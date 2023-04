Zelena luč za vrnitev Mete Hrovat

Pred začetkom letošnje sezone se je slovenska smučarka Meta Hrovat pri 24 letih zaradi zasičenosti in težav s poškodbami odločila, da bo čez svojo smučarsko pot v svetovnem pokalu naredila križ. "Psihofizično nisem več čutila, da lahko dosegam vrhunske rezultate in občutim občutke, ki so mi prinašali veselje na snegu. Če sem poštena do sebe, želim delati stvari na sto odstotkov, in občutek imam, da v smučanju tega nisem več sposobna narediti," je takrat dejala Hrovatova, ki pa je ob tem zatrdila, da je njena vrnitev na bele strmine še mogoča.

In kot vse kaže, Hrovatova brez tekmovalnega pogona ni zdržala dolgo. Po hudem padcu na turnem smučanju konec letošnjega januarja, v katerem je utrpela hude poškodbe, se je zdaj odločila, da je čas za nov poskus in oživitev tekmovalne kariere. Njeni vrnitvi so danes zeleno luč prižgali tudi na Smučarski zvezi Slovenije, o morebitni vrnitvi pa se je začelo šušljati že konec marca.

"Meta je imela pri nas vedno odprta vrata. Tudi sama je ob koncu kariere najprej dejala, da si želi predvsem pozdraviti in sanirati poškodbe. Vrata je imela ves čas odprta, ves čas smo bili v stiku, spomladi pa smo jo spomnili, da je treba, če se namerava v tej sezoni morda vrniti, to storiti hitro zaradi programa protidopinškega sistema in drugih stvari, saj mora biti to urejeno najmanj šest mesecev pred tekmo. Že takoj zatem je rekla, da o tem razmišlja, da ni pozabila. Potem pa so stvari stekle," je o vrnitvi Hrovatove povedal vodja panoge Miha Verdnik.

Miha Verdnik Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Meta bo kot poškodovanka izgubila nekaj startnih mest, a načrtujemo njeno vrnitev že v Söldnu. Uspešno je sanirala poškodbo kolena, tudi večjih težav po padcu in poškodbi nima več. Njena fizična priprava tako ali tako ni bila nikoli vprašljiva in se vrača v trenažni proces. Na njeni strani je ta vrnitev stoodstotna. Kmalu se bo vrnila na sneg. Je pa tudi sama rekla, da je potrebovala ta odmor in da je zdaj spet zadihala," pa je o vrnitvi slovenske veleslalomistke pristavil vodja reprezentanc Janez Slivnik. "V tem položaju smo se hitro odzvali, vse ima na voljo in tudi možnosti, da bo znova dosegala vrhunske rezultate," je še dodal Verdnik.

Hrovatova, dvakratna mladinska svetovna prvakinja v slalomu in dobitnica brona na olimpijskih igrah mladih leta 2016, se je v svetovnem pokalu štirikrat uvrstila na stopničke, štirikrat je bila tretja na veleslalomskih tekmah. 25-letna slovenska smučarka bo kot članica slovenske reprezentance za tehnične discipline trenirala pod vodstvom Denisa Šteharnika, ki bo bedel tudi nad delom Neje Dvornik. "Je pa tako, da se Meta vrača po poškodbi, tudi Slokarjeva se vrača po poškodbi, zato bodo v prvem delu pripravljalnega obdobja do konca julija njihovi programi treninga malo bolj individualni, potem pa bo to ekipa štirih deklet," je še dejal Slivnik.

