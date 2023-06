Oglasil se je nesrečni Rogličev moštveni kolega: Velik udarec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ponedeljkova etapa Kriterija po Dofineji se je začela s padcem več kolesarjev, med katerimi jo je najhuje skupil Steven Kruijswijk, ki ima zlomljeno ključnico in počeno medenico. Član Jumbo-Visme bi moral biti pomemben člen nizozemske zasedbe na dirki vseh dirk, na Touru, a jo je nesrečni 35-letnik moral prečrtati.

"Ne morem opisati razočaranja"

"Ne morem opisati, kako razočaran sem ... V preteklih tednih sem znova spoznal, kako posebna je ta ekipa in kakšno srečo imam, da sem del nje. Doseganje odličnih rezultatov, garanje za nove cilje, ogromno odrekanja, vse v upanju, da skupaj pišemo zgodovino. To je velik udarec. Poskušal bom čim prej okrevati po poškodbah, ki jih imam. Se vidimo kmalu," je po črnem ponedeljku na družbenem omrežju zapisal izkušeni Nizozemec, ki mu poškodbe ne prizanašajo. Lansko Dirko po Franciji je končal v 15. etapi, ko je po grdem padcu odstopil, pri čemer si je poškodoval ključnico, lopatico in ramo.

Pri Jumbo-Vismi bodo morali zdaj poseči po menjavi za Tour de France, na katerem bo skupno zmago branil njihov as Jonas Vingegaard. Ob njem so bili na seznamu za nastop predvideni še Kruijswijk, Wout van Aert, Sepp Kuss, Christophe Laporte, Dylan van Baarle, Tiesj Benoot in Nathan Van Hooydonck. Wilco Kelderman je tisti, ki bo po besedah nizozemskega moštva menjava za Nizozemca.

Kruijswijkov padec pa je sprožil tudi ugibanja, ali bo na Tour odpotoval zmagovalec Dirke po Italiji Primož Roglič. Športni direktor ekipe Merijn Zeeman je sicer pretekli teden dejal, da se bo Zasavec osredotočil na priprave za Dirko po Lombardiji in Dirko po Španiji, vendar smo še pred kratkim na Giru videli, kako hitro se lahko stvari obrnejo. Kar trije kolesarji Jumbo-Visme so se morali zamenjati zaradi okužbe s koronavirusom, dan pred začetkom tritedenske italijanske kolesarske pentlje pa se je poškodoval še naš Jan Tratnik.

Zadnji, ki je konkretneje napadal obe lovoriki v istem letu, je bil Britanec Chris Froome. Pred petimi leti je sprva osvojil Giro, na Dirki po Franciji pa je bil nato tretji.

Dirka po Franciji bo letos od 1. do 23. julija. Vse skupaj se bo začelo v Baskiji v Španiji, kjer bosta že na začetku zanimivi razgibani trasi.