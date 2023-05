Anže Lanišek in kolegi iz A-ekipe slovenske moške reprezentance v smučarskih skokih se že potijo na stadionu v Kranju. Prvi del sezone so kondicijske priprave. "Veliko je teka, a v primerjavi z drugimi športi je tega še malo. Jaz se nič ne pritožujem," pravi Lanišek. V Žireh so opravili tudi prvi skakalni trening. "Prve tri skoke je bilo malo razburljivo, potem pa nič več," je povedal Peter Prevc, ki je po padcu v Planici konec marca izpustil preostanek sezone. Soboto so imeli prosto, seveda bili so na Višarjah. "Primož je dobil svojo Planico, če je že kot skakalec ni doživel v taki meri," je dejal Rogličev sošolec Robert Hrgota, glavni trener skakalne reprezentance.

Po prostem aprilu so se maja slovenski skakalci že vrnili na treninge. Priprave na novo sezono se kot vselej začnejo na atletskem stadionu v Kranju, z najbolj monotonimi, a zelo pomembnimi fizičnimi pripravami. Obenem trikrat na teden obiskujejo še pilates. To je pred tremi leti treningom dodal Robert Hrgota. Njegovo A-ekipo z novo sezono sestavljajo: Anže Lanišek, Timi Zajc, Žiga Jelar, Domen Prevc, Lovro Kos, Peter Prevc in Žak Mogel. V Žireh so opravili tudi prvi skakalni trening (na manjši napravi). "Da, še znam skakati. Ni skrbi, osnove so ostale," je v smehu dejal Lanišek. "Presenetljivo dobro so šli prvi skoki. Upam, da ne preveč dobro. Te občutke bom poskušal ohraniti do zime. Nismo bili veliko prosti, a sem bil vseeno lačen skokov," se je vrnitve na skakalnico razveselil Jelar.

Poletje z novim tekmovanjem

Treningi v Kranju Foto: Grega Valančič/Sportida Konec junija jih čakajo poletne evropske igre na Poljskem (skoki bodo prvič del tega tekmovanja), grand prix pa bodo slovenski tekmovalci začeli šele konec poletja na četrti postaji (Hinzenbach). Prvo tekmo v Hinterzartnu so tako ali tako odpovedali, Courchevel zaradi poti vzame precej časa, samo na eno tekmo v poljski Szczyrk pa se ne izplača hoditi, pojasnjuje glavni trener Hrgota. Zaradi kar nekaj sprememb pri opremi si želijo tudi več časa za testiranje. "Cilj je seveda zima, cilj je svetovno prvenstvo v poletih, novoletna turneja. Evropske igre so dobra popestritev, da vidimo, na kakšni ravni so ekipe na začetku priprav. Vsi bodo poslali najboljše, pa še tekmovanje bo na Poljskem, kjer vemo, kaj pomenijo skoki."

Domen Prevc: Toliko grenkega priokusa, da bom spet bolj grizel

Domen Prevc Foto: Grega Valančič/Sportida S pripravljenostjo fantov je Hrgota zadovoljen. "Stvar so vzeli zelo zares, mogoče kakšen že preveč. Ti treningi so najtežji, ne samo za telo, tudi za glavo. Namesto na dopustu si na stadionu. A ti treningi delajo razliko, ali zmagaš ali ne." Kdo je najbolj zagret? Priznal je kar sam, Domen Prevc: "Mogoče imam malo več zagona. Planica mi je na koncu - tisto četrto mesto - spet dala toliko grenkega priokusa, da bom letos spet malo bolj grizel. Še bolj se bomo ošilili. Na ostro bom šel že v poletno sezono, da bom preizkusil čim več opreme. Da bo, ko pride september, oktober, treba samo še izpiliti formo."

Lanišek: Na prvem treningu je noga bolj ubogala kot v Planici

Anže Lanišek Foto: Grega Valančič/Sportida Program poletnih priprav je preverjen in se ga držimo, nam je po ponedeljkovem treningu v Kranju povedal tretji skakalec preteklega svetovnega pokala Lanišek. "Veliko je teka, a v primerjavi z drugimi športi je tega še malo. Jaz se nič ne pritožujem. Na prvem treningu je noga bolj ubogala kot v Planici. Testi so bili boljši kot pred poleti v Planici. Moram kar potrkati, zdravje je v redu. Nimam nobenih težav." Tretji je bil tudi na novoletni turneji, sezono je sklenil s kar 16 uvrstitvami na stopničke (štiri zmage). Zagotovo zdaj želi še tisto nekaj več. "Ambicija vedno je. Najpomembneje je, da uživam v tem, kar delam. In potem pride vse drugo. Pokazal sem, da znan, da zmorem. Konstantnost želim dvigniti na še višjo raven." Po novoletni turneji je imel krajši padec v formi.

Zajc: Zdaj je lepo trenirati

Timi Zajc Foto: Grega Valančič/Sportida "Cilji so visoki, volja je," proti novi sezoni odločno gleda Zajc, svetovni prvak na veliki skakalnici iz letošnje Planice in svetovni prvak v poletih iz Vikersunda 2022. "Ves dan treniraš, ni stresno, ker tekme še niso blizu. Zdaj je lepo trenirati." Ni skrivnost, na kaj je osredotočen - na svetovno prvenstvo v poletih na Kulmu 2024. "Tega se zelo veselim. Kulm mi ustreza. Te kolajne so mi zelo všeč," pove z velikim nasmehom.

Peter Prevc: Prve tri skoke je bilo malo razburljivo

Peter Prevc Foto: Grega Valančič/Sportida S polno obremenitvijo trenira tudi Peter Prevc, ki je po grdem padcu konec marca izpustil konec sezone. "Da," je jasen njegov odgovor na vprašanje, ali je z njim vse v redu. "Treningi so podobni kot vsako leto, malo se je treba le prilagajati glede na EMŠO." Nekdanji zmagovalec svetovnega pokala ima 30 let. In kakšna je bila po padcu vrnitev na skakalnico, sicer manjšo v Žireh? "Prve tri skoke je bilo malo razburljivo, potem pa nič več. Nisem delal kakšnih akrobacij, samo mogoče je malo bolj razbijalo srce. Ne bom še nič rekel, dokler ne gremo na veliko skakalnico."

Jelar: To bo velik korak za mojo dušo

Žiga Jelar Foto: Grega Valančič/Sportida Zdravje je bilo prvo vprašanje tudi za Žigo Jelarja, ki ima za sabo točkovno najuspešnejšo sezono, a mu jo je pred poleti v Planici zagodla bolezen. "Aprila sem imel še nekaj težav z utrujenostjo. Zdaj se počutim super. Sem dobro pripravljen." Ne le na skakalno sezono, pripravlja se tudi na prvi samostojni koncert. Prvega junija bo s prijatelji (Jan Plestenjak, Grega Skočir, Ansambel Saša Avsenika ...) nastopal na gradu Khislstein. Presenečen je nad tem, kako dobro se prodajajo vstopnice. "Večje treme ni. Malo je le spoštovanja, tako kot je tudi na letalnici. Veselim se. To bo velik korak za mojo dušo." Obljublja kar 26 pesmi. "Dobro, da smo tukaj začeli kondicijske priprave," pove v smehu.

Na treningu z Dončićem: Je kar treniran

Prvič je del A-ekipe 22-letni Žak Mogel. "Motivacija je zdaj še večja. Sem korak bližje, imam boljše pogoje. Če bom dobro delal, bom lahko pokazal zelo dobre skoke." Dve leti starejši Lovro Kos delo s prvo ekipo že pozna. Na individualnem treningu v Mostecu je imel pred dnevi zanimivo družbo - Luko Dončića. "Je kar treniran, čeprav je težji kot mi. Ampak je atlet. Vsako leto pride na treninge v Mostec, smo ga že videvali."

Nekaj utrinkov s ponedeljkovega treninga v Kranju (foto: Grega Valančič/Sportida):

Tudi Hrgota na Višarjah: Primož je dobil svojo Planico

Robert Hrgota Foto: Grega Valančič/Sportida Ni pa dvoma, kaj so počeli v soboto oziroma kje so bili. "Seveda," je odločno in z nasmehom odgovoril Hrgota. Na Višarjah so spremljali svojega nekdanjega kolega Primoža Rogliča. "Primož je dobil svojo Planico, če je že kot skakalec ni doživel v taki meri. Zdaj jo je v morju slovenskih zastav. Spisal je še eno neverjetno zgodbo, ki se je bomo zavedali šele čez nekaj let. Tega, da mu je v tako kratkem času uspelo v takem športu, kot je kolesarstvo." Svojega nekdanjega sošolca je spremljal 500, 600 metrov pod vrhom vzpona na Višarje. "Tudi nam je dal neki zagon, kot v Tokiu z zlato kolajno. V športu so vzponi in padci. Če si ne pustiš do živega ... Če to delaš zaradi sebe in ne zaradi drugih, te to ne podre toliko. Občinstvo to doživlja bolj čustveno. Če ti ne uspe, ti ne ostane drugega, kot da treniraš naprej. In tukaj je Primož dokazal, da tudi če ti večkrat ne uspe, če delaš in verjameš, slej kot prej uspeh pride."

"Padla mu je veriga, pa je letel na Višarje, kot da je malo utrgan"

Primož Roglič Foto: Guliverimage O tem, kako je Peter Prevc doživljal Primožev vzpon na Višarje, smo že pisali. Peter je etapo spremljal v Trbižu, Lanišek pa je šel peš na Višarje. Na vrhu je bil v uri in 20 minutah, kar še dva dni pozneje čuti v nogah. "Noro, fantastično. Lepo je biti kdaj tudi na drugi strani." V vlogi navijača. "Zasluženo je dobil Giro. Oba z Geraintom bi si zaslužila. Bil je pošten boj. Dobro so se na koncu udarili." Tudi sam gre rad na kolo, a skakalci veliko ne smejo kolesariti. "Zdaj grem raje na gorsko kolo. Manj časa porabim, večja kadenca je. Prevozil bi tudi 60, 70 kilometrov, a trenutno to zame ne bi bilo dobro."

"Res sem vesel zanj. Velikokrat mu je bilo težko, velikokrat se mu je sesul svet, a je vztrajal. Tudi zdaj mu je padla dol veriga, pa je vseeno letel na Višarje, kot da je malo utrgan," je navdušen tudi Jelar. Ko je sam šele začenjal skakati, je Primož z njimi včasih igral nogomet, pa čeprav je bil osem let starejši. "Zato je bil vedno vzor. Ker je dober človek."