Tadej Pogačar piše zgodovino, padla je jubilejna stotica

Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar je tudi na današnji lestvici Mednarodne kolesarske zveze (Uci) ostal številka 1 na svetu. S tem je 24-letnik skupno že 100. teden najboljši kolesar na svetu, od tega 90 tednov v kosu. Primož Roglič, ki se je po zmagi na italijanski pentlji vrnil v "top 10", je nazadoval za dve mesti in je zdaj šesti.

Tadej Pogačar, ki se je pred kratkim vrnil na kolo po poškodbi zapestja, ki jo je staknil ob padcu 23. aprila na dirki Liege - Bastogne - Liege, tako še naprej ostaja najboljši kolesar na svetovni lestvici. V začetku meseca je potrdil, da bo nastopil na dirki po Franciji, na kateri bo lovil tretjo zmago po letih 2020 in 2021. Obenem je sporočil, da lanske zmage na dirki po Sloveniji ne bo branil, pred Tourom bo pa nastopil še na državnem prvenstvu.

Primož Roglič bi lahko v prihodnjih mesecih pridobil na lestvici. Foto: Ana Kovač

Primož Roglič, ki je maja postal prvi Slovenec z zmago na Giru, je ta čas na počitnicah. Na lestvici je zdrsnil na šesto mesto glede na prejšnji teden, vendar bo po lanskih odstopih na Touru in Vuelti branil le malo točk in lahko to sezono veliko pridobi.

Pogačar (UAE Team Emirates) ima na prvem mestu 6727,86 točke. Številka 2 na svetu je ostal Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quickstep/5073,21), tretji je njegov rojak Wout Van Aert (Jumbo-Visma/4827). Četrti je zdaj Rogličev klubski kolega pri Jumbo-Vismi, Danec Jonas Vingegaard (3787,57), peti njegov rojak Mads Pedersen (Trek - Segafredo/3316,14).

Matej Mohorič je na lestvici Uci zdrsnil na 62. mesto. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Roglič (Jumbo-Visma) ima na šestem mestu 3276,5 točke. Dve mesti je glede na prejšnjo lestvico izgubil Matej Mohorič (Bahrain Victorious), ki je zdaj 62., to pa so tudi edini trije Slovenci med prvimi 300 najboljšimi kolesarji na svetu. Je pa še sedem Slovencev med najboljšimi 600, seštevek najboljših osmih kolesarjev (12064) pa je trenutno dovolj za peto mesto na lestvici držav.

Na vrhu je še vedno Belgija (19822,59), ki ima veliko prednost pred Francijo (13784,14) in Dansko (13092,51) na drugem oziroma tretjem mestu.