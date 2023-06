Vingegaard zaostal, njegov rojak presenetil

Tretji je bil Francoz Remi Cavagna (Soudal Quick Step), ki je zaostal 27 sekund.

Njegov rojak Christophe Laporte (Jumbo Visma), vodilni po torkovi tretji etapi, je danes nastopil precej zadržano in z minuto ter 50 sekundami zaostanka končal na 21. mestu.

V vodstvu so tako najboljši z današnje vonje na čas, Bjerg ima tudi skupno 12 sekund naskoka pred lanskim zmagovalcem Toura Vingegaardom. Tretji pa je Britanec Fred Wright (Bahrain Victorious), ki ima 34 sekund zaostanka.

