Potrdili skakalne ekipe za naslednjo zimo

Na seji Zbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo so potrdili načrte dela ekip smučarjev skakalcev, skakalk ter nordijskih kombinatorcev. Prav tako so potrdili strokovne ekipe, ki bodo bdele nad delom reprezentančnih selekcij.

V ekipi A v smučarskih skokih so med moškimi Anže Lanišek, Timi Zajc, Žiga Jelar, Domen Prevc, Lovro Kos, Peter Prevc in Žak Mogel, med dekleti pa Urša Bogataj, Taja Bodlaj, Ema Klinec, Katra Komar, Ajda Košnjek, Nika Križnar, Nika Prevc in Maja Vtič.

V moški ekipi B pa so Maksim Bartolj, Rok Oblak, Matija Vidic, Patrik Vitez, Jernej Presečnik, Jan Bombek in Mark Hafnar. Trener Jani Grilc bdel nad prehodom tekmovalcev iz B v A ekipo.

"Na seji smo najprej sprejeli finančno poročilo za leto 2022, ki se je za skoke končalo pozitivno. Potem smo sprejeli tudi finančni plan za novo sezono 2023/24. Ta finančni plan je samo podpora programu dela vseh selekcij in DPNC v Kranju. Ambicije za novo sezono so relativno visoke. Kakšne pa naj bodo, če pa smo že do zdaj dosegali tako dobre rezultate?" je povedal predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Borut Meh.

Urša Bogataj bo postala mamica in zato prekinja kariero. Foto: Guliverimage Dodal je, da imajo poleg tega v prihodnji sezoni mladinsko svetovno prvenstvo v Planici, kjer računajo, da se bodo slovenski tekmovalci izkazali, in potem še svetovno prvenstvo v poletih, "kjer mislim, da moramo iti kar na stopničke v obeh konkurencah".

"Na osnovi dobrih rezultatov v zadnjih dveh sezonah ni bilo razloga, da bi menjali strokovne ekipe ali reprezentante. Se je pa zgodila kakšna stvar kot na primer pri Urši Bogataj, ki zaradi osebnih razlogov začasno prekinja kariero in se posveča družini," je dodal Meh.