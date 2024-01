Na tekmo, Magnifica in izlet na sneg

Pred letom dni je na Zlati lisici slavila Američanka Mikaela Shiffrin. Foto: Vid Ponikvar "Čarobno zimsko vzdušje, navijaški duh, plapolanje slovenskih zastav in nepozaben žur – to je 60. jubilejna Zlata lisica," je v sporočilu za javnost zapisal organizator ženskih tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju, to je prvič Smučarska zveza Slovenije. Ta je poskrbela, da ne bo šlo samo za športni dogodek. "Smučarska zveza Slovenije tekmovanje organizira z željo in namenom, da pomembne tekme svetovnega pokala v ženskem alpskem smučanju ohranimo v Sloveniji."

Ciljni iztek v sredo. Foto: Matej Podgoršek Zato je dobra organizacija zelo pomembna: nekoliko so spremenili ciljni prostor, da bo tekmovanje od blizu lahko spremljalo več kot pet tisoč navijačev, VIP-šotor v dveh nadstropjih bo ponudil še bolj spektakularen pogled na ciljno strmino, dogajalo pa se bo tudi med prvo (9.30) in drugo vožnjo (12.30). V soboto bo imel ob ciljnem izteku med vožnjama koncert Magnifico, v nedeljo pa skupina Čuki. V soboto zvečer ob 20. uri bo v središču Kranjske Gore žreb štartnih številk za nedeljsko tekmo pospremil še koncert skupin Mambo Kings in Retro Band - Cik Cak. Ti bodo v nedeljo peli tudi na prizorišču.

Kako je bilo prizorišče videti v sredo:

Smučanje, tek na smučeh in zimsko pohodništvo

Pohod v Tamar Foto: Matej Podgoršek Tekme svetovnega pokala so namenjene tudi promociji turizma. Kranjska Gora v zimskih mesecih ni samo smučarska destinacija. V bližnji Planici in Tamarju vabijo proge za tek na smučeh. V občini Kranjska Gora ne manjka niti možnosti za nezahtevne zimske pohode v naravo. Sprehod s prizorišča do naravnega rezervata Zelenci vam vzame samo nekaj minut. Če boste obisk tekme združili z izletom na sneg, pa sta najboljši izbiri pohod od jezera Jasna do koče v Krnici ali pa iz Planice do doma v Tamar. Za poldnevni pohod nekoliko višje je za vse zmožnosti primerna še Tromeja. Iz vasi Rateče do vrha na 1.508 metih je dobrih 640 višinskih metrov, ki vzamejo okoli uro in pol. Derezice pozimi v nahrbtniku ne smejo manjkati. Zaradi napovedi snežnih padavin vsaj za soboto ta pohod sicer ni priporočljiv, bo pa med zimo priložnosti za zimske radosti v Kranjski Gori in okoli še več kot dovolj.

Kako je videti vzpon iz Rateč na Tromejo:

Na štartu štiri Slovenke

Ana Bucik Foto: Vid Ponikvar Slovenske barve bodo zastopale štiri smučarke: Andreja Slokar, Ana Bucik, Neja Dvornik in Nika Tomšič. Na prizorišču pa bodo tudi tri nekdanje vrhunske slovenske smučarke, ki so osvojile zlato lisico (seštevek obeh tekem): Tina Maze, Mateja Svet in Nataša Bokal. Prek videosporočila pa bo navijače pozdravila še četrta Urška Hrovat.

Parkirajte v Kranjski Gori

V Podkorenu bo mogoče parkirati samo z dovolilnico, zato navijače organizator poziva, da parkirajo v Kranjski Gori in se do smučišča odpravijo peš ali z organiziranim avtobusnim prevozom. Ta bo vozil z avtobusne postaje v Kranjski Gori do avtobusne postaje v Podkorenu (350 metrov od ciljne arene) vsakih 20 minut med 8.00 in 10.30 (v obratno smer pa 15 minut po podelitvi). Vstopnice so na voljo v spletni prodaji in na prodajnih mestih Eventima, nekaj jih bo na prodaj tudi na prizorišču. Otroci do šestega leta in prebivalci vasi Podkoren imajo brezplačen vstop.

V soboto do 30 centimetrov snega?

Janez Slivnik bi raje videl, da bo deževalo kot pa snežilo. Foto: Nebojša Tejić/STA Kako bo dogodek in vaš konec tedna v Kranjski Gori uspel, je sicer v večji meri odvisno od vremena. Za večji del države je napovedan dež, meja sneženja bo sprva na okoli 1.500 metrih. Sneženje naj bi se bo dolin spustilo zgolj v Zgornjesavski dolini, torej prav v Kranjski Gori. Prve snežinke bodo padle že ponoči, dopoldne pa naj bi se sneženje okrepilo. V Kranjski Gori lahko v soboto zapade do 30 centimetrov snega.

Za vodjo proge Janeza Slivnika in njegove sodelavce to pomeni še eno neprespano noč. "Sredi tedna je bilo zelo lepo, za soboto se takšnega vremena ne moremo nadejati. Če že, bi imel rajši dež kot pa sneg, saj dež pomeni manj dela za nas. Pogledali bomo, kakšna napoved nas čaka v noči na soboto, pa se bomo potem sproti odločali. Verjetno bo neprespana noč, to vem že zdaj," je za STA povedal Slivnik.