Helikopter ta vikend v zraku kar štirikrat: v Ratečah težje reševanje turne smučarke #foto

Trikrat je posredovala letalska policijska enota z dežurno ekipo za helikoptersko reševanje, še eno pa je zaradi zasedenosti policijskega helikopterja opravila reševalna ekipa s posadko helikopterja slovesnke vojske, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Foto: PU Kranj

V gorah se je ta vikend zaradi nesreč zvrstilo več helikopterskih reševanj. Težje reševanje turne smučarke je danes potekalo na območju Rateč. Smučarka se je pri spustu z glavo trčila v večjo skalo in poškodovana obležala. Zato kranjski policisti kljub zimski idili opozarjajo na zahtevne razmere v gorah, veliko snežnih pasti in nizke temberature. Povečana je tudi nevarnost snežnih plazov.

Policisti in reševalci so imeli ta vikend polne roke dela. Policijski helikopter je bil aktiviran kar trikrat, vojaški zaradi zasedenosti policijskega, enkrat. Razlog pa nesreče v gorah.

V soboto je policijski helikopter z gorskimi reševalci pomagal pohodniku s težavami v Blejski koči v Krnici. Danes zjutraj pa so pri Domu pri izviru Završnice reševali moškega s poškodovano nogo.

Težje reševanje turne smučarke

Na območju Rateč so reševalci dopoldne pomagali turni smučarki, ki je pri spustu z območja Male Ponce z glavo trčila v večjo skalo in poškodovana obležala. Smučala je z manjšo skupino, ki ji je z gorskimi reševalci nudila prva pomoč. Medtem so jeseniški gorsi reševalci s helikopterjem slovenske vojske na Ptičjem vrhu nad Planino pod Golico reševali bolnega pohodnika.

Vse poškodovane in bolne so prepeljali v zdravstvene ustanove.

Foto: PU Kranj

Previdno v gorah in na smučiščih

Na policiji opozarjajo na zahtevne zimske razmere v gorah, veliko snežnih pasti in na nizke temberature. Povečana je tudi nevarnost snežnih plazov. Polet tega ne bo odveč niti previdnost na smučiščih, ki bodo v naslednjih dveh tednih, v času zimskih počitnic, množično obiskana.