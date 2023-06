Huda poškodba Kruijswijka. Se Rogliču odpirajo vrata na Tour?

Na drugi etapi kolesarske dirke po Dofineji je padel in odstopil Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma). Zlomil si je ključnico in medenico, kar pomeni, da ne bo mogel nastopiti na julijski dirki po Franciji. Bi to lahko odprlo možnost Primožu Rogliču, da vendarle nastopi na slovitem Touru? Prava zamenjava za Kruijswicka je Wilco Kelderman. Drugo etapo Dofineje je sicer dobil Julian Alaphilippe.

Že v uvodnih kilometrih druge etape Kriterija po Dofineji se je zgodil padec več kolesarjev. Trije so odstopili: Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), Steff Cras (Total Energies) in Romain Combaud (Team DSM). Kruijswijk je bil po načrtu eden od ključnih pomočnikov Jonasa Vingegaarda na julijski dirki po Franciji. Izkušeni 35-letni nizozemski kolesar je leta 2019 sloviti Tour končal na tretjem mestu, lani pa je po padcu odstopil na 15. etapi.

Ob Kruijswijku in Vingegaardu so za zdaj na seznamu Jumbo-Visme za Tour še Wout van Aert, Sepp Kuss, Christophe Laporte, Dylan van Baarle, Tiesj Benoot in Nathan Van Hooydonck. Slovenski as in zmagovalec dirke po Italiji Primož Roglič je mišljen kot druga zamenjava. Prva zamenjava je Wilco Kelderman, ki je nedavni Giro izpustil zaradi poškodbe. Športni direktor ekipe Merijn Zeeman je pretekli konec tedna dejal, da se bo Roglič osredotočil na priprave za dirko po Lombardiji in dirko po Španiji. Ni pa skrivnost, da si Roglič želi nastopiti na največji tritedenski dirki, na Touru.

Drugo etapo v šprintu dobil Alaphilippe

Julian Alaphilippe Foto: Guliverimage Ponedeljkovo drugo etapo dirke po Dofineji je sicer v ciljnem šprintu dobil Julian Alaphilippe (Soudal–Quick-Step). Drugi je bil Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), tretji pa Natnael Tesfatsion (Trek-Segafredo). Skupno vodstvo na osemetapni dirki, ki velja za eno od ključnih preizkušenj pripravljenosti pred Tourom, je zadržal zmagovalec uvodne etape Laporte.

Za 30-letnega Alaphilippa, dvakratnega svetovnega prvaka v cestni vožnji (2020, 2021), je to prva zmaga na dirkah svetovne serije po 14 mesecih. Edini slovenski predstavnik na dirki Matevž Govekar iz moštva Bahrain Victorious je zasedel 100. mesto (+2:00). Skupno je 113.