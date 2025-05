Markacisti PD Postojna so s pomočjo tehnične ekipe Planinske zveze Slovenije dotrajano verigo na strmi poti na Nanos nadomestili z novo jeklenico, ki bo omogočala varnejši in bolj čvrst oprijem na tem zahtevnem odseku zavarovane planinske poti.

Veriga na strmi poti na Nanos je bila že skoraj statusni simbol tega vzpona, a zaradi dotrajanosti je bila njena zamenjava več kot nujna. V sredo 14. maja so zato s pomočjo tehnične ekipe Planinske zveze Slovenije postojnski markacisti izvedli menjavo in staro ketno nadomestili z novo jeklenico, ki bo omogočala varnejši in bolj čvrst oprijem na tem zahtevnem odseku. Zamenjana je bila tudi zgornja, večkrat popravljena jeklenica, visoka ograja pa je zdaj ponovno ustrezno napeta, kar bo pohodnikom olajšalo korak in izboljšalo občutek varnosti.

V videu poglejte, kako je videti strma pot na Nanos: