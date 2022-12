Najlepši nezahtevni zimski pohodi v slovenskih gorah

Božično-novoletni prazniki so kot nalašč za družinske izlete na sneg, tudi pohodniške v slovenske hribe. Izbrali smo šest najlepših, ki niso posebej zahtevni. Seveda ne sme manjkati primerna obutev, pametno pa je s sabo vzeti tudi derezice. Čeprav snega trenutno ni veliko, lahko vseeno doživite nekaj zimske pravljice. Pa še koče na omenjenih destinacijah so v tem času odprte. Če ne za ta podaljšani praznični konec tedna, pa vam lahko ti predlogi pridejo v poštev v naslednjih tednih. Pred odhodom preverite vremensko napoved, ali je pot uhojena oziroma koliko je snega.

Dom v Tamarju (1.108 m)

Tamar (december 2022) Foto: Matej Podgoršek Ni dvoma o najbolj priljubljeni zimski pohodniški poti: iz nordijskega centra Planica do doma v Tamarju. Približno 45 minut hoje po zasneženi in ratrakirani cesti. Ta ni prestrma, saj v treh kilometrih in pol naredimo le 160 višinskih metrov. Zasnežene smreke in opoldansko sonce v ledeniški dolini Tamar pričarajo pravo zimsko pravljico. Koča, kjer nam postrežejo z obilnimi porcijami, je odprta. Lahko pa pohod podaljšamo za slabo uro hoje, če si za izhodišče izberemo naravni rezervat Zelenci. Tako najprej prečimo Zelence, nato nekaj sto metrov sledimo lokalni cesti Podkoren−Rateče, pred hišami pa zavijemo levo na gozdno pot. Gaz je ozka, a lepo shojena. Sledimo ji do doma Planica, nato prečimo parkirišča pri skakalnicah in se za njimi priključimo prej omenjeni ratrakirani cesti skozi Tamar.

Koča v Krnici (1.113 m)

Krnica (december 2022) Foto: Matej Podgoršek Bolj zimsko je v ožji in senčni Krnici pod mogočnima Škrlatico in Dolkovo špico, na katero smo vas povabili jeseni. Izhodišče za slabih šest kilometrov dolg vzpon je pri jezeru Jasna oziroma na treh manjših parkiriščih na začetku ceste na Vršič (pred mostom čez Pišnico). Pohod do koče v Krnici, ki je v prazničnih dneh odprta, nam bo vzel uro in pol, naredili pa bomo 260 višinskih metrov. Ozka gozda cesta je dobro shojena, vsaj pri sestopu pa za bolj varen in hiter korak kar prav pridejo derezice.

Zajamniki (1.280 m)

Pogled z Zajamnikov proti Bohinju Foto: Matej Podgoršek

Priljubljeno izhodišče za zimske pohode je tudi Rudno polje na Pokljuki. Dobro uhojene so poti na Viševnik, do Blejske koče na Lipanci in okoliške vrhove, najlažja pot z Rudnega polja pa je vsem dobro znana pot na planino Zajamniki. Sprva sledimo tekaškim progam v smeri Uskovnice. Na prvem razcepu se držimo leve poti, spustimo se navzdol v dolino Španove jame. Tu je naslednje razpotje. Če izberemo pot naravnost, nadaljujemo pohod po glavni gozdni cesti proti Uskovnici in Zajamnikom. V tem primeru nas pozneje čaka še eno razpotje: desno Uskovnica, levo Zajamniki (je označeno).

Zajamniki (januar 2021) Foto: Matej Podgoršek Če pa v Španovih jamah zavijemo levo (ni oznake), pohod nadaljujemo sprva še po uhojeni gozdni cesti do planine Praprotnica. Tam pa za zadnjimi stavbami stopimo na gozdno pot (je označeno) in proti planini Zajamniki hodimo po ozki uhojeni gozdni poti. V obeh primerih za pohod do Zajamnikov potrebujemo od ure in 15 minut do ure in pol. Pot gre malo gor malo dol, skupaj navsezadnje ne naredimo več kot 100 višinskih metrov. Še opozorilo: v tednu do osmega januarja 2023 zaradi biatlonskih tekem na Pokljuki parkiranje na izhodišču ter prečenje stadiona in tekaških prog ne bo možno.

Dom na Komni (1.520 m) in koča pod Bogatinom (1.513 m)

Komna (januar 2022) Foto: Matej Podgoršek Ta pohod je v primerjavi s preostalimi v tem članku daljši in z več višinskih metrov (870), a gre za enega najbolj obljudenih visokogorskih ciljev pozimi, ki je običajno že kmalu po novem sneženju shojen. Izhodišče za pohod je koča pri Savici (653 metrov). S parkirišča nas oznake usmerijo na gozdno pot, ki se v 48 serpentinah zložno vzpenja nad Bohinjskim jezerom. Za 48. serpentino se pot nadaljuje v smeri zahoda, skozi dolino Pekel. Po slabih dveh urah in pol dosežemo dom na Komni, ki je odprt večji del leta (izjema november) in tudi zato je ta pohod eden najbolj priljubljenih v zimskih mesecih. Pohod podaljšamo še za 15 minut do koče pod Bogatinom, kjer se nam ob sončnem vremenu odpre ena najlepših zimskih razglednic v slovenskih gorah: zasnežena koča v kotanji pod zasneženimi pobočji.

Koča pod Bogatinom (januar 2022) Foto: Matej Podgoršek

Lovrenška jezera (1.520 m)

Rogla (februar 2022) Foto: Matej Podgoršek Roglo pozimi obiščejo predvsem smučarji in tekači na smučeh, lahko pa se z vrha smučišč podamo tudi na sorazmerno položen pohod po pohorskih gozdovih do Lovrenških jezer, ki se sicer skrivajo pod snežno odejo. Pot se začne pri koči Planja oziroma pri štirisedežnici in je dobro označena. Sprva hodimo ob tekaških progah, pozneje pa po shojeni gozdni poti. Na poti v vsako smer naredimo okoli 150 višinskih metrov. Do jezer potrebujemo dobro uro. Ob dobri vidljivosti se nam na sredini poti odpre čudovit razgled proti zahodu Slovenije, od Koroške do Šaleške doline in Kamniško-Savinjskih Alp.

Koča na starem Ljubelju (1.058 m)

Stari Ljubel (februar 2022) Foto: Matej Podgoršek V zgoraj omenenih Tamarju in Krnici ob pohodnikih ne manjka tudi ljubiteljev sankanja, še več pa ratrakirano cesto za sankanje izkoristi staro cesto na Ljubelj (ob trenutni otoplitvi na sami cesti najverjetneje ni več ostalo veliko snega). Je pa ta priljubljena tudi med pohodniki.

Parkiramo pred predorom Ljubelj (na desni strani), kjer nas table takoj usmerijo desno navzgor proti koči na starem mejnem prehodu. Čaka nas dobra dva kilometra položnega vzpona, ko naredimo 300 višinskih metrov. Koča je običajno odprta tudi pozimi, tudi v teh prazničnih dneh. Je pa trenutno zaradi plazu zaprt del glavne ceste proti Ljubelju (pri Tržiču), tako da se je potrebno zapeljati skozi Tržič.