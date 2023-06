Matej Mohorič in Matevž Govekar dobila novega moštvenega kolega

Slovenska kolesarja Matej Mohorič in Matevž Govekar sta dobila novega moštvenega kolega v ekipi Bahrain Victorious. Kot je danes moštvo zapisalo na svoji spletni strani bo v prihodnje zanj dirkal 21-letni Antonio Tiberi. Italijanski kolesar je podpisal pogodbo do konca sezone 2025. Tiberi je leta 2019 postal mladinski svetovni prvak v vožnji na čas.

"Veseli me, da bom z ekipo Bahrain Victorious začel novo poglavje v svoji karieri, tako s tekmovalnega kot s človeškega vidika. Ob pogledu od zunaj se je vedno zdelo, da gre za dobro organizirano in trdno ekipo, zato nisem okleval, ko sem prejel ponudbo. Poznam že nekaj italijanskih članov osebja in kolesarjev, vsi v skupini pa so me toplo sprejeli. S pomočjo ekipe bom dokazal, da sem se naučil iz napake, ki sem jo storil v preteklosti," je ob podpisu pogodbe dejal Antonio Tiberi.

Tiberi je junija lani v bližini svojega bivališča v San Marinu z zračno puško ustrelil mačko lokalnega ministra za turizem. Sodišče mu je naložilo denarno kazen, aprila letos pa je zapustil ekipo Trek-Segafredo, ki ga je pred tem tudi suspendirala.

"To, da se je Antonio pridružil ekipi, je zelo pozitivna poteza, tako za nas kot zanj. Je izjemno nadarjen fant, za katerega verjamemo, da bo blestel v okolju, v katerem želimo ne le zmagati, ampak tudi navdihovati naslednje generacije," je dejal direktor in vodja ekipe Milan Eržen. "Naredil je nekaj napak, vendar se tega zaveda. Naš poudarek na disciplini, krepitvi značaja in vodenju pa mu bo pomagal na poti do dolgoročnega uspeha na kolesu in zunaj njega," je še dodal.

Tiberi v tej sezoni ni dobil veliko tekmovalnih priložnosti. Vseeno je dirko po Združenih arabskih emiratih končal na tretjem mestu v mladinski razvrstitvi. Prvič bo dres Bahraina oblekel 9. junija na 59. veliki nagradi kantona Aargau v Gippingenu v Švici.

Preberite še: