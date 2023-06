Danski kolesarski as Jonas Vingeaard, moštveni kolega Primoža Rogliča pri ekipi Jumbo-Visma, se je sicer veselil etapne zmage, kjer je z odločnim napadom pokazal, da je pred francoskim Tourom, ki se bo začel 1. julija v Baskiji v Španiji, v izjemni formi, a je v izjavi po dirki zmanjšal pomen svojega uspeha.

🎙Voici l'interview du vainqueur du jour, 🇩🇰 Jonas Vingegaard, qui a tenu à avoir une pensée pour les victimes de l'attaque ayant eu lieu à Annecy ce matin.



🎙Here's the interview with today's winner, 🇩🇰 Jonas Vingegaard, who paid tribute to the victims of the attack that took… pic.twitter.com/HZJc78wACb — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 8, 2023

"Seveda sem zelo vesel zmage, vendar pa mislim, da na dan, kot je današnji, glede na vse, kar se je zgodilo v Annecyju, to, kar se je zgodilo v kolesarstvu, sploh ni pomembno. Moje misli so z družinami (pokojnih)," je dejal Vingegaard in pri tem komaj zadrževal solze.

Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Z izjavo se je navezal na grozljiv napad z nožem, ki se je včeraj zgodil v bližnjem mestu Annecy na vzhodu Francije. V napadu je bilo ranjenih šest ljudi, med njimi štirje otroci, stari od 22 mesecev do treh let. Dva sta še vedno v kritičnem stanju.

Policija je domnevnega napadalca, sirskega begunca, prijela, po navedbah tožilstva pa napad ni imel terorističnega ozadja.

Napad Jonasa Vingegaarda v 5. etapi Kriterija po Dofineji:

Jonas Vingegaard flew to victory on stage 5 of #Dauphiné! 🥇



The @JumboVismaRoad rider is looking strong ahead of #TDF2023 💪



Watch a full replay or highlights on GCN+ (some territory restrictions apply) 👉 https://t.co/8FSJcLL3Gx 📺 pic.twitter.com/MMGzqEJndJ — GCN Racing (@GcnRacing) June 8, 2023

Preberite še: