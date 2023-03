"Če izgubimo pokal Vitranc, smo v smučanju obrobni narod" #video

V zadnjih letih Kranjska Gora gosti tudi Zlato lisico. Foto: Vid Ponikvar Po Zlati lisici in svetovnem nordijskem prvenstvu občina Kranjska Gora zdaj pričakuje še pokal Vitranc. Najboljši smučarji na svetu se bodo konec tedna pomerili na dveh veleslalomih. Slovenski adut za stopničke bo Žan Kranjec, ki je bil na podkorenski strmini doslej najboljši peti. V zadnjih sezonah je edini Slovenec, ki se v veleslalomu kosa z najboljšimi na svetu. Pravzaprav je ob mladem Tijanu Marovtu, ki šele dobiva prve priložnosti na slalomih, in Štefanu Hadalinu, ki pa ima v zadnjih dveh zimah osebne težave, edini slovenski smučar, ki redno nastopa v tehničnih disciplinah (redkeje v slalomu).

"Slovensko smučanje je v zelo nezavidljivem položaju"

Janez Šmitek Foto: Vid Ponikvar/Sportida Zato je še toliko pomembneje, da Slovenija gosti tekme za svetovni pokal. Tekmovanja na najvišji ravni so vendarle najboljši način za promocijo športa, da se k treningom privabi nove generacije, bodoče Kranjce, Koširje, Kunce in Križaje. Podobno razmišlja legendarni slovenski trener Janez Šmitek: "Trenutno je slovensko smučanje v zelo nezavidljivem položaju, saj je število tekmovalcev majhno. So samo še posamezniki. Mislim, da je tekmovalcev 10-krat manj, kot jih je bilo v zlatih časih, v osemdesetih letih, ko je bil največji bum." Tudi v drugih državah se je zgodil upad, a ne tolikšen. "Pozna se, da je toliko drugih športov, da je smučanje pač le eden od njih."

Jure Košir, zmagovalec domače tekme v slalomu leta 1999 Foto: Reuters "To je 62 let. To je neka zgodovina, ki ima vpliv. Smučanje se ni začelo včeraj ali pa takrat, ko je prišel Križaj, ampak so bile že prej generacije, ki sem jih poznal jaz, ki sem starejši," se spominja Šmitek, ta je letos na pokalu Vitranc vodja tekmovanja. Kljub tradiciji pa Slovenija za Mednarodno smučarsko zvezo (Fis) pomeni majhen trg. Težave s pomanjkanjem snega, ki zadnja leta pestijo predvsem Zlato lisico, torej niso edini razlog, da bi Slovenija v prihodnje lahko ostala brez tekem svetovnega pokala. Ne le brez Zlate lisice, morda tudi brez pokala Vitranc. "Če bi izgubili to tekmo, potem smo res popolnoma obroben narod v alpskem smučanju. Tega se bojim."

"Fis je zelo nepredvidljiva, zlasti v zadnjem času. Vidi se veliko napetosti med Avstrijci, Švicarji in tako naprej," poudarja Šmitek. V zadnjem času pomeni po juniju 2021, ko je predsednik Mednarodne smučarske zveze postal švedsko-britanski poslovnež Johan Eliasch. Ta je že večkrat govoril, da si želi sprememb tako v formatu tekmovanja kot na koledarju tekem. To zimo je bila ena od novosti po njegovem okusu smuk pod Matterhornom, ki je nato zaradi pomanjkanja snega na ledeniku odpadel.

"Novi predsednik Fis ima pač svoje ideje"

To je prišlo na uho tudi glavnemu trenerju slovenske ekipe za tehnične discipline Klemenu Bergantu. "Domača tekma je zelo pomembna za naš šport. Močno upam, da bodo tekme še vedno v Sloveniji. Bo pa zmeraj težje. Še posebej z novim predsednikom Fis, ki ima pač svoje ideje. To je naloga našega predsednika, vseh tistih, ki sedijo v odborih zveze. A kot imam jaz informacije, so odločitve bolj odvisne od predsednika Fis. Upam, da imajo naši najvišji predstavniki kaj vpliva nanj," pred 62. pokalom Vitranc opozarja Bergant.

"Ponujamo veleslalomsko progo, ki je ena od najboljših na svetu"

Henrik Kristoffersen Foto: Grega Valančič/Sportida Podkorenska strmina velja za eno od najzahtevnejših na svetu in zato je zmaga na tukajšnjem veleslalomu podobno prestižna kot na primer v Adelbodnu in Alta Badii. In tudi letos bo proga dobro pripravljena. Če je bila v petek zaradi tople noči podlaga še precej mehka, spomladanska, pa se je čez konec tedna spet ohladilo. "Mi ponujamo veleslalomsko progo, ki je ena od najboljših na svetu. Vsaj s tega vidika me ne skrbi," je nekoliko bolj optimistično svoje razmišljanje o tem, kako pomemben je pokal Vitranc za slovensko smučanje, sklenil 78-letni Šmitek. Za naslednjo zimo je Vitranc še previden na programu Fis, znova po starem formatu z veleslalomom in slalomom.