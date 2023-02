Meta Hrovat se je oglasila prvič po hudi nesreči

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot smo že poročali, je Meta Hrovat konec januarja pri spustu z območja Male Ponce z glavo trčila v večjo skalo in poškodovana obležala. Hrovatova, ki je oktobra 2022 naznanila slovo od kariere profesionalne alpske smučarke, je ob tem utrpela težje poškodbe, a na srečo ni bila v smrtni nevarnosti.

Zdaj se je prvič po nesreči javila tudi na družbenih omrežjih, na Instagramu pa je s fotografijami razkrila tudi, kako hude so bile njene poškodbe. "Oj, trenutki, vsak trenutek se ti lahko življenje obrne na glavo, lahko pa te trdno postavi na noge. Hvaležna sem, da lahko od nesreče odkorakam le z eno ogromno izkušnjo več v svojem življenju, nekaj brazgotinami na obrazu in malenkost krivim noskom. Hvala vsem za podporo, pomoč in lepe besede!" je zapisala nekdanja smučarka.