi najboljši na največji slovenski kolesarski pentlji.

Profil kraljevske 4. etape s težkima zaključnima vzponoma na Kolovrat

Med 14. in 18. junijem bodo morali kolesarji prevoziti 833,3 kilometra in skupno 9.134 višinskih metrov. Vse skupaj se bo začelo v sredo v Celju, ki je bilo lani izbrano za gostitelja dirke, končalo pa tradicionalno v nedeljo v Novem mestu.

Ali bo šprinterjem uspelo?

1. etapa, 14. junij 2023, Celje–Rogaška Slatina, 188,6 km

Zanimivo bo že prvi dan, ko se bodo kolesarji podali na 188,6 kilometra dolgo pot od Celja do Rogaške Slatine. Čakala jih bo razgibana trasa, na kateri bodo naredili več kot dva tisoč višinskih metrov, edini gorski cilj pa bo Žička kartuzija (1,5 kilometra/8,3-odstotni naklon). Čeprav se pričakuje šprint glavnine, bi se v samem zaključku lahko zgodil kakšen napad, saj trasa ne bo povsem ravna. Povsem za konec bo sledil približno desetkilometrski krog okoli Rogaške Slatine, kjer bi morale ekipe s šprinterji stvari postaviti na svoje mesto.

Ponovne pasti

Drugi dan bodo kolesarji prevozili traso od Žalca do Ormoža v dolžini 163,1 kilometra. Na poti bodo morali opraviti z dvema gorskima ciljema IV. kategorije (Stoperce in Jeruzalem). Zadnji vzpon se konča 15 kilometrov pred ciljem. Bi lahko ravno Jeruzalem (4,8 kilometra/2,8-odstotni naklon, najtežje je povsem na koncu, saj se vmes trasa tudi spusti) pokvaril načrte šprinterjem?

2. etapa, 15. junij 2023, Žalec–Ormož, 163,1 km

Tretji dan se bo začel na Dolenjskem, a to ne pomeni, da je dirke že konec, saj se bo v Novem mestu dogajanje končalo v nedeljo. Štart bo v Grosupljem, pot pa bo kolesarje vodila proti primorsko-notranjski regiji. Cilj bo po 173,4 kilometra v Postojni.

Ogrevanje favoritov za zeleno majico

Prvi preizkus bo kolesarje čakal kmalu po štartu, ko se bodo povzpeli na gorski cilj II. kategorije Rakitno (9,2 km/5,5-odstotni naklon). Pred prvim prihodom v Postojno jih čakajo serpentine ob vožnji na Planino (3,8 km/4,3-odstotni naklon, IV. kategorija). Petkova etapa bo pravo ogrevanje pred sobotno kraljevsko. Kolesarji se bodo nato podali proti Ilirski Bistrici, od koder se bodo prek gorskega cilja III. kategorije Šembije (3,9 km/4,9-odstotni naklon) vračali v Postojno.

3. etapa, 16. junij 2023, Grosuplje–Postojna, 173,4 km

Od zadnjega kategoriziranega klanca do cilja bo še približno 60 kilometrov. A trasa ne bo ves čas ravna. Po ponovnem prihodu v Postojno jih čaka razgiban zaključek, ki bi lahko povzročil nevšečnosti klasičnim šprinterjem.

Spektakel z zaključkom na Primorskem

Sobota je dan D. Dan, ko bodo morali favoriti za skupno zmago pokazati največ. Vse skupaj se bo začelo v Ljubljani, končalo pa po 167 kilometrih v Kobaridu. Takoj po odhodu iz Ljubljane jih čaka ogrevanje na Topol (3 km/10-odstotni naklon, III. kategorija). Po dveh letečih ciljih v Medvodah in Škofji Loki bodo kolesarji pot nadaljevali proti gorskemu cilju, ki je del Maratona Franja. A na Kladje (10,5 km/3,3-odstotni naklon) se bodo podali z druge strani.

4. etapa, 17. junij 2023, Ljubljana–Kobarid, 165,6 km

Od tam se bo trasa vseskozi nekoliko spuščala do Tolmina. Zatem bo čas za pravi rock'n'roll. Kolesarje bo pot dvakrat peljala čez Kolovrat v Posočju, in sicer v obratni smeri kot v 19. etapi na predlanskem Giru. Takrat se je ob trasi kraljevske etape s ciljem na Veliki planini zbralo okoli 80 tisoč navijačev, tudi letos pa jih lahko v tem delu pričakujemo veliko.

In kaj predstavlja vzpon na Kolovrat? Dolg je 10,3 kilometra, povprečna naklonina pa znaša kar 9,5 odstotka. Pravi klanec, kot jih vidimo na Dirki po Franciji ali Dirki po Italiji. Vendar po drugem prihodu na Kolovrat še ne bo cilja. Sledil bo spust proti Kobaridu, kjer bodo kolesarski navdušenci pozdravili osrednjega junaka dirke.

"Etapa je kraljevska. Na profilu je videti kot ležeč položaj, a vemo, kaj pomenita zadnja dva vzpona na Kolovrat. Solo zmagovalec bo. Vemo, da bo etapa zelo zanimiva. Pokrajina je slikovita, zato bodo helikopterski posnetki super," je četrti dan dirke na prvi novinarski konferenci komentiral Luka Mezgec, član ekipe Jayco AlUla, eden od favoritov dirke Domen Novak (UAE Emirates) pa je dodal: "Zelo težka etapa bo. Klanec Kolovrat poznam. Prevozil sem ga na Giru. Po dolgem času bo spet prava kraljevska etapa na dirki Po Sloveniji. Tu se bo odločila o zeleni majici."

Trška Gora zadnji izziv in zadnja priložnost

Noge bodo po naporni soboti težke, zato bo zanimivo spremljati nedeljski razplet. Trasa od Vrhnike do Novega mesta (142,6 kilometra) sama po sebi ne bo naporna, bo pa težak vzpon deset kilometrov pred ciljem. Trška Gora je že lani naredila selekcijo, nato so Tadej Pogačar, Rafal Majka in Matej Mohorič – njegov boj za etapno zmago lahko pričakujemo tudi letos – prikolesarili v Novo mesto, velike etapne in skupne zmage pa se je veselil Pogačar. Ta ne bo tretjič zapored napadal zmage, saj se mu je program po poškodbi zapestja spremenil, svojo pripravljenost pred Dirko po Franciji pa bo preizkušal na obeh dirkah za državno prvenstvo, ki bosta 22. in 25. junija.

5. etapa, 18. junij 2023, Vrhnika–Novo mesto, 142,6 km

Vzpon na Trško Goro je dolg le 1,5 kilometra, povprečni naklon znaša kar 10,5 odstotka, maksimalen pa celo več kot 20 odstotkov. Lep poligon za napad pred mini "kronometrom" do cilja. Okoli 15. ure v cilju pričakujejo najboljše, ki jim bodo podelili nagrade, nato pa bo 29. padel zastor dirke Po Sloveniji. Favorite letošnje dirke vam bomo predstavili jutri zjutraj.