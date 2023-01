Meta Hrovat se je huje poškodovala na turnem smučanju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljo smo poročali, da je na območju Rateč prišlo do težjega reševanja turne smučarke, ki je pri spustu z območja Male Ponce z glavo trčila v večjo skalo in poškodovana obležala. Pri N1 so zapisali, da je bila nesrečna oseba naša nekdanja alpska smučarka Meta Hrovat, ki ni v smrtni nevarnosti, a je težje poškodovana.

Kot so poročali kranjski policisti, je smučala z manjšo skupino, ki ji je z gorskimi reševalci zagotovila prvo pomoč.

Meta je oktobra 2022 naznanila slovo od kariere profesionalne alpske smučarke. Na športni poti je v svetovnem pokalu štirikrat stala na zmagovalnem odru. Dve prizorišči sta ji prinesli zadoščenje. V največji meri Kranjska Gora, kjer je bila leta 2020 in 2021 tretja v veleslalomu, na tretjo stopničko odra za zmagovalke pa se je v isti disciplini zavihtela še v švicarskem Lenzerheideju.

Nekdanja mladinska svetovna slalomska prvakinja je dvakrat nastopila tudi na olimpijskih igrah, njena najvišja uvrstitev pa je bilo veleslalomsko sedmo mesto v Pekingu pred enim letom.