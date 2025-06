Avstralski kolesar Michael Matthews, prijatelj slovenskega asa Tadeja Pogačarja, se je umaknil z dirke Tour de France, je danes sporočila njegova ekipa Jayco AlUla, katere član je tudi Luka Mezgec. Matthews je višinskimi pripravami za francosko pentljo, ki bo od 5. do 27. julija, pokazal znake pljučne embolije.

"Med nedavnim višinskim treningom je zdravniška ekipa odkrila znake pljučne embolije in se kot previdnostni ukrep odločila, da do nadaljnjega prekine vso telesno dejavnost kolesarja," je avstralska ekipa sporočila v izjavi za javnost.

"Zdravniška ekipa preiskuje obseg težave in njene možne vzroke"

Kot je dodala ekipa, je Matthewsovo stanje stabilno: "Zdravniška ekipa preiskuje obseg težave in njene možne vzroke, da bi vzpostavila varen in ustrezen protokol za športnika. V tem obdobju bo Matthews odsoten s tekmovanj, da bi zagotovili, da ni tveganj za njegovo zdravje in dobro počutje, zato ne bo nastopil na dirki po Franciji."

Foto: Guliverimage

Pljučna embolija je bolj ali manj popolna zapora pljučne arterije ali veje te arterije, ki jo najpogosteje povzroči krvni strdek. Gre za medicinsko nujno stanje, ki je včasih lahko usodno.

Štiriintridesetletni Matthews je zmagovalec štirih etap na Touruin je doslej slavil 43 profesionalnih zmag.