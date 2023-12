Kako je Zlata lisica ostala doma v Sloveniji

Vodja proge na januarskih tekmah v Podkorenu bo Janez Slivnik. Foto: www.alesfevzer.com FIS je Sloveniji dala eno samo možnost, da obdrži tekmo svetovnega pokala alpskih smučark: da jo prvi konec tedna v januarju (termin, ki ga ne želi nihče) gosti v Kranjski Gori. Maribor torej ni več izbira Mednarodne smučarske zveze. Do dogovora je prišlo s Smučarsko zvezo Slovenije, v koledar so žensko tekmo v Kranjski Gori zapisali do sezone 2025/2026. SZS je mariborskemu klubu Branik, dosedanjemu organizatorju Zlate lisice, ponudila možnost, da jo on organizira v Podkorenu. Ponudbo so zavrnili, saj so že zdaj v rdečih številkah, pa še organizacija tekme na drugi lokaciji je zanje finančno nevzdržna. Za mariborske pokrovitelje tekma, ki ni na Pohorju, ni zanimiva. Tako je organizacijo tekme prevzela SZS oziroma Zavod SLOSKI, ki organizira že tekme v Planici. Generalni sekretar dogodka bo tako kot na nedavnem svetovnem nordijskem prvenstvu Tomaž Šušteršič, vodja proge pa dolgoletni smučarski delavec Janez Slivnik, ki trenutno opravlja tudi vlogo vodje slovenskih smučarskih reprezentanc. Progo bodo torej pripravljali kranjskogorski delavci. Mesto v organizacijski ekipi so sicer ponudili tudi nekaj ljudem iz Maribora, a so jo bodisi zavrnili bodisi izrazili nerealne želje.

Da bi finančno pomagala Braniku in mu obenem omogočila, da zaznamuje 60-letnico kluba, se je SZS z vodstvom kluba (Gregor Lednik) dogovorila, da za tokratno izvedbo obdrži ime Zlata lisica (v zameno za finančno nadomestilo). V naslednjih dveh letih ni nujno, da bodo še uporabljali to ime. Med smučarskimi delavci, ki so leta ali desetletja pripravljali proge na Zlati lisici, je zato prišlo do precej slabe volje. A razlog je predvsem v slabi komunikaciji med njimi in vodstvom kluba. Na smučarski zvezi razumejo, da so mariborski smučarski delavci na Zlato lisico čustveno zelo navezani.

Vstopnice po nižji ceni že v prodaji

Na SZS želijo več navijačev, kot jih je bilo v Podkorenu letos januarja. Foto: Vid Ponikvar Zlata lisica 2024, ki bo z veleslalomom in slalomom šestega in sedmega januarja 2024 v Kranjski Gori, bo več kot samo športni dogodek. To mora biti, da bi Slovenija FIS prepričala, da lahko tekmo organizira tudi po letu 2026. Dandanes zgolj tekma ni več dovolj. Na novem odru, ki bo stal v ciljni areni, bo tako v soboto med obema vožnjama koncert Magnifica, v nedeljo pa Čukov. Na dogodek so povabili tudi nekaj nekdanjih dobitnic zlate lisice. Posodobljeno prizorišče bo sprejelo okoli pet tisoč navijačev (za veliko več ljudi prostora niti ni), vstopnice so na uradni spletni strani tekmovanja že v prodaji, najcenejše za stojišče v primeru zgodnjega nakupa po promocijski ceni 9,90 evra. VIP-šotoru bodo dodali razgledno ploščad, s katere bo moč spremljati tekmo skoraj tik ob ciljih vratih. Da navijače prepričajo, da ciljno areno napolnijo, imajo samo dober mesec dni časa. To bo izziv. Ko je Zlata lisica petkrat v zadnjih šestih letih že gostovala v Podkorenu, je bil obisk slabši kot nato marca na pokalu Vitranc. V Mariboru je v času največjih slovenskih uspehov tekmo v živo spremljalo okoli 20 tisoč ljudi. Prav izguba mestne tekme, kar je Zlata lisica na Mariborskem Pohorju na nek način bila, saj privabi več ljudi, je največja pomanjkljivost selitve dogodka v Kranjsko Goro. In to obžalujejo tudi na SZS. A še pomembnejše je, da tekma ostane vsaj v Sloveniji. Zato jo promovirajo s sloganom: "Doma v Sloveniji".