Idila? Naj vas ne zavede. Pozimi so razmere v gorah izjemno nevarne in zahtevajo premišljen pristop. Foto: Ana Kovač

"Oprema nam ne bo koristila, če je ne znamo uporabljati. Brez tečaja so lahko pripomočki, kot so dereze in cepin, smrtno nevarni," je na novinarski konferenci Planinske zveze Slovenije (PZS) opozoril strokovni sodelavec, gorski reševalec in inštruktor Matjaž Šerkezi. Izkušnje namreč kažejo, da je večina planincev dobro opremljena, vendar pa mnogi opreme ne znajo pravilno uporabljati. Na PZS svetujejo obisk tečajev in delavnic ter obnavljanje naučenega v praksi.

Čeprav nas je na novinarski konferenci na Veliki planini pričakala pravljična kulisa s snegom in soncem, se ravno ta idealna podoba hitro lahko spremeni v past. Zimske razmere v gorah zahtevajo posebno previdnost. Ne samo da so temperature nizke in dnevi krajši, ampak poseben dejavnik tveganja predstavljajo predvsem snežne razmere.

Foto: Ana Kovač

Pravilo: prve tri dni po sneženju v gore ne hodimo

V gorah je trenutno 1. oz. 2. stopnja na petstopenjski evropski lestvici proženja snežnih plazov, ki sta zelo varljivi, je opozoril Matjaž Šerkezi. Na videz namreč ne predstavljata velike nevarnosti, a se znotraj njih zgodi največ nesreč. "Pravilo je, da prve tri dni po sneženju v gore ne hodimo, da se snežna odeja stabilizira."

Na PZS še priporočajo, da se na poti in vrhove pozimi ne odpravljamo, če jih nismo dobro spoznali že v kopnih razmerah. Teren in markacije so pozimi prekriti s snežno odejo, zato je pokrajina drugačna kot brez snežne odeje.

"Za obiskovanje gora v zimskih razmerah so nujna posebna znanja in pripomočki," poudarja strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije in gorski reševalec Matjaž Šerkezi. Foto: Ana Kovač

"Za obiskovanje gora v zimskih razmerah so nujna posebna znanja in pripomočki," je ob srečanju z novinarji poudaril Šerkezi. "Če nimamo znanja, kako uporabljati tehnične pripomočke, kot sta cepin in dereze, se v zasnežene gore, posebej na nekoliko zahtevnejše ture, podamo samo v družbi primerno usposobljenega vodnika."

Šerkezi je ponovil že ničkolikokrat izrečeno misel, da nekateri planinci, kljub temu da so v večini dobro opremljeni, opreme ne znajo zadovoljivo uporabljati oz. ne poznajo vseh dobrih in slabih lastnosti opreme, zato se v določenih primerih napačno odzovejo, kar lahko vodi v nesrečo.

Foto: Ana Kovač

"Svetujemo, da se ne glede na izkušnje planinci udeležijo plazovne delavnice in tečaja varnejšega obiskovanja gora pozimi, kjer lahko znanje osvežimo ali pridobimo prva znanja in osnovne izkušnje. Postanimo tudi član enega izmed planinskih društev, kjer vas bodo znali pravilno usmeriti," priporoča Šerkezi.

Kakšno opremo potrebujemo pozimi?

Za zimske obiske gora poleg opreme, ki jo uporabljamo že v letnih razmerah, potrebujemo še kakovostne zimske planinske čevlje, gamaše za zaščito pred vdorom snega v čevlje, kakovostna oblačila, ki ščitijo pred vetrom, mrazom in vlago ter imajo dobre izolacijske lastnosti.

Foto: Ana Kovač

Nujna je tudi zaščita pred močnim soncem in rezervna oblačila (oblačimo se po načelu čebule, po plasteh, kar omogoča enostavno uravnavanje toplote).

Zanemarljiv ni niti podatek, da je večina planinskih koč zaprta, zato potrebujemo več tople brezalkoholne tekočine in hrane v nahrbtniku. Najbolj primerna je hrana z daljšim rokom trajanja.

