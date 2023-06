Pogačarjevi v boj z Vingegaardom pošiljajo …

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kapetan kolesarske ekipe UAE Emirates na prihajajočem kriteriju po Dofineji bo Britanec Adam Yates, so sporočili iz ekipe, katere prvi zvezdnik je slovenski as Tadej Pogačar. Ta se je po poškodbi zapestja že vrnil na kolo in se trenutno mudi na višinskih pripravah v Sierri Nevadi v Španiji.