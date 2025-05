Za vzdrževanje planinskih koč potrebujejo podporo držav

Evropsko združenje planinskih organizacij (EUMA) združuje 36 planinskih zvez s skupno 3.266.106 člani. Zveze članice skrbijo za 21.119 planinskih poti po Evropi ter skupno 1.927 planinskih koč in 43 plezalnih območij. Pod krovom Združenja planinskih organizacij Balkana (BMU) pa deluje 11 planinskih zvez. Članica obeh je tudi Planinska zveza Slovenije, ki je v sredini maja v Bohinjski Bistrici gostila 26 planinskih zvez z različnih delov Evrope.

Pogled na greben Košute Foto: Matej Podgoršek Planinska zveza Slovenije kot ena najstarejših planinskih zvez v Evropi je predstavnike balkanskih planinskih organizacij v preteklosti že gostila, prvič pa je bila gostiteljica skupščine Evropskega združenja planinskih organizacij. To je bila priložnost, da so predstavili kampanjo Varna pot v slovenske gore. Slovenske gore so relativno nizke, hkrati pa tudi marsikje zahtevne za obisk, česar se številni tujci ne zavedajo. K varnemu obisku slovenskih gora ter odgovornemu obnašanju v naravi z dodatnimi in prenovljenimi vsebinami v vseh svojih komunikacijskih aktivnostih poziva tudi Slovenska turistična organizacija, in to v kar sedmih jezikih – slovenskem, angleškem, nemškem, francoskem, ruskem, španskem in kitajskem.

Baška grapa kot četrta slovenska članica vstopa v mednarodno družino Gorniške vasi, ki združuje alpske kraje, ki svoj turizem razvijajo na temeljih gorniške tradicije, predvsem osnovnih gorniških dejavnosti, brez velike turistične infrastrukture in s trajnostnim pristopom. Slovesnost ob vstopu Baške grape v mrežo Gorniške vasi bo v soboto, 24. maja 2025, ob 11. uri v Domu krajanov v Stržiščah.

Planinski dom pod Peco Foto: Matej Podgoršek Evropsko združenje planinskih organizacij, ki ga vodi predsednik Josef Klenner iz Planinske zveze Nemčije, vsebinsko deluje na področju planinskih poti, planinskih koč in naravnih plezališč. Na srečanju v Bohinjski Bistrici so se posvetili več temam, med katerimi je bila najaktualnejša problematika planinskih koč. "Pomembno sporočilo skupščine je, da se vse zveze v Evropi, tudi veliko večje in številčnejše, soočajo s podobnim problemom vzdrževanja planinskih koč. Skupno je spoznanje, da predstavljajo ključno infrastrukturo za aktivni turizem, usmerjanje obiska gora ter varnost in ohranjanje dediščine in kulturne krajine, zato za njihovo ohranitev potrebujemo podporo držav. Zato je skupščina potrdila oblikovanje pobude EUMA na Evropsko komisijo in Evropski parlament, da tudi na ravni Evropske unije prepoznajo naše nujne potrebe," je pojasnil predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan.