V Slovenijo prihajajo po glavno in še druge nagrade

Kolesarska ekipa Jayco AlUla prihaja na dirko Po Sloveniji s kakovostno zasedbo. Ob našem Luki Mezgecu bodo imeli v svojih vrstah kandidata za šprinterske preizkušnje in tudi za skupno zmago. Dylan Groenewgen bo iskal dnevni uspeh v šprintih, Filippo Zana pa se bo spogledoval z zeleno majico najboljšega. A vse kaže, da bo tudi Mezgec dobil proste roke, in to povsem ob koncu.