Spremembe, vrnitve in finančni rez v slovenskem smučanju

Čeprav je od konca sezone v alpskem smučanju minil natanko mesec dni, pa so v vodstvu slovenske reprezentance svoj pogled že povsem usmerili proti novi sezoni, kjer se nadejajo vrnitve Mete Hrovat in Andreje Slokar, kariero pa je končala Tina Robnik. Poleg nekaterih sprememb pri tekmovalcih in trenerskem štabu pa se nekatere spremembe obetajo tudi na finančnem področju.

Na Smučarski zvezi Slovenije so preteklo sezono začeli s približno 600 tisoč evrov tveganja, kar je bilo sicer načrtovano. "Ni nam uspelo pridobiti približno 350 tisoč evrov sredstev, tako da smo se morali organizirati malce drugače. Zato smo proračune nekoliko skrčili, tudi z nekaterimi drugimi sponzorskimi pogodbami smo poskusili to nadomestiti. Na koncu pa smo si morali nekaj denarja celo izposoditi, da bomo lahko sezono izpeljali. Če pogledam porabo ekip, bo ta manjša, kot je bila načrtovana," je dejal vodja panoge Miha Verdnik.

Kar zadeva prihodnost, so se tako znašli v manjših težavah. "V načrtu imamo, da bomo imeli približno 3,2 milijona evrov proračuna, kar je v primerjavi z lani kar občutno znižanje, tudi sponzorskih prihodkov bo približno 200 tisoč evrov manj. Smo v taki fazi, da moramo podaljšati kar nekaj sponzorskih pogodb. Pri nekaterih od teh smo že bili uspešni, za nekatere še upamo, da bomo. Na tem področju so težave in zato smo morali nekaj smeri zastaviti na novo," je pojasnil Verdnik, ki je ob tem opozoril tudi na financiranje mlajšega kadra.

Spremembe na trenerskih mestih

V trenerskem štabu pri imenih glavnih trenerjev velikih sprememb ni, so se pa zgodile zamenjave delovnih mest, ki jih bo prihodnji mesec potrjeval najprej alpski odbor, nato pa še zbor panoge. Kot glavni trener ženske ekipe za tehnične ekipe bo po novem nastopil Grega Koštomaj, ki je bil do zdaj vodja moške ekipe za hitre discipline. Koštomaj bo bedel predvsem nad pripravljenostjo Ane Bucik in Andreje Slokar, ta se vrača po poškodbi in naj bi se v drugi polovici maja vrnila na sneg, medtem ko bo vajeti pri povratnici Meti Hrovat in Neji Dvornik držal Denis Šteharnik. "Verjamem, da si lahko ta dekleta med seboj močno dvignejo konkurenčnost in s tem druga drugo držijo še višje," je dejal vodja reprezentanc Janez Slivnik.

Sprememba se je zgodila tudi v ekipi Ilke Štuhec, ki jo je zapustil Marko Vukičević, bo pa po novem ob Darji Črnko ob slovenski specialistki za hitre discipline nekdanji hrvaški smučar Natko Zrnčić Dim. Medtem pa v slovenski reprezentanci ostaja tudi Vukičević, za katerega je predvideno mesto pomočnika pri Koštomaju.

Rošade pa se bodo zgodile tudi v moški ekipi. Slovenske specialiste za hitre discipline bo tako po novem vodil Aleš Gorza, ki je bil sicer že do zdaj opora Koštomaju. Gorza bo tako vodil ekipo, ki jo bodo sestavljali Miha Hrobat, Martin Čater, Nejc Naraločnik in pa Boštjan Kline, ta pa še zdaleč ni končal rehabilitacije po poškodbi.

Pri moški reprezentanci v tehničnih disciplinah glavni trener ostaja Klemen Bergant, kot trener za slalom pa bo deloval Sergej Poljšak, ki je prej deloval kot trener ženske ekipe v tehničnih disciplinah. V tej ekipi bodo delovali Žan Kranjec, Tijan Marovt in Štefan Hadalin, ki je sicer po koncu pretekle sezone izrazil manjši dvom o nadaljevanju kariere. "Kar zadeva Štefana, je njegov načrt pripravljen. Kot je sam povedal, bi rad, da se mu stvari razpletejo okoli opremljevalca in serviserja. Potem pa se bo verjetno normalno pridružil ekipi," je o tej temi dejal Verdnik.

O tujcih niso razmišljali

"Pri vsakem trenerju se po določenem času pojavi zasičenost in pride čas, ko trener sam začuti, da bi zamenjal okolje. Nobeden od teh trenerjev ni bil postavljen v položaj, da bi se moral posloviti od svojega mesta, a so nekako sami prišli do tega, da je čas za spremembo. Z obeh strani so se potem stvari dobro izšle," je dejal Slivnik, ki je še pojasnil, da o dodatnih spremembah in morebitnem prihodu kakšnega tujca na trenersko mesto niso razmišljali. "Pravzaprav ima vsak od trenerjev več funkcij, kar bi bilo pri nekem tujem trenerju nemogoče. Ob tem je tu še finančni vidik. Ekipa strokovnega štaba je manjša, kot je bila v lanski sezoni, saj smo morali stvari malce zracionalizirati," je še povedal Verdnik.

V vodstvu preteklo sezono označujejo kot eno od najuspešnejših v zadnjih letih. "Trije smučarji Ilka Štuhec, Žan Kranjec in Ana Bucik so prevladovali, tudi Miha Hrobat je imel preboj v smuku. Edina negativna ocena je pri Martinu Čatru, saj edini kot predstavnik A-reprezentance ni napredoval. Verjamem pa, da bi bila sezona, če ne bi bilo poškodb, še veliko boljša oziroma verjetno kar najboljša v zadnjih osmih letih," je še dejal Verdnik.

