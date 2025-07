Luka Mezgec se je znašel v odličnem položaju, nato pa … "Škoda, res škoda."

"Res težka etapa. Imeli smo tri točke, kjer bi se lahko potencialno naredili ešaloni, in prav na tretji točki se je to res zgodilo. Jaz sem bil spredaj vedno dobro postavljen, ko se je razbilo, tega nisem niti zaznal, ko pa sem po radiu slišal, da imam 18 sekund prednosti, pa sem spoznal, da je to super priložnost za šprint," je v cilju 185-kilometrske uvodne etape Toura v Lillu razlagal Mezgec. Zasedel je 26. mesto, ciljno črto je prečkal v času zmagovalca, Belgijca Jasperja Philipsena (Alpecin - Deceuninck).

Etapne zmage se je veselil Philipsen:

Potem ko je veter kakšnih 20 kilometrov pred ciljem raztrgal glavnino, je bil Mezgec eden od močnejših šprinterjev, ki mu je uspelo ostati v vodilni skupini. Obetal si je veliko več od 26. mesta. "Za šprint sem bil popolno postavljen. Ko pa je Mike Teunesen začel šprintati, je s kolesom zadel v mojega in takrat sem izgubil verigo. Škoda, škoda, res bi bil lahko vrhunski rezultat," je za nacionalni radio opisal zaplet, ki ga je stal odlične uvrstitve.

"Če bo še naprej tako težko, Pariza jaz ne bom videl"

V zaključku etape ob njem sicer ni bilo šprinterskega favorita ekipe Groenewegna, vseeno pa je barve Jayca AlUle v vodilni skupini zastopal tudi Avstralec Ben O'Connor. Ta je imel še večjo smolo, štiri kilometre pred zaključkom etape je padel. "Do finala sem pazil na Bena, pet kilometrov pred ciljem sem bil za Pogijem, Ben bi moral biti za mano, vendar ga nisem več videl. Šele v cilju sem izvedel, da je padel," je še pojasnil Mezgec, ki je bil kljub temu, da so vsi pričakovali težak in nervozen uvodni dan Toura, vseeno presenečen nad brutalnostjo etape: "Presenetljivo težka etapa je bila, ne le zaradi vetra, tudi zaradi boja za položaje in vsega drugega. Upam, da v nadaljevanju dirke ne bo tako težko, če bo, Pariza jaz ne bom videl."

