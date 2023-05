Roglič kmalu spet na kolesu in v lovu za novim mejnikom?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kolesa se v svetu kolesarstva vseskozi obračajo. Pravkar je padel zastor nad Dirko po Italiji, že se karavana pelje naprej in z njo glavni akterji, ki so bili del tritedenske italijanske pentlje.

Osrednji junak Gira je postal Primož Roglič, ki je trem zmagam na Vuelti dodal še prestižno na Apeninskem polotoku. Za veliki trojček mu torej manjka še Tour de France.

V svoji bogati karieri je osvojil že veliko. Med drugim tudi zlato medaljo na olimpijskih igrah v Tokiu v kronometru, streljaj pa je od posebnega podviga. Na športni poti je namreč osvojil šest od sedmih največjih enotedenskih dirk. V njegovi vitrini manjka le še lovorika z Dirke po Švici, ki se začne 11. junija.

Na Švici spet proti Remcu?

Kot poročajo v Švici, naj bi se slovenski kolesar udeležil te dirke, na kateri bo prav tako aktiven njegov začetni rival z Gira Remco Evenepoel.

V nedeljo je postal junak Dirke po Italiji. Foto: Ana Kovač

Medijska hiša Radiotelevisione Svizzera navaja, da se je Roglič, kot kaže, odločil za vožnjo na osemdnevni Dirki po Švici – v osmih etapah bodo številne gorske preizkušnje in tudi dva kronometra – in da se le še čaka na njegovo potrditev.

Dirka po Švici je edina preostala enotedenska dirka, ki je še ni osvojil, potem ko je že postal kralj Kriterija po Dofineji, Dirke Pariz–Nica, Dirke od Tirenskega do Jadranskega morja, Dirke po Baskiji, Dirke po Kataloniji in Dirke po Romandiji.

A mnogi se sprašujejo, ali ga bomo morda vseeno videli letos na Dirki po Franciji. Če se bo odločil za nastop na dirki vseh dirk, potem ga na švicarskih cestah najverjetneje ne bomo videli, saj bi bil napor za njegovo telo po tritedenski italijanski pentlji prevelik.

"Tour? Kdo ve? Vprašajte mojo ženo o tej zamisli."

Glede nastopa na Touru je dobil vprašanje že po koncu Gira, a razumljivo ni mogel podati odgovora, saj je vse skupaj še prezgodaj. Enako vprašanje so nanj naslovili v Amsterdamu, kjer se je mudil v torek: "Ne. Mogoče. Ne vem," je sprva dejal in na koncu dodal: "Kdo ve?"

Žena Lora je spremljala Primoža na Dirki po Italiji. Foto: Ana Kovač

Ko se je v torek zvečer pridružil šefu ekipe Richardu Pluggeju in direktorju Jumbo-Visme Merijnu Zeemanu v oddaji OP1, je prav tako vse skupaj zavil v tančico skrivnosti: "Verjetno nekega dne. Najprej želim priti domov. Vprašajte mojo ženo o tej zamisli."

Pantani leta 1998 osvojil obe dirki, Froom je bil pred petimi leti zelo blizu

Lani so pri Jumbo-Vismi z dvema kapetanoma prekinili vladavino Tadeja Pogačarja na Touru, potem ko je slovenski šampion v letih 2020 in 2021 kraljeval na francoskih tleh. Jonas Vingegaard bo tako letos branil rumeno majico najboljšega.

Ljubitelje kolesarstva zanima, kam bo pot peljala Primoža Rogliča. Foto: Ana Kovač

Na vprašanje, ali načrtujejo kaj podobnega, je Zeeman odgovoril: "Drugačne načrte imamo. Primož je z ekipo skupaj že štiri mesece. Tu in tam je bil nekaj dni doma. To je osnova za vrhunsko predstavo, a potrebuješ tudi za Tour določeno periodo priprav. Zelo mamljivo je razmišljati o tem, da bi lahko nastopil tudi na Touru, vendar so zakoni vrhunskega športa zelo strogi."

Zadnji kolesar, ki mu je uspelo v istem letu osvojiti tako Giro kot Tour, je bil leta 1998 Marco Pantani. Chris Froome je bil na primer pred petimi leti zmagovalec Gira, na Touru pa je bil na koncu tretji, tik pred Rogličem. Istega leta je Tom Dumoulin na obeh tritedenskih dirkah osvojil drugo mesto.