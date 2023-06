Za začetek najboljši Rogličev klubski znanec

V Chambon-sur-Lacu se je začela kolesarska dirke svetovne serije po Dofineji. Prvo, 158 kilometrov dolgo etapo je dobil kolesar ekipe Jumbo-Visma Christophe Laporte, ki je imel v sprintu več moči od Italijana Mattea Trentina, tretje mesto pa je zasedel Belgijec Rune Herregodts, ki je bil pred podvigom kariere. Bil je namreč zadnji preostali član ubežne skupine, ni in ni se hotel predati, njegove sanje pa so končale kakšnih deset metrov pred ciljem, ko sta ga prehitela moštvena kolega slovenskih asov Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja.

Čeprav je bila etapa v Alpah, so se kolesarji izognili težjim vzponom. Je pa bila proga zelo razgibana, vsebovala je tudi štiri vzpone četrte kategorije in tudi lažji vzpon na koncu. Tako je bilo nekaj selekcije, v skupini, ki je prišla 15 sekund pred prvimi zasledovalci, je bilo 43 kolesarjev, med njimi favoriti na čelu z Dancem Jonasom Vingegaardom, Britancema Adamom Yatesom in Jaijem Hindleyem, Ekvadorcem Richardom Carapazom, Kolumbijci Eganom Bernalom, Danijem Martinezom in Estebanom Chavesom, Avstralcema Benom O'Connorjem, Italijanom Giulijem Cicconejem ter Francozom Davidom Gaudujem.

Le top 10 de cette première étape du #Dauphiné : troisième victoire cette saison pour Christophe Laporte (Jumbo-Visma) qui portera demain le maillot jaune, comme il l’avait fait sur Paris-Nice l’an dernier après sa victoire lors de la première étape. pic.twitter.com/Etrdr7I6me — Le Gruppetto (@LeGruppetto) June 4, 2023

Poraženca prve etape pa sta Španca Enric Mas in Mikel Landa. Prvi je zaostal 15, drugi pa 22 sekund.

Matevž Govekar ima vlogo pomočnika. Foto: Guliver Image

Od Slovencev na dirki nastopa le Matevž Govekar, ki ima pri ekipi Bahrain-Victorious vlogo pomočnika, tako da se ne bo boril za visoka mesta ne v etapah ne v skupni razvrstitvi. Že v prvi etapi je zaostal deset minut in 24 sekund, zasedel je 119. mesto.