Ker so dnevi krajši, je obvezna tudi čelna svetilka, prva pomoč pa naj bo tako ali tako obvezna oprema slehernega nahrbtnika. "Ne pozabimo niti na tablete proti alergiji, ki so vse bolj pogoste, zdravilo pa lahko ponesrečencu pomaga, preden po dveh ali treh urah gorski reševalci pridemo do njega," še opozarja Šerkezi.

V nahrbtnik sodi še zemljevid novejše izvedbe in kompas, priporočljivo pa je imeti še dodatno baterijo za polnjenje svetilke ali mobilnega telefona, posebej v zimskem času, ko je delovanje baterije krajše.

Obvezni pripomočki na zimski turi so tudi cepin in dereze, tudi če razmere na izhodišču kažejo drugače, saj se razmere z višino, smermi neba in časom spreminjajo, opozarjajo na PZS.

Dereze in pohodniške palice NIKAKOR ne gredo skupaj! Pozor! Če imamo na nogah dereze (ne derezice, ki so bolj primerne za hojo po planinah, gozdnih poteh oz. povsod, kjer v primeru izgube ravnotežja ni možno, da bi zdrsnili po pobočju), potem nujno potrebujemo cepin, medtem ko nam pohodniške palice v tej kombinaciji ne bodo kaj dosti koristile. Na PZS svetujejo obisk delavnice, kjer se boste lahko naučili rokovanja z derezami in cepinom.



Nasveti za uporabo cepina in derez:





Všečki in število klikov ne pomenijo kakovostne vsebine

Šerkezi obiskovalce gora opozarja, naj jih pri obisku gora ne zavajajo videi na družbenih omrežjih, ampak naj se raje oprejo na planinske vodnike (tudi spletnih) zanesljivih avtorjev, kjer so preverjene informacije.

"Znanja ne črpamo samo preko YouTuba in nepreverjenih kanalov, ampak vodnikov (knjig), lahko tudi spletnih, ki so jih napisali zanesljivi avtorji. Tisti, ki imajo največ všečkov na Facebooku in obiska na YouTubu, imajo običajno najmanj izkušenj in dobesedno prodajajo meglo," je bil kritičen Šerkezi.

Foto: Ana Kovač

Plazovni trojček Med obvezno tehnično opremo planinca sodi tudi plazovni trojček, ki ga sestavljajo plazovna žolna, sonda in aluminijasta plazovna lopata. Trojček ni zagotovilo, da se nam pri njegovi uporabi nič ne more zgoditi, nam pa ob primeru zasutja s snegom poveča možnosti hitrejše rešitve izpod snega in s tem možnost preživetja.



Statistika preživetja je pri zasutju v plazu zgovorna – največ možnosti za preživetje imamo prvih 15 minut po zasutju, poudarja Šerkezi. Uporabe plazovnega trojčka se naučimo na posebni delavnici.



Kako uporabljati plazovno žolno:

Nasveti za varnejšo pot v gore pozimi:

· Pozimi v gore nikoli ne zahajajte sami!

· V gore se podajajte primerno opremljeni, opremo se naučite uporabljati.

· Preverite delovanje plazovne žolne, zamenjajte baterije in jo dosledno uporabljajte.

· Pred začetkom sezone vadite hojo z derezami, pravilno uporabo cepina in zaustavljanje s cepinom na pobočju z varnim iztekom.

· Izbirajte poti, primerne svojim psihofizičnim sposobnostim, na turi pa se prilagodite najšibkejšemu udeležencu.

· Pri načrtovanju ture upoštevajte kratek dan, na izlet, turo ali pohod se odpravite dovolj zgodaj.

· Preverite odprtost planinskih koč (večina visokogorskih in sredogorskih koč je zaprtih).

· Že več dni pred turo spremljajte vremenske razmere in napoved za območje, kamor se odpravljate.

· Upoštevajte podatke o snežnih razmerah – o višini in stanju snežne odeje ter o stopnji nevarnosti proženja snežnih plazov.

· Po obilnem sneženju ali otoplitvah še vsaj tri dni ne zahajajte v gore zaradi povečane nevarnosti proženja snežnih plazov.

· O svojih poteh in načrtih obvestite domače.