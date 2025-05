Na Primorsko na planinske poti s pridihom čarobnega

Pomlad je v Istri in na Krasu najlepša. Če ne veste, kako te kraje raziskovati, zdaj nimate več izgovora, da jih ne bi. Izšla je posodobljena in razširjena izdaja vodnika Slovenska Istra in Kras, ki je delo domačina in odličnega poznavalca območja Milana Vinčeca. Vodnik Planinske založbe odlikujejo zgoščeni, natančni in slikoviti opisi planinskih poti in izletov s ščepcem zgodovine in kulture - skupno kar 45 izletov po Primorski.

Slovenska Istra in Kras sta vabljiva cilja, kamor se ljubitelji narave radi vračajo. Razgiban svet, prijazno podnebje, zmerna poletja in mile zime vse leto privabljajo številne obiskovalce, izletnike in pohodnike. Vsak letni čas ponudi kaj novega in zanimivega, vsak obisk je po besedah avtorja vodnika Milana Vinčeca začinjen s pridihom čarobnega: "Preseneti pokrajina, ki iz koraka v korak spreminja podobo, zdaj s kamni posuta, v naslednjem trenutku se odprejo mehka živo zelena travnata gmajna, gozdnat objem, puste goličave, nizko grmičevje, nazadnje pa presenetijo gozdne jase, postlane s pisanim cvetjem."

Razgled s Socerba, ene od zadnjih točk Slovenske planinske poti. Foto: Manca Ogrin/PZS Posodobljena in razširjena izdaja vodnika Slovenska Istra in Kras dopolnjuje prvotno Vinčecevo knjižno delo izpred slabega desetletja, ki je prav tako izšlo pri Planinski založbi. Poleg ažuriranih opisov in prenovljene fotografske podobe vodnik vabi tudi na nove poti, saj je v novi izdaji 14 ciljev več. Vodnik je namenjen vsem, ki imajo radi lažje in označene planinske poti ter izlete s ščepcem zgodovine in kulture. Pečat mu daje slikovita predstavitev krajev in ljudi, naravne in kulturne dediščine, dodana vrednost so pregledni zemljevidi opisanih poti, bogata fotografska vsebina in QR-kode izhodišč in poti.

Primorska vabi v vseh letnih časih. Slavnik. Foto: Matej Podgoršek Kot navaja urednik novega vodnika Gorazd Gorišek, posodobljena in razširjena izdaja Vinčecevega vodnika po Slovenski Istri in okolici vabi na številne nove poti, na primer na Kettejevo pot med Ilirsko Bistrico in Premom, kjer se je rodil slovenski pesnik, in na razgledno travnato Žbevnico pri južnih sosedih. Čez južni branik doline Glinščice, Mali Kras, vabi do slapu Veli vir in v slikovite istrske vasi. Obiskovalce pričakujeta starodavni naselji Korte in Koštabona, vsaka vas s svojo krožno potjo. Slovenska planinska pot na območje, ki ga predstavlja vodnik, vstopi pod Vremščico, se povzpne na Slavnik, preči do Socerba in se čez Tinjan spusti do morja. Za konec avtor popelje na vrhove onstran slovensko-italijanske meje: na razgledna Volnik in Veliki Medvedjak, Sveti Lenart, kjer stojijo temelji nekdanje cerkvice, ter Grmado, čez katero je v prvi svetovni vojni potekala avstroogrska obrambna linija. Nad Tržaškim zalivom vabita Rilkejeva in Napoleonova pot, do Jadranskega morja pa popelje Ribiška pot iz Nabrežine.