Zaradi močne burje namesto na Golake na Orehovski Triglav #video

Idilično jutro na Predmeji je kazila močna burja. Foto: Matej Podgoršek Vreme je pri izbiri planinske ture pomemben dejavnik, še posebej pozimi. In prav je, da v primeru slabih razmer izberemo drugo turo, lahko tudi obrnemo na izhodišču ali na polovici poti. S tem ni prav nič narobe. Varnost je v gorah vedno na prvem mestu. Pohodništvo mora biti užitek in ne mučenje. Sam sem se pred dnevi odpravil na pohod s Predmeje nad Ajdovščino na najvišje vrhove Trnovskega gozda, na Golake. Na izhodišču sem bil že pred sončnim vzhodom, da bi tega opazoval z razgledne točke nad Ajdovščino. In že tam mi je postalo jasno, da ta dan pohod na Golake ne bo ne prijeten ne varen. Burja me je kar prestavljala.

Poglejte, kako je videti vetrovno jutro na Predmeji in pohod na Orehovski Triglav:

Sv. Socerb Foto: Matej Podgoršek In kaj storimo? Odpeljemo se drugam. Izberemo drugo turo. Pri domačinih se pozanimamo, ali je kje blizu mogoče opraviti pohod, kjer veter ni tako močan ali vsaj ne bi toliko vplival na hojo. In tako sem izvedel za Orehovski Triglav (416 metrov nadmorske višine) z repliko Aljaževega stolpa. Gre za nižji vrh na drugi strani Vipavske doline na robu Krasa, ki pa je vseeno izvrsten razglednik proti Nanosu, gradiški turi, na Vipavsko dolino in rob Trnovskega gozda. Nekoliko višji je sosednji Sv. Socerb (555 metrov), od koder se vidi vse do Golakov in Čavna ter do Ajdovščine.

Prva tabla v Orehovici. Pot ni markirana, vendar je večina razpotij označena s tablami. Foto: Matej Podgoršek Izhodišče je v vasi Orehovica. Ker je v njej težko najti parkirno mesto, avtomobil pustimo 200 metrov nižje v Podnanosu in se v Orehovico odpravimo peš. Že na prvem križišču v vasi zagledamo tablo za Sv. Socerb in Kjecl, kakršno je ime Orehovskega Triglava. Turo lahko izvedemo v krožni različici. Pot sicer ni markirana, a je večina razpotij označena s tablami, tako da pravi smeri ni težko slediti. Obenem pa že iz doline vidimo tako cerkvico Sv. Socerb kot tudi stolp na Kjeclu.

Kjecl (416 metrov) in Sv. Socerb (555 metrov)



Izhodišče: Orehovica (190 metrov)

Višinska razlika po poti: 400 metrov

Čas za vzpon: ena ura

Zahtevnost: nezahtevna markirana pot

Stolp na Kjeclu Foto: Matej Podgoršek Na drugem razpotju v Orehovici krenemo desno po daljši poti v smeri Socerba in Kjelca (po levi bomo prišli v dolino). Krajši čas gremo še po cesti, nato krenemo desno na gozdno vlako in se zelo zložno vzpenjamo mimo polj in vinogradov. Sledimo tablam za Sv. Socerb in v približno uri (dobrih 400 višinskih metrov) pridemo do cerkvice na nadmorski višini 555 metrov. Od te se po isti poti vrnemo do prvega razpotja in nato nadaljujemo v desno proti Kjeclu. V manj kot pol ure, ko se spustimo za sto višinskih metrov, dosežemo še drugi cilj z repliko Aljaževega stolpa, ki so ga domačini postavili leta 1999. V njem je prostora za več kot deset otrok. Za sestop v Orehovico izberemo nekaj strmejšo neposreno pot in na izhodišče prispemo v pol ure.

Pogled s Kjecla proti Nanosu Foto: Matej Podgoršek