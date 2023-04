Zoran Zupančič: Zunanji pritisk je zagotovo vplival na nas

"Zadnja sezona je bila težka. Ob malce slabših rezultatih smo bili nezadovoljni, nekako nismo mogli zadihati, ker smo šli iz težave v težavo, iz bolezni v bolezen, iz poškodbe v poškodbo. Teh je bilo res veliko. Na nas so zagotovo vplivali zunanji pritiski. Po sezoni sem želel le potrditev od deklet. Imeli smo kar nekaj debat, sestankov. Vesel sem, da smo se pogovorili. Zdaj je cilj, da se umirimo in že začnemo gledati proti naslednjemu svetovnemu prvenstvu v Trondheimu in olimpijskim igram v Cortini," pravi Zoran Zupančič, ki bo tudi v prihodnje kot glavni trener vodil slovensko žensko reprezentanco v smučarskih skokih.

"Navajeni smo bili delati kot ekipa in tega letos ni bilo. Kar zadeva mojo vlogo v reprezentanci, bodo pri tem glavno besedo imela dekleta, nato pa še vodilni na Smučarski zvezi Slovenije," je po koncu lanske sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih na vprašanje, ali bo še naprej vodil slovensko žensko reprezentanco, v kateri naj bi bila načeta kemija, med drugim dejal glavni trener Zoran Zupančič.

Po sezoni je sledilo več pogovorov med različnimi vpletenimi deležniki, v torek pa je po strokovnem svetu sledila potrditev, da se strokovni kader ekip ne spreminja in da Zupančič ostaja na trenerskem čelu slovenskih skakalk. 47-letnik nam je tik pred odhodom na dopust predstavil svoje videnje dogajanja med in po zadnjem tekmovalnem obdobju.

"Ne vem, kako bi vse skupaj sploh komentiral. Debato o menjavi trenerja so sprožili novinarji, že po silvestrski turneji, ni prišla iz ekipe. Sam sem na koncu sezone želel le potrditev od deklet. Imeli smo kar nekaj debat, sestankov, šlo je prek SZS (Smučarske zveze Slovenije, op. a.). Vesel sem, da smo se pogovorili," pravi Zupančič in pri tem ne skriva, da je za celotno ekipo zahtevna sezona, tudi kar zadeva odnose.

"Zunanji pritisk je zagotovo vplival na nas." Foto: Anže Malovrh/STA

"Zadnja sezona je bila težka, bilo je nekaj 'težkih odnosov'. Za nekatere rezultate smo imeli opravičljive razloge, saj zaradi vseh bolezni in poškodb sezone nismo mogli izpeljati po vseh svojih željah. Vsi smo bili ob malce slabših rezultatih nezadovoljni, nekako nismo mogli zadihati, ker smo šli iz težave v težavo, iz bolezni v bolezen, iz poškodbe v poškodbo. Bolezni in poškodb je bilo res veliko. Vsi so vedeli zanje, a nato so se začele govoriti določene stvari. Ta zunanji pritisk je zagotovo vplival na nas. Težko tudi tekmovalka prenese, da je eno sezono najboljša, pa se potem v naslednji zgodi, da ni več. Vsak športnik to zelo težko prenese. Posledično se morda išče razloge vsepovsod, čeprav so ti razlogi jasni. Stanje je potem lahko tudi bolj naelektreno, morda vsak poskuša najti neko svojo pot, kar se mi ne zdi dopustno, saj je moje prvo vodilo, da delujemo kot ekipa. Ne moremo pa govoriti o tem, da smo se prepirali."

Nika Križnar je imela v zadnji sezoni ogromno težav z zdravjem, poškodbami. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Težko je pričakovati, da bomo takšne rezultate, kot so se zgodili v olimpijski sezoni, kar ponavljali"

Zupančič zadnjo sezono glede na vse težave, ki so jih imeli, sicer ocenjuje kot izredno uspešno. "Skoraj vse tekmovalke so naredile malenkost boljše rezultate kot lani. Ema Klinec je imela spomladi izredno težko izhodišče, a je prišla med najboljše, na vrh. Niko Križnar lahko 'opravičim', saj je bila 30, 40 odstotkov časa v postelji zaradi poškodb in bolezni, poškodovana je bila tudi Ema, vmes smo izgubili Uršo Bogataj. Tisti, ki na vse skupaj gleda realno, ve, da je težko pričakovati, da bomo takšne rezultate, kot so se zgodili v olimpijski sezoni, ob vsem tem kar ponavljali. Smo pa konec koncev osvojili 14 stopničk, tretje mesto na silvestrski turneji v skupnem seštevku, tretje mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala, zmaga na turneji Raw-Air, ki je najbolj prestižna turneja, prvi polet prek 200 metrov in svetovni rekord. Vsaka poolimpijska sezona je bila vedno težka. Letošnja sezona bo morda malo bolj prehodna, pa zato nič manj interesantna ali manj pomembna. Zdaj je cilj, da se umirimo in že začnemo gledati proti naslednjemu svetovnemu prvenstvu v Trondheimu in olimpijskim igram v Cortini. Vemo tudi, da moramo pomladiti ekipo, kar zahteva svoj čas."

"Glede na vse težave, ki so jih imeli, sezono ocenjujem kot izredno uspešno." Foto: Sportida

"Težnja gre v smeri, da se skače in ne leti"

Skakalke že trenirajo individualno, prihodnji teden pa začnejo skupne treninge. "Takoj po prvem maju začnemo skupaj trenirati, začeli bomo z bazičnimi pripravami, junija pa sledijo prvi skoki. Konec junija nas že čakajo evropske igre, ki so najpomembnejša letošnja tekma na papirju. Potem pa priprava za poletni grand prix," o poteku priprav pravi glavni trener in dodaja, da bodo ob vsem tem budno spremljali predvidene spremembe pri opremi, nad katerimi ni navdušen.

"Malo se bojim, da se s spremembami morda vračamo malo nazaj, tja, kjer smo bili pred desetimi leti, ko oprema še ni bila toliko razvita, ko še ni omogočala dolgih poletov in ko je bilo tudi bistveno več poškodb." Foto: Sportida

"Treba bo gledati, kaj se bo zgodilo s spremembo opreme. Letos pričakujemo ogromno stvari. Že lani so nekaj spreminjali, zdaj bodo nekatere stvari še bolj zaostrili. Težnja gre v smeri, da se skače in ne leti. Poskušajo zmanjšati vpliv opreme. Seveda, nekaterim to ustreza, drugim manj. Mi smo dobri letalci, tako fantje kot dekleta, kar se je v zadnji sezoni pokazalo. Malo se bojim, da se s spremembami morda vračamo malo nazaj, tja, kjer smo bili pred desetimi leti, ko oprema še ni bila tako razvita, ko še ni omogočala dolgih skokov, poletov in ko je bilo tudi bistveno več poškodb. Smer se nam ne zdi prava. Načeloma nam gre v bistvu malo na živce, ker se oprema spreminja iz leta v leto že 15 let, nikdar ni v redu. Ve se pa, kdo daje te zahteve," je zaključil Zupančič.

O spremembah, tudi pri opremi, bodo dokončno odločali na kongresu v začetku maja.