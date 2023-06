Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvakratni zmagovalec Dirke po Franciji Tadej Pogačar in Adam Yates, drugi na letošnjem Kriteriju po Dofineji, kjer je zmagal lanski zmagovalec Toura Jonas Vingegaard, si bosta z moštvenimi kolegi ogledala trase alpskih etap letošnjega Toura, pred nadaljevanjem sezone pa bosta opravila še krajše priprave v italijanskem smučarskem središču Sestriere.

Lanski zmagovalec francoskega Toura Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) je z udarno predstavo na pravkar končani dirki Kriterij po Dofineji dokazal, da začetek letošnje Dirke po Franciji, ki se bo z etapo v Bilbau v Španiji začela 1. julija, pričakuje v izjemni formi.

V letošnji sezoni je dirkal 25 dni in v tem času zabeležil 11 zmag, od tega tudi tri v skupni razvrstitvi (O Gran Camino, Dirka po Baskiji, Kriterij po Dofineji). Njegov na papirju največji tekmec za zmago na Touru Tadej Pogačar (UAE Emirates) ima še boljšo statistiko. V 19 tekmovalnih dneh je zmagal kar 12-krat, od tega dvakrat v skupni razvrstitvi dirke (Dirka po Andaluziji, Pariz–Nica). Morda bi bila statistika Slovenca, ki še vedno vodi na lestvici Mednarodne kolesarske zveze UCI, bogatejša še za eno zmago na spomeniku, če si ne bi v uvodnih kilometrih klasike Liege–Bastogne–Liege konec aprila pri padcu zlomil kosti v levem zapestju.

Ko Pogačar trenira na višini, res trenira na višini

Po operaciji, počitku in vadbi na trenažerju je Pogačar spet v polnem pogonu. Kost v zapestju se dobro celi, zdravniku so mu že prižgali zeleno luč za treninge na cesti, kar zadnje dni s pridom izkorišča. Prejšnji konec tedna je (preventivno še vedno nosi opornico) treniral na najvišji cesti v Evropi in eni najvišje ležečih cest na svetu – njegov cilj je bil Pico Veleta na nadmorski višini 3.300 metrov –, z ekipo je opravil višinske priprave v Sierra Nevadi v Španiji, kjer je postavil kar nekaj rekordov.

Vzpon na Pico de Veleta (3.300 m) se začne na smučišču Sierra Nevada. Dolg je dobrih 13 kilometrov in ima v povprečju nekaj več kot devetodstotni naklon. Prvih nekaj kilometrov je zelo zahtevnih, z odseki do 14-, 15- in 17-odstotnim naklonom, še težje je na koncu, ko maksimalni naklon ceste dosega kar 26 odstotkov. Za tolažbo je okolica fantastična, na cesti pa skoraj ni prometa.





Pred Tourom Pogačarja čakata samo dva testa

Pogačar bo pred Tourom nastopil na samo dveh dirkah državnega prvenstva, 22. junija na kronometru in 25. junija na cestni dirki, medtem ko so kolesarji, ki bodo tvorili jedro ekipe UAE na Touru, večinoma v akciji.

Adam Yates, Mikkel Bjerg in Rafal Majka so v nedeljo opravili z dirko Kriterij po Dofineji in bili nad prikazanim zadovoljni, George Bennett je trenutno na Dirki po Švici. Yates je na koncu v skupnem seštevku zaostal samo za Jonasom Vingegaardom, Bjerg pa se je veselil svoje prve profesionalne zmage (kronometer).

"Kot ekipa smo vozili dobro, postopoma postajamo vse boljši. Zdaj pa nekaj počitka in potem, upajmo, stopnica višje," je bil Britanec zadovoljen z izkupičkom in občutki na Dofineji. Kot je že večkrat poudaril, se bo na Touru brez zadržkov prelevil v pomočnika Pogačarju. V prihodnjih dneh se mu bo pridružil na pripravah v italijanskem smučarskem središču Sestriere, blizu alpskim etapam, ki si jih bosta ogledala s Pogačarjem.

Ta bo letos zaradi poškodbe in zapoznelih priprav na višini izpustil dirko Po Sloveniji, kjer se bo skušal dokazati njegov moštveni kolega Domen Novak. Novinec v ekipi UAE in po besedah Matxina Joxeana Fernandeza izjemno dragocena pridobitev ekipe Emiratov upa, da si bo z dobrimi predstavami na slovenskih cestah prislužil mesto v elitni osmerici za Tour. 29. izvedba zelene pentlje se v sredo začenja z etapo v Celju.

Preberite še: