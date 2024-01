Ciljni iztek. Foto: Matej Podgoršek "Stanje na progi je veliko boljše, kot je bilo na snežni kontroli. Čaka nas super tekma," je najpomembnejšo informacijo poudaril vodja panoge na SZS Miha Verdnik. Vodja proge Janez Slivnik obljublja, da bo odlaga zdržala tudi za visoke številke. Vreme je bilo v sredo v Kranjski Gori bolj marčevsko kot pa zimsko. "Dela je bilo veliko. Zahvaliti se moram vsem delavcem. Ratrakisti so naredili vse, kar so lahko. Proga je široka 30 metrov, snega je povsod vsaj 40 centimetrov. Porabili smo vse zaloge snega. Bilo je videti kot misija nemogoče, a proga je zdaj tu. Vse je postavljeno. Razmere so bile res težke, saj tukaj ni nobene dovozne poti. Ratraki so trpeli, a to nikogar več ne zanima. Ta noč bo očitno jasna, potem pa upam, da nas vreme več ne preseneti." Petkovega preizkusa oziroma ogleda proge za smučarke ne bo, da čim bolje zaščitijo teren.

Novi organizatorji Zlate Lisice (zavod Slo Ski) so imeli za priprave vsega štiri mesece. "Želeli smo, da je ta Lisica nekaj posebnega, drugačnega. Upamo, da bodo spet polne tribune spodbujale naše tekmovalke," je na sredini novinarski konferenci poudaril prvi mož organizacijskega odbora Tomaž Šušteršič. "Proga je vrhunsko pripravljena, upamo, da napovedane padavine tega ne bodo pokvarile." Napoved za noč s petka na soboto namreč ni najbolj ugodna: najprej dež, nato sneg.

"Če že kaj pride, upam, da bo bolj v obliki dežja"

"Danes je res odjuga, a smo včeraj progo utrdili z vodo. Odjuga je pravzaprav pomagala, saj se je proga zelo dobro zgladila. Naslednji dve noči naj bi bili jasni. Ne glede na to, kako mrzli bosta, je pomembno, da bosta jasni, da svoje naredi radiacija. Prepričan sem, da bomo imeli do petka podlago zelo dobro. Rad bi videl, da bi imeli tekmo že jutri, a to žal ne gre," je podrobneje o progi povedal Slivnik. "Če že kaj pride, upam, da bo bolj v obliki dežja. Ker potem lahko s soljo marsikaj naredimo. Bo, kar bo. Z vremenom se bomo že spoprijeli."

Štiri Slovenke na tekmi, Kunc ima covid-19

Idealno bi bilo, da bi bili tekmi v četrtek in petek. Nato se bo vreme poslabšalo. Foto: Matej Podgoršek Slovenijo bodo na 60. Zlati lisici v Podkorenu zastopale Ana Bucik, Andreja Slokar, Neja Dvornik in Nika Tomšič. V zadnjih dneh so trenirale St. Michaelu v Avstriji, kjer so imele zelo dobre pogoje. Ekipo sta na teh treningih vodila Denis Šteharnik in Boštjan Božič, saj ima novi glavni trener Mitja Kunc covid-19 in je njegova prisotnost na tekmah ta konec tedna še vprašljiva. "Forma raste," je poudaril Šteharnik. "Mislim, da gredo lahko dekleta samozavestno na tekmo." Povratnik v trenerski štab, ki skrbi za Slokarjevo, Božič pa se v ekipi že počuti zelo dobro. "Andreja smuča dobro," pravi. Meta Hrovat, ki se to zimo skuša vrniti v svetovni pokal, zaradi težav s hrbtom še naprej ne more trenirati na snegu in tako ne bo nastopila niti na njeni domači strmini.

Sredin pogled s ceste na Korensko sedlo na pobočje podkorenskega smučišča. Foto: Matej Podgoršek

Smučarke se tekme že veselijo

"Tekme se zagotovo veselim. Je domača, pritiska še ne čutim, a na štartu bo malo drugače," je povedala Dvornikova. Bucikova pravi, da je bilo to sezono več jeze in nezadovoljstva kot pa veselja ob dobrih rezultatih. "Tekme v Kranjski Gori se veselim, tu sem že dobro tekmovala. Upam, da se bo forma tukaj obrnila v pravo smer." Obe dekleti iz Nove Gorice in Ajdovščine bosta imeli številčno podporo. Vstopnice so še v prodaji. "Težko je reči, kaj bo. Jaz sem do sebe zelo stroga, redko sem zadovoljna. Rada bi pozabila, da me prejšnjo sezono ni bilo, a ne morem. Se mi kar pozna, da sem manjkala," je povedala povratnica po težki poškodbi Slokarjeva. Mlada Tomšičeva pa bo predvsem nabirala izkušnje. "Upam, da bo proga zdržala tudi višje številke. Želim si, da bi prišla v drugi tek." V soboto bo veleslalom, v nedeljo pa še slalom.